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Развлечения «Наше наследие»: ярославский проектировщик в деталях воссоздает город, каким он был столетия назад

«Наше наследие»: ярославский проектировщик в деталях воссоздает город, каким он был столетия назад

Разглядываем, как жили наши предки

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Каким был Ярославль в XVIII веке | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Алексей ФедотовКаким был Ярославль в XVIII веке | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Алексей Федотов

Каким был Ярославль в XVIII веке

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU, Алексей Федотов

Корреспондент 76.RU пообщался с ярославским проектировщиком Алексеем Федотовым. 37-летний специалист занимается созданием 3D-моделей, где показывает старинный город.

Больше всего Алексей любит Ярославль XVIII века. На его взгляд, в городе не так много исторической застройки, как кажется. А потому трехсотлетнее наследие стоит беречь.

Ярославль в 1760 году | Источник: Алексей ФедотовЯрославль в 1760 году | Источник: Алексей Федотов
Узнаёте исторические достопримечательности? | Источник: Алексей ФедотовУзнаёте исторические достопримечательности? | Источник: Алексей Федотов
А так город изменился за 10 лет. На макете&nbsp;— Ярославль в 1770-е | Источник: Алексей ФедотовА так город изменился за 10 лет. На макете&nbsp;— Ярославль в 1770-е | Источник: Алексей Федотов
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Исторический центр Ярославля почти 300 лет назад | Источник: Алексей ФедотовИсторический центр Ярославля почти 300 лет назад | Источник: Алексей Федотов

По профессии Алексей — проектировщик ювелирных изделий. Образование он получал на машиностроительном факультете ЯГТУ. Исторические улицы Ярославля он проектирует по собственному желанию, навык наработал практически с нуля.

Макеты города созданы в программе Rhinoceros. Она предназначена для моделирования ювелирных изделий, но ярославец в ней проектирует целые улицы.

«Это всё-таки наше наследие. Это то, что надо беречь и ценить больше, чем более поздние постройки. Если мы берем XVIII век, который я проектирую сейчас, это что-то точечное по Ярославлю. Если мы исключаем церкви, объекты культурного наследия, которые мы все видим, знаем, любим, остается не так и много исторического», — рассказал Алексей Федотов.

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Чем мне нравится XVIII век. Оформление домов — это по большей части кирпич. Не какая-то штукатурка, которая отвалилась, и всё, о ней забыли. Это кирпич, который можно стесать, но следы останутся.

Алексей Федотов

проектировщик

Если ранее подготовленные проекты Алексей особо не показывал, то с новым макетом герой планирует заявить о себе. Поэтому к работе подходит тщательно, собирая исторический материал и прорисовывая здания.

Сейчас Алексей работает над проектированием города в XVIII веке | Источник: Алексей ФедотовСейчас Алексей работает над проектированием города в XVIII веке | Источник: Алексей Федотов

Сейчас Алексей работает над проектированием города в XVIII веке

Источник:

Алексей Федотов

На создание макета проектировщик потратит несколько лет | Источник: Алексей ФедотовНа создание макета проектировщик потратит несколько лет | Источник: Алексей Федотов

На создание макета проектировщик потратит несколько лет

Источник:

Алексей Федотов

«Хочется сделать красиво, подробно и детально, чтобы можно было показывать людям не только рабочие монохромные черновики, но и в цвете», — дополнил ярославец.

Воссоздать макет Ярославля в XVIII веке он планирует к 2028 году.

Ранее мы рассказывали про исторические здание в центре Ярославля, которое переделают в гостиницу. Научно-проектная документация по реставрации дома на площади Челюскинцев, 10/3 получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Проект История Ярославль 3D-модель
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