Коня, сто литров за коня! Сколько стоит завести лошадь вместо автомобиля

Лошадь Лоренция Источник: Алиса Кармоди

Пока автомобилисты ищут бензин и стоят за ним в очередях, петербурженка Алиса Кармоди ездит в магазин верхом на лошади. В апреле этого года очередное отключение интернета спровоцировало покупку мечты, а теперь, на фоне проблем с топливом, эта покупка еще и выглядит как план. «Фонтанка» выяснила, что такое лошадь сегодня — роскошь или все-таки средство передвижения.

Алиса исполнила свою мечту Источник: Алиса Кармоди

Алиса Кармоди живет в деревне Порошкино, в нескольких километрах от метро «Парнас». А лошадь Лоренция живет у нее дома — в специально построенном домике во дворе.

В апреле, когда в городе в очередной раз начались проблемы с интернетом, Алиса стояла в автомобильной пробке. Единственным доступным ресурсом, чтобы скоротать время, оказался сайт бесплатных частных объявлений.

«Открываю я этот сайт — а оттуда на меня смотрит лошадь моей мечты, — рассказала Алиса „Фонтанке“. — Та самая, о которой я мечтала с детства. Цена — 90 тысяч рублей. И я подумала, что в целом могу себе позволить такую роскошь».

Состояние у неё отличное, не бита, не крашена. После первой владелицы оказалась в прокате. Оттуда у коня две дороги: на убой или в любимцы. Лоренции повезло, ее выкупила женщина, которая разбирается в лошадях и занялась ее восстановлением. Можно сказать, Алисе животинка досталась после капитального ремонта. Порода у Лоренции самая обычная — русская рысистая. Ей 23 года, по лошадиным меркам она престарелая. Но при хорошем содержании лошади живут до 30 лет. Автомобилисты такой набор спецификаций называют «рабочая лошадка».

Как и автомобиль, лошадь обязательно надо регистрировать. Только не в ГИБДД, а в системе «Меркурий», куда ставят на учет всех сельскохозяйственных животных. Прежде чем перевозить лошадь из одного района в другой, надо уведомить местные ветеринарные и санитарно-эпидемиологические службы, а на новое место содержания вызвать участкового ветеринара, который оценит условия содержания лошади. Только после этого вам оформят разрешение на переезд животного.

Но, собственно, переехать оно сможет только через месяц, в течение которого ему придется постоять в карантине. У лошади возьмут анализы, убедятся, что она абсолютно здорова и отправляется из эпидемиологически благополучного района в не менее благополучный район.

То есть с 90 тысяч, которые Алиса заплатила за лошадь ее предыдущей хозяйке, расходы только начались.

«Коневоз для транспортировки Лоренции обошелся мне около 20 тысяч рублей, — говорит женщина. — Стоимость зависит от километража, примерно 80 рублей за километр. За постой на карантине тоже обычно надо платить, на сайте частных объявлений такая услуга стоит около 16 тысяч рублей за месяц, плюс корма и услуги коваля. Мне повезло, и Лоренцию не только подержали на карантине бесплатно, так еще и снабдили кормами на первое время».

Домик — садовый шатер, обшитый доской, — обошелся примерно в 14 тысяч рублей, ограждение из досок вокруг левады — еще 10 тысяч. На утепление домика к зиме уйдет еще тысяч 15.

Отдельная статья расходов — амуниция. Базовый минимум: недоуздок — от 1,5 тысячи рублей, уздечка — 2,5 тысячи, седло — около 20 тысяч рублей, вальтрап, который под седло укладывается, — от 1,5 тысячи, дождевая попона — от 3,5 тысячи, флисовая попона, которую надевают после того, как животное поработало и вспотело, — тоже от 3,5 тысячи.

«Я уверена, что найдутся конники, которые скажут: „Такого не бывает“, — говорит Алиса. — У конников из большого спорта каждое седло стоит, наверное, дороже лошади. Я выкупила седло, которое подходит именно моей лошади, у предыдущей хозяйки за 25 тысяч рублей и уздечку — еще за 1,5 тысячи. И сейчас заказала еще один набор амуниции за 20 тысяч».

Даже если лошадь не работает на жестком грунте и подковы ей не нужны, ей все равно понадобятся услуги коваля. Копыта, как ногти, отрастают, их надо подрезать (расчищать). Эта процедура стоит от 2,5-3 тысячи рублей в зависимости от опытности коваля. Лоренции ее надо проводить раз в полтора месяца.

Основа лошадиного питания — сено. Если покупать сено не в сезон и второпях, обойдется в 10 тысяч рублей на месяц. «Сейчас мне привезут сено, которое специально для меня косят в Карелии, 50 тюков за 20 тысяч. Этого хватит где-то до октября», — говорит Алиса.

Кроме сена, нужен комбикорм и пищевые добавки. Алиса через все тот же сайт объявлений берет для Лоренции жмых с пивоварен. Добавки и комбикорм — 2,5 тысячи рублей в месяц.

Раз в три месяца лошадь надо обрабатывать от паразитов — это обходится в 600 рублей. А раз в год — прививать, перед переездом в новый дом это обошлось в 3 тысячи рублей вместе с анализами.

Еще один существенный ресурс, который придется тратить на лошадь, — время. Минимум час в день: дать нагрузку, пообщаться, погулять. Выручает «лошадиная няня» — девушка, которая гуляет с лошадью бесплатно, просто за саму возможность покататься на ней.

«Планировать жизнь — командировки и отпуска — теперь надо с учетом интересов лошади, — говорит Алиса. — Но у меня есть соседка, которая собаку завела, и, кажется, денег на содержание и воспитание этой собаки она тратит примерно столько же, сколько я — на лошадь, плюс еще и гулять приходится по четыре часа в день, потому что собака молодая и активная».

В целом уровень расходов вполне сопоставим с содержанием автомобиля. Правда, что касается скорости и расстояний, то тут лошадь машине, конечно, не соперник.

«Поездка в магазин в трех километрах от дома у меня занимает где-то 20 минут на лошади или 35 минут — пешком, — говорит она. — Пока я в магазине, у Лоренции происходит „дозаправка в воздухе“: все наперебой предлагают угостить ее морковкой. Самая долгая прогулка на данный момент у нас заняла 3 часа и 25 минут: мы скатались до озера, искупались, погуляли по лесу, а на обратном пути заехали в магазин и вернулись домой. Но, если вдруг топливо вовсе исчезнет, Лоренция все мои транспортные потребности вполне сможет закрыть».

Бонусом к лошади идет бесплатный «навоз-фитнес» — регулярная физнагрузка при уборке стойла. И во время прогулок и поездок за продуктами, если вдруг случится внезапный сброс балласта, Алиса останавливается и собирает сброшенное совком в пакет. Но так, к сожалению, делают далеко не все всадники.