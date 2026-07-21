Каламбур какой-то! Чем закончилось самое смешное шоу 90-х

Скетчи «Деревни дураков» оказались одними из самых популярных и выходили до самого закрытия шоу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стоит сказать: «Деревня дураков», и в голове начинает играть веселенькая мелодия. А если произнести «Мисс Мурпл», то рифма напрашивается сама: мисс Бурпл! Все эти слоты нашей памяти прочно занял «Каламбур» (16+).

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

История шоу началась в 1996 году, когда артисты из трио «Магазин Фу» и дуэта «Сладкая жизнь» решили создать что-то новое. Денег не было, поэтому на съемки взяли кредит, как выяснилось позже, под безумные 215% годовых. Первые двенадцать выпусков под названием «Журнал „Фул Хаус“» родились в Харькове, но окончательно судьба шоу решалась в Москве.

Скетчи совсем не были рассчитаны на детей, но всё же полюбились им Источник: calambur.ru

Кассеты раздали знакомым с телевидения и рискнули пробиться на ОРТ. По счастливой случайности их принял продюсер развлекательных программ Сергей Шумаков. Выпуски ему понравились, и через несколько недель был подписан контракт. С одним условием — сменить название.

Два дня артисты перебирали варианты и в итоге остановились на «Программе „Уй!“». Но через пару часов позвонили с канала: Константин Эрнст название не согласовал. Тогда актер Юрий Стыцковский возмутился: «Каламбур какой-то!» Эта фраза всем понравилась! Так «Фул Хаус» стал «Каламбуром».

Среди известных скетчей также был «Бар „Каламбур"» Источник: кадр из шоу «Каламбур» (16+), реж. Юрий Стыцковский, ОРТ, 1996 год

Сначала шоу выходило в 23:15, но зрители буквально завалили канал письмами. Оказывается, дети не хотели ложиться спать, пока не посмотрят «Каламбур»! Так передача переехала на утро субботы.

«Деревня дураков», пожалуй, самая популярная серия в «Каламбуре». Музыка Эдуарда Цисельского до сих пор заедает в голове, стоит только ее услышать. Все шутки строились вокруг простых жителей деревни: Мужик и его друг Морячок-Дурачок всё время делают то, что не нравится Бабе, а та лупит их сковородкой.

Чтобы смягчить удары, к боевой посуде был приклеен поролон. Фишкой образа Мужика были усы — они двигались будто сами по себе. Секрет был в проволоке, которую актер Сергей Гладков зажимал зубами и таким образом управлял «мимикой» усов. По сюжету Морячок — любовник Бабы, а вот в реальной жизни артисты Вадим Набоков и Татьяна Иванова женаты уже более 20 лет.

Все выпуски актеры на самом деле пили молоко, разбавленное водой Источник: кадр из шоу «Каламбур» (16+), реж. Юрий Стыцковский, ОРТ, 1996 год

Еще один шедевр — это «Крутое пике». Самолет «Бройлер-747» терпит крушение над водами Атлантического океана… на протяжении 325 серий. За это время герои успели дважды отметить день рождения пилота Дринкинса, пока Командор безумно смеялся в камеру, подшучивая над их скорой гибелью.

Сначала съемки проходили в авиатренажере Харьковского авиационного института, а позже — в Одессе, где из частей настоящих самолетов собрали отдельную декорацию салона.

Если вы вдруг не знаете, чем закончилась эта история, то внимание: спойлер! В последнем эпизоде «Бройлеру-747» удается благополучно сесть. Все радуются. Но когда появляется стюардесса и сообщает, что мисс Бурпл уже стоит у выхода с чемоданами, Командор командует:

— Дринкинс, вы джентльмен? Морзе, вы джентльмен? Я тоже джентльмен. Мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Взлетаем!

И… продолжение следует.

Несгибаемому духу героев «Крутого пике» можно только позавидовать Источник: кадр из шоу «Каламбур» (16+), реж. Юрий Стыцковский, ОРТ, 1996 год

За пять лет было снято 136 выпусков. До 2000 года «Каламбур» выходил на ОРТ, затем переехал на РТР, но продержался там всего год. Авторы признавались: поддерживать тот самый абсурдный, но свежий юмор становилось всё сложнее.