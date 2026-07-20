Скрывался два года: в Ярославле будут судить военного — что он сделал

В Ярославле будут судить военного Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле военного будут судить за самовольное оставление части. Обвиняемым по статье 337 ч.5 УК РФ проходит 53-летний Андрей Барашков. Информация об этом появилась на сайте Ярославского гарнизонного военного суда.

По информации 76.RU, Андрей Барашков проходил службу по контракту с Минобороны РФ. В ноябре 2023 года он был на реабилитации в санатории в Подмосковье, после которой обязан был вернуться в войсковую часть. Но в итоге он туда не явился.

Андрей Барашков скрывался больше двух лет. За ним отправили группу розыска войсковой части. Отыскать его удалось в декабре 2025 года в Рыбинске.

В отношении военного возбудили уголовное дело. Заседание было назначено на 20 июля 2026 года.

Статья 337 ч.5 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».