«Пошла жаришка!»: 53-летняя Лика Стар показала фигуру в крошечном бикини — фото

Лика Стар проводит летние дни в итальянской коммуне Домус-де-Мария на Сардинии и время от времени показывает подписчикам, как проходит ее отпуск. Очередная публикация получилась особенно заметной: певица устроилась на шезлонге в миниатюрном бикини и продемонстрировала результат регулярной работы над собой.
На снимке артистка позирует под пляжным зонтом. Купальник подчеркивает ее загорелую фигуру, плоский живот и стройную талию. Не остались без внимания ни подтянутые руки, ни рельефные ножки.
Пляжный комплект певица дополнила часами с массивным ремешком и очками-авиаторами. Впрочем, аксессуарам пришлось довольствоваться второстепенной ролью: основное внимание аудитории предсказуемо досталось фигуре 53-летней звезды.
Одной фотографией Лика ограничиваться не стала. Она также опубликовала короткий ролик, снятый у моря. В свободной однотонной тунике исполнительница танцевала под музыку, позировала перед объективом и явно не собиралась проводить отпуск в режиме строгой серьезности.
Горячими пляжными публикациями певица делится не каждый день, поэтому подписчики встретили новые кадры особенно эмоционально. Сдержанность в их планы явно не входила.
«Дорогая моя, выглядишь шикарно!»;
«Ну что за секс»;
«Какая же вы классная. Пошла жаришка», — написали поклонники артистки.
Настоящее имя исполнительницы — Лика Павлова. В 1990-е годы она стала одной из наиболее заметных и обсуждаемых представительниц отечественной сцены. Лика работала как певица, рэп-исполнительница, диджей и музыкальный продюсер.
Наибольшую популярность Лике принесли песни «Одинокая луна», «Би-би, такси», «Пусть пройдет дождь» и «Падай». Однако на вершине известности певица почти полностью пропала из публичного пространства — редкий случай, когда причиной исчезновения стала не потеря интереса публики, а семейная жизнь.
Артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена и дизайнера Анджело Сеччи, после чего перебралась на Сардинию. В Италии она прожила около двух десятилетий, занималась воспитанием троих детей и практически не появлялась на российской сцене.
Несколько лет назад Лика вернулась в Россию и поселилась в арендованной квартире. Вслед за этим появились разговоры о серьезных разногласиях между ней и супругом. Сама исполнительница признавалась, что в семье действительно наступал сложный период.
Подробностями она делилась в программе «Секрет на миллион» (16+) на НТВ. Тогда певица объяснила, что особенно болезненной темой для нее оставалась судьба детей после возможного расставания с мужем.
«В Италии дети после развода могут жить с отцом. Там им разрешают выбрать, с кем остаться. У нас в семье доходило и до того, что я хотела увезти детей в Россию».
После возвращения Лика Стар вновь занялась творчеством и стала появляться в крупных музыкальных телевизионных проектах, включая программу «Суперстар!» (16+).