Одним лесные пожары, другим потопы: погода подготовила новые аномалии

В нескольких регионах из-за ливней в июле возникли подтопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Последний месяц лета прокатит нас на температурных качелях. По данным синоптиков Гидрометцентра, периоды жары будут чередоваться с похолоданиями ливнями и грозами. Рассказываем, к какой погоде готовится жителям разных регионов.

Какой будет температура в августе?

В европейской части страны первая половина месяца порадует летней погодой, но уже во второй декаде может стать прохладнее. В Москве и Подмосковье средняя температура месяца ожидается около +20…+25 градусов, а концу — +17…+22 градуса. Осадки будут в пределах нормы, но возможны и локальные ливни.

Юг страны (Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края) порадует жара до +32 градусов. Аналогичная погода будет и на юге Поволжья — в Саратовской и Самарской областях. Но такая температура повышает риск засухи и природных пожаров.

На Урале и в Западной Сибири ожидается более теплый температурный фон, чем в предыдущие годы. Дневная температура в начале месяца от +23 градусов к концу лета снизится до +16 градусов. По ночам возможно похолодание с +12 до +7 градусов.

На Дальнем Востоке ожидается сезон муссонных дождей, которые могут создать угрозу подтоплений. Температура воздуха же составит около +22…+25 градусов днем и +17…+21 — ночью. В северной части страны — Мурманской области и на севере Карелии — днем воздух будет прогреваться до +15…+21 градуса, по ночам — до +8…+13 градусов.

Где продолжатся ливни и ураганы?

Проливные дожди в некоторых регионах сохранятся и в августе. Так, локальные ливни возможны в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской и Волгоградской области. На северо‑западе (Санкт‑Петербург, Ленинградская область, Карелия, Коми) периоды пасмурной погоды будут чередоваться с дождями, моментами со шквалистым ветром и обильными осадками.

«В августе самым дождливым станет Дальневосточный регион. Это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. Уровень осадков в этом регионе будет около нормы. Но всегда есть риск подтоплений», — рассказал «Известиям» ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков.