Не исключают поджог: что со зданием театра в Ярославле после пожара

Пожар в Волковском театре в Ярославле Источник: МЧС Ярославской области / MAX

В МЧС Ярославской области рассказали о состоянии Волковского театра после пожара. Возгорание случилось поздним вечером 19 июля. По информации от спасателей, сам культурный объект не пострадал.

«Буквально за две минуты огнеборцы прибыли на место. Благодаря их слаженным действиям огонь не успел перекинуться на само историческое здание, которое входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказали в ведомстве.

В региональном МЧС дополнили, что пожар мог нанести серьезный вред зданию. Но этого удалось избежать.

«Дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося, не исключая версию занесения открытого источника огня (поджога). Проводится проверка», — отметили в пресс-службе МЧС.

Огонь вспыхнул рядом со входом в здание Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Напомним, в ведомстве узнали о возгорании баннера в 22:56 19 июля. На место отправились восемь спасателей и две спецмашины.

Спустя три минуты огонь уже был потушен. За это время он уничтожил только три квадратных метра баннера. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы тогда сразу стали предполагать, что полотно подожгли.