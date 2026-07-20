«Буду помнить всегда»: певица Максим похоронила отца — названа причина смерти

Певица Максим поделилась фото с отцом Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певица Максим поделилась с поклонниками тяжелой новостью — не стало ее отца Сергея Орефьевича. Мужчина умер после продолжительной борьбы с раком четвертой стадии.

О болезни папы певица рассказывала еще в 2018 году. Медики считали, что мужчина не проживет и больше года. Однако Сергей Орефьевич смог победить: он перенес 18 курсов химиотерапии и 27 — облучения. Это подарило ему еще 14 лет жизни.

Певица Максим прилетела на похороны отца сразу после концерта в Москве Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К сожалению, заболевание вернулось. Максим узнала о смерти отца перед выходом на сцену в Москве 18 июля. Певица не стала отменять выступление, но сразу после него поехала на похороны в Казань.

На прощании был и ее родной брат. Он поддерживал еле стоящую на ногах Максим, пока та плакала у него на плече.

Певица Максим похоронила отца в Казани Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)