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Экономика Кто станет работать меньше: список профессий и условия для перевода на четырехдневку

Кто станет работать меньше: список профессий и условия для перевода на четырехдневку

Такой график работы станет доступен не всем

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Четырехдневка возможна при увеличении дневной выработки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧетырехдневка возможна при увеличении дневной выработки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Четырехдневка возможна при увеличении дневной выработки

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

В стране активно обсуждается вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю. Этот формат работы возможен, но далеко не для всех сотрудников. О том, кого переведут на новый рабочий график, рассказал экономист Алексей Зубец.

«Баланс интересов работодателя и работника подразумевает, что выработка сотрудниками продукции остается прежней. Поэтому формат четырехдневки возможен для офисных сотрудников и тех, кто работает удаленно. Но производительность труда должна остаться прежней. То есть сотрудник должен за четыре дня выработать тот объем продукции, который он делал за пять дней. Для водителя автобуса, врача, полицейского или учителя четырехдневка, конечно, неприменима. То же самое для управленцев, муниципальных служб», — поделился экономист в разговоре с «Абзацем».

Он отметил, что перейти на новый формат работы могут IT-специалисты, представители творческих профессий, сферы маркетинга, финансов, административного персонала и другие. Для врачей, учителей и силовиков такой формат неприемлем.

Кроме того, четырехдневка возможна при увеличении дневной выработки: например, если вырабатываются 40 часов, но рабочий день длится не 8 часов, а 10. Фактически происходит перераспределение, тогда такой формат работы возможен для большего числа профессий.

В Минтруда назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Также там обсудили условия для перевода россиян и на шестидневку. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращенная рабочая неделя Минтруд Экономика
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Комментарии
2
Гость
9 минут
Четырехдневная рабочая неделя!? За 4 дня выполнить объём работы как за 6 дней, а заплатят как за 3!!!
Гость
26 минут
Боты после выборов будут работать меньше ) их нагнали сейчас каждую новость комментировать хвалебные отзывы писать .
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Гость
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