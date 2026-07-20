УК начали рассылать красные квитанции: что это значит. Новости 20 июля

После получения таких платежек лучше сверить счета Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июля.

Расписание ЕГЭ изменили навсегда

Единый государственный экзамен в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Соответствующее распоряжение президента стало бессрочным.

«На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию», — рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

По его словам, нововведение полностью оправдало себя в 2026 году. Раньше экзамены нередко стартовали 23 мая, когда в школах еще не отгремели последние звонки. Теперь у педагогов и выпускников появилось время , чтобы без спешки завершить учебный год и сосредоточиться на подготовке.

Сервисы Apple перестали работать у российских пользователей

В России пользователи не могут открыть магазин приложений App Store, а также Apple Music. По данным сайта «Сбой.рф», жалобы поступают из разных уголков страны.

«Ни App Store, ни Apple Music не загружаются», — написал один из пользователей.

Сервис отслеживания интернет-цензуры OONI зафиксировал резкое снижение доступности в России магазина приложений Apple и ее официального сайта. В других странах, например в США, Великобритании и Германии, такой тенденции нет.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — заявили MSK1.RU в ведомстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства Великобритании. В прощальном обращении он заявил, что страна стала сильнее и справедливее, чем два года назад, и поблагодарил соотечественников за поддержку.

«Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за всё, чего мы достигли», — сказал Стармер.

Он занимал пост премьер-министра с июля 2024 года. Король Карл III принял его отставку. Новым главой правительства стал 56-летний Энди Бернем, бывший мэр Манчестера, которого избрали лидером Лейбористской партии 17 июля.

У резиденции на Даунинг-стрит собрались протестующие. Некоторые требовали вернуть страну в ЕС, другие выражали недовольство политикой властей. Бернем уже получил от короля мандат на формирование правительства.

Путин учредил День хоккея

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Праздник будут отмечать ежегодно 22 декабря. Дату выбрал Минспорт: именно в этот день в 1946 году в СССР прошли первые матчи первого чемпионата страны по хоккею с шайбой.

Указ вступает в силу со дня подписания. Его цель — популяризация и развитие хоккея.

Германия отказалась допускать российских спортсменов на Европейские юношеские игры глухих

Германия отказалась обеспечить допуск российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в Ганновере в августе 2026 года. Об этом сообщило посольство РФ в Берлине.

По информации дипмиссии, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) приняла это решение по согласованию с правительством ФРГ. В качестве обоснования они сослались на то, что народ Германии якобы «не согласится с участием России» в соревнованиях.

Подросткам хотят давать образовательный сертификат за первый заработок

Подросткам от 14 до 18 лет, впервые получившим официальный доход, могут начать выдавать образовательный сертификат. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Средства сертификата можно будет тратить на учебную литературу, дополнительные занятия, профессиональные курсы и профориентацию, уточнил вице-спикер Госдумы в беседе с ТАСС. По мнению автора, это повысит интерес подростков к официальной работе, поможет развить финансовую грамотность и связать первый заработок с дальнейшей учебой.

Выездную работу врачей в детских поликлиниках усовершенствуют

Российские власти продолжат развивать выездные формы медицинской помощи детям на дому. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за эту работу назначены Минздрав и региональные власти. Им также предстоит создать современную инфраструктуру для оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Первые результаты кабмин ожидает уже в 2027 году. В дальнейшем отчитываться о проделанной работе нужно будет ежегодно.

Маткапитал на второго ребенка хотят увеличить

Сумму маткапитала на второго ребенка хотят увеличить, а для многодетных семей ввести дополнительную выплату в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По его словам, сейчас покупательная способность маткапитала снизилась из-за нерегулярной индексации. Вместо восьми квадратных метров жилья на эти деньги можно купить только пять. При этом 90% средств по-прежнему уходит на недвижимость.

Рыбальченко в разговоре с ТАСС подчеркнул, что меры поддержки должны быть комплексными. За первые 10 лет программы, запущенной в 2007 году, она помогла родиться около 3 миллионам детей, но сейчас систему нужно актуализировать.

Учителям дали новые льготы

Президент Владимир Путин подписал указ, который признает особый статус учителя и общественную значимость его профессии. В документе говорится, что педагог обеспечивает обучение и воспитание граждан в интересах нынешнего и будущих поколений.

«Установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений», — говорится в документе.

Указ гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей работы, а также непрерывное методическое сопровождение. Преподаватели смогут не реже раза в месяц бесплатно посещать государственные музеи, а их детей рекомендовано приоритетно зачислять в детские сады. Также работникам образования гарантирована бесплатная юридическая помощь по профессиональным и социальным вопросам.

При этом в документе указано, что новые меры не должны уменьшать объем и уровень региональных льгот, которые действовали на день вступления указа в силу. Таким образом, федеральная поддержка дополняет, но не отменяет уже существующие местные меры.

Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

На 76-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии Кевин Киган, дважды признававшийся лучшим игроком мира. Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на заявление семьи спортсмена.

Источник: Denis Doyle / Getty Images

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Бывший игрок сборной Англии и тренер боролся с раком и в последние минуты жизни был окружен женой и дочерьми. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю оказанную поддержку», — говорится в заявлении семьи.

1 июня Киган сообщил BBC Sport, что у него диагностировали рак четвертой стадии. Он выступал за «Ливерпуль», «Гамбург» и «Ньюкасл», а также тренировал сборную Англии и «Манчестер Сити».

УК начали рассылать красные квитанции ЖКУ

Управляющие компании в России начали использовать красный цвет платежных документов для обозначения просроченной задолженности. В Роскачестве пояснили, что такая квитанция указывает на долг более трех месяцев.

При получении красной платежки специалисты советуют сверить начисления через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить в УК акт сверки. Если долг подтвердится, можно обсудить реструктуризацию.