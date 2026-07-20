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Животные «Мы тебя уберем отовсюду, уничтожим»: почему монахиню прогнали от ТЦ, где она раздавала бездомных котят

«Мы тебя уберем отовсюду, уничтожим»: почему монахиню прогнали от ТЦ, где она раздавала бездомных котят

История спасающего бездомных животных уже 30 лет волонтера — в видео

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Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Монахиню Арсению Комельскую, которая на протяжении пяти лет раздавала бездомных котят в надземном переходе Воронежа у ТРЦ «Московский проспект», выгнали вместе с животными. Решение приняло новое руководство торгового центра. Одни горожане возмущены — женщина делала доброе дело, другие же считают, что животным тут было не место из-за грязи и аллергенов.

Сама Арсения уверена, что за конфликтом стоят не жалобы посетителей, а личная месть. Две женщины, одна из которых юрист, угрожали ей: «Мы тебя уберем отовсюду, уничтожим». По словам монахини, они преследуют ее из-за наследства, которое она получила от покойного друга, и написали грамотную жалобу в ТЦ, после чего директор испугался и запретил ей появляться в переходе.

Как монахиня пять лет спасала котят в Воронеже и почему ее выгнали — смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
1 час
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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Гость
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