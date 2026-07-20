Россия ударила по берегу Черного моря: что там было

Вооруженные силы России нанесли новые удары по портам Украины, которые находятся на берегу Черного моря. Об этом отчиталось Министерство обороны РФ.
Беспилотники поразили два сухогруза в морском торговом порту «Одесса» в момент разгрузки грузов военного назначения. Также под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ.
В морском торговом порту «Черноморск» беспилотники атаковали объекты портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, дроны поразили два морских судна типа «балкер» и сухогруз, которые везли грузы для ВСУ в порт «Черноморск».
Также в Минобороны рассказали об ударе беспилотниками по стоянке грузовиков в Днепропетровской области. Сообщается, что машины возили дроны и запчасти для них. Досталось и автоцистернам, которые использовались для перевозки ГСМ и хранения производных нефтепродуктов.