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Работа Кому положен отпуск больше 28 дней: список. Проверьте, есть ли вы в нем

Кому положен отпуск больше 28 дней: список. Проверьте, есть ли вы в нем

Перечисляем всех, кому доступны дополнительные дни отдыха

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Работодатели могут увеличить продолжительность отпуска для всех сотрудников | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРаботодатели могут увеличить продолжительность отпуска для всех сотрудников | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Работодатели могут увеличить продолжительность отпуска для всех сотрудников

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Больше 28 дней с сохраненной оплатой могут отдыхать педагоги, государственные и муниципальные служащие, инвалиды, ученые и подростки. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Она объяснила, что существует удлиненный основной отпуск продолжительностью более 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый, который предоставляется сверх основного.

«Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние — 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней; педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней», — сказала Колодяжная.

Кроме того, увеличенный отпуск положен государственным и муниципальным служащим, ученым и лицам, которые работают с химическим оружием, пишут РИА Новости. Еще часть россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. К ним относятся:

  • сотрудники с ненормированным рабочим днем;

  • работники вредных и опасных производств;

  • жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;

  • медработники;

  • спортсмены и тренеры;

  • граждане, пострадавшие от радиации.

Колодяжная уточнила, что работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников. Это возможно, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации.

Ранее мы писали, в каком месяце в 2026 году выгоднее всего пойти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Отдых Работа Ученый Учитель Подросток
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Комментарии
1
Гость
1 час
Тото все идут в спортсмены и космонавты и никто в сантехники и сваршики.
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Гость
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