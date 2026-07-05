«Наше наследие»: ярославский проектировщик в деталях воссоздает город, каким он был столетия назад

Каким был Ярославль в XVIII веке Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Алексей Федотов

Корреспондент 76.RU пообщался с ярославским проектировщиком Алексеем Федотовым. 37-летний специалист занимается созданием 3D-моделей, где показывает старинный город.

Больше всего Алексей любит Ярославль XVIII века. На его взгляд, в городе не так много исторической застройки, как кажется. А потому трехсотлетнее наследие стоит беречь.

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По профессии Алексей — проектировщик ювелирных изделий. Образование он получал на машиностроительном факультете ЯГТУ. Исторические улицы Ярославля он проектирует по собственному желанию, навык наработал практически с нуля. Макеты города созданы в программе Rhinoceros. Она предназначена для моделирования ювелирных изделий, но ярославец в ней проектирует целые улицы.

«Это всё-таки наше наследие. Это то, что надо беречь и ценить больше, чем более поздние постройки. Если мы берем XVIII век, который я проектирую сейчас, это что-то точечное по Ярославлю. Если мы исключаем церкви, объекты культурного наследия, которые мы все видим, знаем, любим, остается не так и много исторического», — рассказал Алексей Федотов.

Чем мне нравится XVIII век. Оформление домов — это по большей части кирпич. Не какая-то штукатурка, которая отвалилась, и всё, о ней забыли. Это кирпич, который можно стесать, но следы останутся. Алексей Федотов проектировщик

Если ранее подготовленные проекты Алексей особо не показывал, то с новым макетом герой планирует заявить о себе. Поэтому к работе подходит тщательно, собирая исторический материал и прорисовывая здания.

Сейчас Алексей работает над проектированием города в XVIII веке Источник: Алексей Федотов На создание макета проектировщик потратит несколько лет Источник: Алексей Федотов

«Хочется сделать красиво, подробно и детально, чтобы можно было показывать людям не только рабочие монохромные черновики, но и в цвете», — дополнил ярославец.

Воссоздать макет Ярославля в XVIII веке он планирует к 2028 году.