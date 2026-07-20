Боролся с депрессией, выслушивал насмешки от деда и забил золотой гол: кто принес победу сборной Испании на чемпионате мира

Ферран Торрес с медалью Источник: Fifa.com

Чемпионат мира по футболу завершился. Автором золотого гола стал испанец Ферран Торрес, проделавший путь от звания главного разочарования национальной сборной до героя нации.

Редакция 161.RU рассказывает о пути нападающего, который принес сборной Испании победу.

День рождения раз в 4 года

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

Ферран Торрес родился в Фойосе, недалеко от Валенсии, в необычный день — 29 февраля 2000 года в Фойосе. Карьеру начал молодежных командах «Валенсии» — его кумиром был чемпион мира 2010 года Давид Вилья. Cам нападающий мечтал о победе в чемпионате мира.

В сезоне 2017/18 17-летний Торрес дебютировал в основной команде «летучих мышей». Первого гола пришлось ждать долго. Произошло это 19 января 2019 года в матче Кубка Испании против хихонского «Спортинга» (3:0).

В сезоне 2019/20 Торрес уже стал основным игроком «Валенсии», проведя в чемпионате Испании 34 матча. Команда Феррана в последние десять лет традиционно испытывает финансовые проблемы, поэтому когда за нападающим пришел английский «Манчестер Сити», никто не стал чинить препятствий. Сумма сделки составила 33,5 миллиона евро.

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

В сентябре 2020-го Торрес дебютировал в составе взрослой сборной Испании. Первый гол забил уже во втором матче против Украины, а в ноябре отгрузил хет-трик команде Германии. В национальной команде 20-летний форвард освоился довольно быстро.

Вернулся в Испанию и впал в депрессию

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

В «Манчестер Сити» Торрес не смог пробиться в основной состав. Да, он забил семь голов в чемпионате, но большинство матчей начинал на скамейке запасных. Возвращение в Испанию не заставило себя долго ждать. 1 января 2022 года «Барселона» заплатила за Феррана Торреса 55 миллионов евро — и вот он снова дома.

В Каталонии нападающий прогрессировал с каждым годом, росла и его результативность. В сезоне 2025/26 он забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром команды. При этом нельзя сказать, что его карьера в «Барселоне» была безоблачной.

Торрес с каждым годом забивал больше и больше, но реализация оставляла желать лучшего. За это он получал изрядную порцию критики, в том числе в социальных сетях. В 2023 году Ферран впал в депрессию.

«Я упал в бездонную пропасть и не видел выхода из нее. Такого еще никогда не случалось. Я был очень требовательным к себе человеком, который тонул, если что-то шло не так. Вот поэтому я обратился к психологу. Потерял уверенность. На меня влияло вообще всё. Было больно, но в то же время это один из лучших опытов, потому что теперь я чувствую себя сильнее. В тот момент я был одержим голами, а не хорошей игрой. Хотел быть тем, кем не являюсь. Мне было всё равно, плохо или хорошо я сыграл. Важнее всего было забить. Если не получалось, наступали трудные времена», — рассказывал о том периоде жизни нападающий.

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

При этом в сборной Испании у Торреса дела шли хорошо. На Евро-2020 он забил два гола в шести матчах, а сборная Испании завоевала бронзовые медали.

На чемпионате мира в Катаре форвард Ферран забил два гола, но сама сборная провалилась. После этого в национальной команде началась перестройка — в команду пришел главный тренер Луис де ла Фуэнте.

С ним сборная Испании в 2023 году выиграла Лигу наций, а в 2024-м впервые за 12 лет стала чемпионом Европы. На континентальном первенстве в Германии Торрес играл роль джокера, выходя на замены во втором тайме — ему удалось отличиться лишь раз.

На теле Торреса есть татуировки с мотивационными надписями: «Ты пытаешься, ты ошибаешься, ты поднимаешься» (изображен «Феникс») и «Я отказываюсь тонуть».

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

Стал антигероем в первом же матче

На чемпионат мира-2026 Ферран Торрес ехал в качестве основного нападающего сборной Испании, но уже в первом матче стал объектом для насмешек.

Стартовая игра против Кабо-Верде, на которой зажглась звезда Возиньи, давалась чемпионам Европы тяжело. Им никак не удавалось взломать оборону на тот момент никому неизвестной африканской команды. В конце первого тайма у Феррана Торреса было два опасных момента, но он их не реализовал — один из них окрестили промахом всего чемпионата мира.

Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»

После этой игры дедушка Торреса дал интервью испанским медиа. С журналистом у него возник такой диалог:

— Прогноз на матч Испания — Саудовская Аравия? — Если сыграют, как с Кабо-Верде, то опозорятся. Счет? 1:0. Я вынужден это сказать. — Этот гол забьет Ферран Торрес? — Нет, это сложно. — Будете рады увидеть его на ЧМ? — Нет, я — нет. А вот моя жена — да. У нее даже свечка стоит и горит за него.

Матч против Саудовской Аравии Ферран начал на скамейке запасных. На поле он вышел сразу после перерыва, когда счет уже был 3:0. Задача перед ним стояла простая — забить гол и вернуть уверенность в себе.

В добавленное время Торрес поразил ворота соперника, но гол отменили. Во время просмотра VAR нападающий бормотал себе под нос: «Пожалуйста, пусть гол засчитают. Пожалуйста». Не помогло.

В дальнейшем Ферран выходил только на замену и ни разу до финала не отметился результативными действиями. Турнир можно было назвать персональной катастрофой нападающего.

Герой финала

Источник: Fifa.com

В финале против Аргентины Торрес вышел на замену на 65-й минуте. И так получилось, что самый критикуемый футболист в составе сборной Испании за счет одного эпизода превратился в героя всего турнира.

На 106-й минуте Нико Уильямс в штрафной сбросил мяч на Феррана, который из непростого положения забил гол. На радостях Торрес снес угловой флажок. В итоге сборная Испании одержала минимальную победу и впервые с 2010 года стала чемпионом мира.

«Я бы сказал, что жизнь справедлива. Она всегда вознаграждает тех, кто падает, но находит в себе силы подняться. Эта глава уже позади, но Ферран сам ее написал и заслужил всё по праву», — сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Источник: Ферран Торрес / социальные сети

Список трофеев Феррана Торреса: обладатель Кубка Испании: 2018/19 («Валенсия»);

чемпион Англии: 2020/21 («Манчестер Сити»);

обладатель Кубка футбольной лиги: 2020/21 («Манчестер Сити»);

чемпион Испании ( 3 ): 2022/23, 2024/25, 2025/26 («Барселона»);

обладатель Кубка Испании: 2024/25 («Барселона»);

обладатель Суперкубка Испании ( 3 ): 2023, 2025, 2026 («Барселона»);

чемпион мира: 2026 (сборная Испании);

чемпион Европы: 2024 (сборная Испании);

победитель Лиги наций УЕФА: 2022/23 (сборная Испании);

победитель юношеского чемпионата Европы (до 17 лет): 2017 (сборная Испании);

победитель юношеского чемпионата Европы (до 19 лет): 2019 (сборная Испании).