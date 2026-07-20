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Скрывался два года: в Ярославле будут судить военного — что он сделал

И какое наказание грозит контрактнику

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В Ярославле будут судить военного | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославле будут судить военного | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле будут судить военного

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле военного будут судить за самовольное оставление части. Обвиняемым по статье 337 ч.5 УК РФ проходит 53-летний Андрей Барашков. Информация об этом появилась на сайте Ярославского гарнизонного военного суда.

По информации 76.RU, Андрей Барашков проходил службу по контракту с Минобороны РФ. В ноябре 2023 года он был на реабилитации в санатории в Подмосковье, после которой обязан был вернуться в войсковую часть. Но в итоге он туда не явился.

Андрей Барашков скрывался больше двух лет. За ним отправили группу розыска войсковой части. Отыскать его удалось в декабре 2025 года в Рыбинске.

В отношении военного возбудили уголовное дело. Заседание было назначено на 20 июля 2026 года.

Статья 337 ч.5 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Если вина Андрея Барашкова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
зачем пугать тех.. кто хочет пойти по контракту
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Гость
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