Россия ударила по берегу Черного моря: что там было

Целями стали корабли и инфраструктура портов Источник: Александр Подопригора / 161.RU (фото носит иллюстративный характер)

Вооруженные силы России нанесли новые удары по портам Украины, которые находятся на берегу Черного моря. Об этом отчиталось Министерство обороны РФ.

Беспилотники поразили два сухогруза в морском торговом порту «Одесса» в момент разгрузки грузов военного назначения. Также под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ.

В морском торговом порту «Черноморск» беспилотники атаковали объекты портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, дроны поразили два морских судна типа «балкер» и сухогруз, которые везли грузы для ВСУ в порт «Черноморск».

Источник: Минобороны России / Telegram