Кому положен отпуск больше 28 дней: список. Проверьте, есть ли вы в нем

Работодатели могут увеличить продолжительность отпуска для всех сотрудников Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Больше 28 дней с сохраненной оплатой могут отдыхать педагоги, государственные и муниципальные служащие, инвалиды, ученые и подростки. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Она объяснила, что существует удлиненный основной отпуск продолжительностью более 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый, который предоставляется сверх основного.

«Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние — 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней; педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней», — сказала Колодяжная.

Кроме того, увеличенный отпуск положен государственным и муниципальным служащим, ученым и лицам, которые работают с химическим оружием, пишут РИА Новости. Еще часть россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. К ним относятся:

сотрудники с ненормированным рабочим днем;

работники вредных и опасных производств;

жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;

медработники;

спортсмены и тренеры;

граждане, пострадавшие от радиации.

Колодяжная уточнила, что работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников. Это возможно, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации.