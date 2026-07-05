«Наше наследие»: ярославский проектировщик в деталях воссоздает город, каким он был столетия назад

Корреспондент 76.RU пообщался с ярославским проектировщиком Алексеем Федотовым. 37-летний специалист занимается созданием 3D-моделей, где показывает старинный город.
Больше всего Алексей любит Ярославль XVIII века. На его взгляд, в городе не так много исторической застройки, как кажется. А потому трехсотлетнее наследие стоит беречь.
По профессии Алексей — проектировщик ювелирных изделий. Образование он получал на машиностроительном факультете ЯГТУ. Исторические улицы Ярославля он проектирует по собственному желанию, навык наработал практически с нуля.
Макеты города созданы в программе Rhinoceros. Она предназначена для моделирования ювелирных изделий, но ярославец в ней проектирует целые улицы.
«Это всё-таки наше наследие. Это то, что надо беречь и ценить больше, чем более поздние постройки. Если мы берем XVIII век, который я проектирую сейчас, это что-то точечное по Ярославлю. Если мы исключаем церкви, объекты культурного наследия, которые мы все видим, знаем, любим, остается не так и много исторического», — рассказал Алексей Федотов.
Чем мне нравится XVIII век. Оформление домов — это по большей части кирпич. Не какая-то штукатурка, которая отвалилась, и всё, о ней забыли. Это кирпич, который можно стесать, но следы останутся.
Если ранее подготовленные проекты Алексей особо не показывал, то с новым макетом герой планирует заявить о себе. Поэтому к работе подходит тщательно, собирая исторический материал и прорисовывая здания.
«Хочется сделать красиво, подробно и детально, чтобы можно было показывать людям не только рабочие монохромные черновики, но и в цвете», — дополнил ярославец.
Воссоздать макет Ярославля в XVIII веке он планирует к 2028 году.
Ранее мы рассказывали про исторические здание в центре Ярославля, которое переделают в гостиницу. Научно-проектная документация по реставрации дома на площади Челюскинцев, 10/3 получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.