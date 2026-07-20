«Буду помнить всегда»: певица Максим похоронила отца — названа причина смерти

Певица Максим поделилась с поклонниками тяжелой новостью — не стало ее отца Сергея Орефьевича. Мужчина умер после продолжительной борьбы с раком четвертой стадии.
О болезни папы певица рассказывала еще в 2018 году. Медики считали, что мужчина не проживет и больше года. Однако Сергей Орефьевич смог победить: он перенес 18 курсов химиотерапии и 27 — облучения. Это подарило ему еще 14 лет жизни.
К сожалению, заболевание вернулось. Максим узнала о смерти отца перед выходом на сцену в Москве 18 июля. Певица не стала отменять выступление, но сразу после него поехала на похороны в Казань.
На прощании был и ее родной брат. Он поддерживал еле стоящую на ногах Максим, пока та плакала у него на плече.
«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Спасибо тебе за всё, папа. За любовь, заботу, силу и воспоминания, которые навсегда останутся с нами. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда», — писала звезда у себя в соцсетях.