Кому положен отпуск больше 28 дней: список. Проверьте, есть ли вы в нем

Больше 28 дней с сохраненной оплатой могут отдыхать педагоги, государственные и муниципальные служащие, инвалиды, ученые и подростки. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
Она объяснила, что существует удлиненный основной отпуск продолжительностью более 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый, который предоставляется сверх основного.
«Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние — 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней; педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней», — сказала Колодяжная.
Кроме того, увеличенный отпуск положен государственным и муниципальным служащим, ученым и лицам, которые работают с химическим оружием, пишут РИА Новости. Еще часть россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. К ним относятся:
сотрудники с ненормированным рабочим днем;
работники вредных и опасных производств;
жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;
медработники;
спортсмены и тренеры;
граждане, пострадавшие от радиации.
Колодяжная уточнила, что работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников. Это возможно, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации.
Ранее мы писали, в каком месяце в 2026 году выгоднее всего пойти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах.