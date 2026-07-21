Каламбур какой-то! Чем закончилось самое смешное шоу 90-х

Стоит сказать: «Деревня дураков», и в голове начинает играть веселенькая мелодия. А если произнести «Мисс Мурпл», то рифма напрашивается сама: мисс Бурпл! Все эти слоты нашей памяти прочно занял «Каламбур» (16+).
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
История шоу началась в 1996 году, когда артисты из трио «Магазин Фу» и дуэта «Сладкая жизнь» решили создать что-то новое. Денег не было, поэтому на съемки взяли кредит, как выяснилось позже, под безумные 215% годовых. Первые двенадцать выпусков под названием «Журнал „Фул Хаус“» родились в Харькове, но окончательно судьба шоу решалась в Москве.
Кассеты раздали знакомым с телевидения и рискнули пробиться на ОРТ. По счастливой случайности их принял продюсер развлекательных программ Сергей Шумаков. Выпуски ему понравились, и через несколько недель был подписан контракт. С одним условием — сменить название.
Два дня артисты перебирали варианты и в итоге остановились на «Программе „Уй!“». Но через пару часов позвонили с канала: Константин Эрнст название не согласовал. Тогда актер Юрий Стыцковский возмутился: «Каламбур какой-то!» Эта фраза всем понравилась! Так «Фул Хаус» стал «Каламбуром».
Сначала шоу выходило в 23:15, но зрители буквально завалили канал письмами. Оказывается, дети не хотели ложиться спать, пока не посмотрят «Каламбур»! Так передача переехала на утро субботы.
«Деревня дураков», пожалуй, самая популярная серия в «Каламбуре». Музыка Эдуарда Цисельского до сих пор заедает в голове, стоит только ее услышать. Все шутки строились вокруг простых жителей деревни: Мужик и его друг Морячок-Дурачок всё время делают то, что не нравится Бабе, а та лупит их сковородкой.
Чтобы смягчить удары, к боевой посуде был приклеен поролон. Фишкой образа Мужика были усы — они двигались будто сами по себе. Секрет был в проволоке, которую актер Сергей Гладков зажимал зубами и таким образом управлял «мимикой» усов. По сюжету Морячок — любовник Бабы, а вот в реальной жизни артисты Вадим Набоков и Татьяна Иванова женаты уже более 20 лет.
Еще один шедевр — это «Крутое пике». Самолет «Бройлер-747» терпит крушение над водами Атлантического океана… на протяжении 325 серий. За это время герои успели дважды отметить день рождения пилота Дринкинса, пока Командор безумно смеялся в камеру, подшучивая над их скорой гибелью.
Сначала съемки проходили в авиатренажере Харьковского авиационного института, а позже — в Одессе, где из частей настоящих самолетов собрали отдельную декорацию салона.
Если вы вдруг не знаете, чем закончилась эта история, то внимание: спойлер! В последнем эпизоде «Бройлеру-747» удается благополучно сесть. Все радуются. Но когда появляется стюардесса и сообщает, что мисс Бурпл уже стоит у выхода с чемоданами, Командор командует:
— Дринкинс, вы джентльмен? Морзе, вы джентльмен? Я тоже джентльмен. Мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Взлетаем!
И… продолжение следует.
За пять лет было снято 136 выпусков. До 2000 года «Каламбур» выходил на ОРТ, затем переехал на РТР, но продержался там всего год. Авторы признавались: поддерживать тот самый абсурдный, но свежий юмор становилось всё сложнее.
И всё же «Каламбур» не просто запомнился — он буквально въелся в память целого поколения. Передачи давно нет в эфире, но ее скетчи живут в мемах и гифках. А ностальгирующие миллениалы до сих пор наряжаются персонажами «Деревни дураков» на костюмированные вечеринки и стараются с позитивом смотреть на все превратности судьбы.