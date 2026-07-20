«Пошла жаришка!»: 53-летняя Лика Стар показала фигуру в крошечном бикини — фото

Лика Стар показала отпускные кадры из Италии в откровенном купальнике — и напомнила, что стесняться ей нечего Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лика Стар проводит летние дни в итальянской коммуне Домус-де-Мария на Сардинии и время от времени показывает подписчикам, как проходит ее отпуск. Очередная публикация получилась особенно заметной: певица устроилась на шезлонге в миниатюрном бикини и продемонстрировала результат регулярной работы над собой.

На снимке артистка позирует под пляжным зонтом. Купальник подчеркивает ее загорелую фигуру, плоский живот и стройную талию. Не остались без внимания ни подтянутые руки, ни рельефные ножки.

Пляжный комплект певица дополнила часами с массивным ремешком и очками-авиаторами. Впрочем, аксессуарам пришлось довольствоваться второстепенной ролью: основное внимание аудитории предсказуемо досталось фигуре 53-летней звезды.

Фото на пляже взбудоражило поклонников Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одной фотографией Лика ограничиваться не стала. Она также опубликовала короткий ролик, снятый у моря. В свободной однотонной тунике исполнительница танцевала под музыку, позировала перед объективом и явно не собиралась проводить отпуск в режиме строгой серьезности.

Горячими пляжными публикациями певица делится не каждый день, поэтому подписчики встретили новые кадры особенно эмоционально. Сдержанность в их планы явно не входила.

«Дорогая моя, выглядишь шикарно!»;

«Ну что за секс»;

«Какая же вы классная. Пошла жаришка», — написали поклонники артистки.

Настоящее имя исполнительницы — Лика Павлова. В 1990-е годы она стала одной из наиболее заметных и обсуждаемых представительниц отечественной сцены. Лика работала как певица, рэп-исполнительница, диджей и музыкальный продюсер.

Стар не намерена так просто отдавать звание секс-символа даже после пятидесяти Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наибольшую популярность Лике принесли песни «Одинокая луна», «Би-би, такси», «Пусть пройдет дождь» и «Падай». Однако на вершине известности певица почти полностью пропала из публичного пространства — редкий случай, когда причиной исчезновения стала не потеря интереса публики, а семейная жизнь.

Артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена и дизайнера Анджело Сеччи, после чего перебралась на Сардинию. В Италии она прожила около двух десятилетий, занималась воспитанием троих детей и практически не появлялась на российской сцене.

Несколько лет назад Лика вернулась в Россию и поселилась в арендованной квартире. Вслед за этим появились разговоры о серьезных разногласиях между ней и супругом. Сама исполнительница признавалась, что в семье действительно наступал сложный период.

Фигура Лики — не чудо, а результат регулярных тренировок и заботы о себе Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подробностями она делилась в программе «Секрет на миллион» (16+) на НТВ. Тогда певица объяснила, что особенно болезненной темой для нее оставалась судьба детей после возможного расставания с мужем.

«В Италии дети после развода могут жить с отцом. Там им разрешают выбрать, с кем остаться. У нас в семье доходило и до того, что я хотела увезти детей в Россию».