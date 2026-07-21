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Происшествия Закрываются аэропорты, россиян отправляют в укрытия: в нескольких регионах объявили ракетную опасность

Закрываются аэропорты, россиян отправляют в укрытия: в нескольких регионах объявили ракетную опасность

Рассказываем, что известно к этому часу

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Местным жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях или паркингах | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUМестным жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях или паркингах | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Местным жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях или паркингах

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В нескольких регионах ночью 21 июля объявили ракетную опасность. Также в стране перестали работать некоторые аэропорты. Рассказываем, что известно к этому часу.

На момент публикации режим ракетной опасности объявили в Калужской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях и Ставропольском крае. Об этом предупреждают местные губернаторы, региональные МЧС и РСЧС.

«Объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!» — отмечают спасатели Ростовской области.

Также, по данным Росавиации, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде и Геленджике.

Как действовать в случае ракетной опасности:

  1. Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

  2. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.

  3. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

  4. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

  5. Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».

Кроме того, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Ракетная опасность Опасность Аэропорт
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