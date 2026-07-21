«Остатки просто уничтожены». Продавцы крупного маркетплейса потеряли бизнес после атаки БПЛА на подмосковный склад

Склад в подмосковной Электростали сгорел после атаки беспилотников Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Продавцы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries беспокоятся за будущее своего бизнеса после пожара на складе в подмосковной Электростали. Большая часть товаров хранилась именно в этом логистическом центре, который полностью сгорел после атаки беспилотников.

Селлеры начали массово записывать видео в социальных сетях. У некоторых сгорели товары на десятки миллионов рублей, написала Анастасия, владелица одного из магазинов на маркетплейсе. Подробности — в материале MSK1.RU.

«В момент, когда я прочитала, что горит склад в Электростали, я уже осознавала, что все мои остатки по бизнесу просто уничтожены. У меня каждый проданный лонгслив и костюм на счету. Я вхожу в долговую яму перед сотрудниками, арендодателями, кредиторами и налоговой», — написала она.

Многие авторы рассказали, что совсем недавно подписали новый договор оферты, согласно которому компания не несет ответственность за товары, если они были повреждены в результате атак БПЛА или другой военной техники.

«Сегодня сгорел склад, на котором находился почти весь мой товар. На днях подписала оферту, где указано, что компания не страхует товары в подобных случаях, и мы все ее дружно подписали. Очень больно осознавать, что всё, что ты строила несколько лет, можно потерять в один момент», — написала селлер Яна.

Однако, несмотря на все трудности, продавцы сплотились и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Самое страшное — это люди, которые пострадали в этой трагедии. Не знаю, что будет дальше, но знаю одно: пока мы живы, всё можно начать сначала. Яна селлер

Основатель магазина одежды Диана рассказала, что на сгоревшем складе находилась почти вся продукция ее магазина.

«За 10 минут сгорел бизнес, который мы строили годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что недавно мы подписали оферту, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас», — сказала она.

Но сейчас самое важное — это поддержать семьи людей, чьи родственники погибли и пострадали во время крупного пожара.

«Товар можно перешить, проект можно запустить с нуля, но мы не вернем жизни погибших людей. От всей нашей команды мы хотим выразить глубочайшие соболезнования», — добавила она.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания запускает меры поддержки для продавцов маркетплейса. По ее словам, сейчас важно возобновить темпы поставки и вернуть привычный ритм работы.

«С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры: скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады, — написала она в своем Telegram-канале. — Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы».

Также компания работает над механизмом поддержки продавцов. Сейчас нужно провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. По словам Татьяны Ким, оценка ущерба займет около месяца.

«Дополнительные меры поддержки наших партнеров прорабатываются совместно с WB Банком. Благодарю наших партнеров за доверие и поддержку», — заключила она.

Позднее в пресс-службе Wildberries объявили о запуске комплекса мер поддержки для продавцов, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак на склады в Электростали и Котовске (Тамбовская область).

WB Банк выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим сотрудникам складов. Банк берет на себя обязательство поддержать предпринимателей в восстановлении бизнеса. пресс-служба RWB

Пострадавшим продавцам предоставят отсрочку в 6 месяцев для погашения долга, сообщили в объединенной пресс-службе Wildberries & Russ.

«Продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Банк рассмотрит обращения в приоритетном порядке. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе. — Для восполнения утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга».

Также Wildberries отменит все комиссии за платежи внутри России для селлеров и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Эти льготы будут применены автоматически, оформлять заявление и документы не нужно.

«Помимо этого, для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта», — добавили в пресс-службе.