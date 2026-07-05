В США гибнут люди и плавится асфальт: что там происходит

Аномальная погода повлияла и на праздничные мероприятия ко Дню независимости США Источник: REUTERS / Jordan Tovin

В США погибли уже 25 человек. Смерть людей связывают с аномальной жарой, которая накрыла юг, Средний Запад и восточное побережье Штатов. По данным NBC, больше всего случаев зафиксировали в Нью-Джерси, где жертвами жары стали 22 человека.

Это не типичная летняя жара. Такая жара может быстро стать опасной для жизни людей и животных всех возрастов Даля Эвайс Директор управления коммуникаций департамента здравоохранения штата Нью-Джерси

Среди погибших в Нью-Джерси были люди в возрасте от 30 до 80 лет. Еще несколько смертей, связанных с жарой, подтвердили в Иллинойсе, Миссисипи и Массачусетсе. Многих погибших нашли в домах без кондиционеров, некоторых — на улице или в припаркованных автомобилях.

Национальная метеорологическая служба США 4 июля выпустила предупреждения об аномальной жаре почти для 156 млн жителей восточной части страны. В ряде регионов, включая округ Колумбия, Норфолк и Роли, температура поднялась выше 100 градусов по Фаренгейту — около 38 градусов по Цельсию.

В Вашингтоне в День независимости воздух прогрелся до 38,8 градуса. Это стало новым температурным рекордом для 4 июля, побившим показатель более чем столетней давности.

Жара повлияла и на праздничные мероприятия ко Дню независимости США. В десятках городов парады и другие события отменили или перенесли. Среди них — Вашингтон, Филадельфия, Хаддон-Тауншип и Уотертаун. В Бостоне начало праздничного фейерверка сдвинули на четыре часа.

В Нью-Йорке из-за высокой температуры начал плавиться асфальт. На фоне жары и штормовой погоды в субботу без электричества остались не менее 840 тысяч домохозяйств.

В ближайшие дни на северо-востоке США ожидается небольшое снижение температуры, однако высокая влажность и духота сохранятся. Власти призывают жителей избегать перегрева, пить больше воды и не оставлять людей и животных в машинах.