Обычный комар — тихий убийца? Врач раскрыл, чем опасны эти насекомые на самом деле

Даже обычный комар способен вызвать сильную аллергическую реакцию — всё зависит от индивидуальных особенностей организма Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Летом вероятность столкнуться с клещами, осами, пчелами и другими насекомыми возрастает в разы. Чаще всего укусы проходят без серьезных последствий, но иногда могут привести к тяжелой аллергической реакции или инфекции. Ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Алексей Силин рассказал, как правильно оказать первую помощь и в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу.

Первые действия зависят от того, кто укусил

Вместе с теплом появляются и сезонные риски: укусы клещей, комаров, ос, пчел и других насекомых. Большинство людей ограничиваются народной медициной или сразу начинают пить все лекарства, которые есть в домашней аптечке. Однако врач предупреждает: в такой ситуации гораздо важнее сохранять спокойствие и внимательно следить за своим состоянием.

По словам Алексея Силина, универсального алгоритма для всех укусов не существует. Если к коже присосался клещ, его необходимо аккуратно извлечь. Но если человек не уверен, что сможет сделать это правильно, лучше не экспериментировать и обратиться в поликлинику или травмпункт. При укусе пчелы первым делом нужно удалить оставшееся жало. Осы его не оставляют, поэтому дополнительных действий не требуется.

После этого место укуса следует промыть водой с мылом и обработать антисептиком. Врач рекомендует использовать средства на водной основе — они меньше раздражают кожу.

Почему даже обычный комар может вызвать аллергию

Многие считают опасными только укусы пчел, ос или шершней. На самом деле аллергическую реакцию может спровоцировать практически любое насекомое.

— Важно понимать, что реакцию не обязательно может вызвать яд. Ее может вызвать даже слюна комара. Для нашего организма любое такое вещество является чужеродным (аллергеном), на которое иммунная система вырабатывает антитела, запуская аллергическую реакцию, — объясняет Силин.

Именно поэтому врач советует внимательно наблюдать за местом укуса в течение нескольких дней. Если появляется сильный отек, усиливается покраснение или начинается воспаление, стоит обратиться к специалисту. Особенно опасны множественные укусы.

— Если укусов много, то самолечение недопустимо. Множественные поражения могут спровоцировать длительную и тяжелую токсико-аллергическую реакцию, с которой невозможно справиться без врачебного вмешательства, — говорит врач.

По словам эксперта, большинство укусов не опасны, однако при появлении сильного отека или затрудненного дыхания нужно немедленно обращаться за медицинской помощью Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда нельзя ждать и нужно сразу вызывать скорую

После любого укуса важно контролировать не только состояние кожи, но и общее самочувствие. Если реакция ограничивается небольшим покраснением и зудом, обычно достаточно наблюдения. Совсем другая ситуация — когда появляются признаки системной аллергической реакции. К тревожным симптомам врач относит:

затрудненное дыхание;

учащенное сердцебиение;

выраженную бледность;

головокружение;

потерю сознания.

Отдельную опасность представляет быстро нарастающий отек лица или гортани.

— Особое внимание следует уделить ситуации, если развивается отек, особенно в области лица или гортани. Это опасное состояние, которое может привести к анафилактическому шоку, — подчеркивает эксперт.

Что делать после укуса клеща

После извлечения клеща врач советует не выбрасывать его. Лучше поместить насекомое в герметичную емкость с влажным ватным диском и доставить в лабораторию. Там специалисты смогут проверить клеща на наиболее опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Если возбудителей не обнаружат, дополнительных мер обычно не потребуется. Если анализ окажется положительным, врач назначит профилактическое лечение.

Что делать после укуса пчелы или шершня

Главная ошибка, по словам врача, — пытаться выдавить жало.

— Ни в коем случае не сдавливайте его, поскольку, ужалив, пчела оставляет мешочек с ядом. Сдавливание только ускорит поступление токсина в организм, — говорит Силин.

После удаления жала место укуса нужно промыть водой, обработать антисептиком и приложить холод. Именно охлаждение эксперт называет самым эффективным способом уменьшить зуд и отек. Лед, холодный компресс или любой прохладный предмет вызывают сужение сосудов, уменьшают приток крови к поврежденному участку и помогают быстрее снять неприятные ощущения.

В сезон активности насекомых врач советует заранее проверить домашнюю аптечку: в ней должны быть антисептик, антигистаминные препараты и средства для обработки укусов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Что должно быть в аптечке

Врач советует заранее собрать минимальный набор средств, которые помогут оказать первую помощь до обращения к медикам. В аптечке желательно иметь антисептик на водной основе, например хлоргексидин, а также местные противоаллергические средства для уменьшения зуда и отека. При необходимости можно принять антигистаминный препарат второго поколения, однако делать это бесконтрольно специалист не рекомендует.

А если под рукой нет аптечки?