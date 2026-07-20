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Страна и мир Россия ударила по берегу Черного моря: что там было

Россия ударила по берегу Черного моря: что там было

В Минобороны отчитались об атаках

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Целями стали корабли и инфраструктура портов | Источник: Александр Подопригора / 161.RU (фото носит иллюстративный характер)Целями стали корабли и инфраструктура портов | Источник: Александр Подопригора / 161.RU (фото носит иллюстративный характер)

Целями стали корабли и инфраструктура портов

Источник:

Александр Подопригора / 161.RU (фото носит иллюстративный характер)

Вооруженные силы России нанесли новые удары по портам Украины, которые находятся на берегу Черного моря. Об этом отчиталось Министерство обороны РФ.

Беспилотники поразили два сухогруза в морском торговом порту «Одесса» в момент разгрузки грузов военного назначения. Также под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ.

В морском торговом порту «Черноморск» беспилотники атаковали объекты портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, дроны поразили два морских судна типа «балкер» и сухогруз, которые везли грузы для ВСУ в порт «Черноморск».

Источник:

Минобороны России / Telegram

Также в Минобороны рассказали об ударе беспилотниками по стоянке грузовиков в Днепропетровской области. Сообщается, что машины возили дроны и запчасти для них. Досталось и автоцистернам, которые использовались для перевозки ГСМ и хранения производных нефтепродуктов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Удар Атака Беспилотник Порт Корабль
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