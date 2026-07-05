Свекровь — диагноз, ресурс или вторая мама? Три мирных способа наладить отношения без скандала

Если свекровь постоянно вмешивается в семью сына — это не к добру Источник: Freepik

Типичная ситуация: невестка жалуется на то, что после общения со свекровью ей хочется плакать, несмотря на ровные и стабильные отношения. Это одна из самых актуальных проблем при попытке выстроить отношения с матерью мужа, но она решаема. Самое главное — не стараться оценивать ситуацию с позиции, кто прав. Важно совершенно другое: поменять свое отношение к происходящей ситуации и не пытаться изменить другого человека.

Психолог Елена Вершинина в разговоре с «Доктором Питером» предложила три эффективные техники экологичного отдаления невестки и свекрови без скандалов.

Техника короткого ответа

Самая распространенная ошибка большинства невесток — стремление угодить свекрови и желание выглядеть хорошей в ее глазах. Это похвально, но даже ради создания идеального образа вам не стоит жертвовать личным спокойствием. Уважительного и тактичного отношения к свекрови вполне хватит.

«Не нужно оправдываться и мучительно подбирать ответ, если вас не устраивает поступившее предложение или сделанное замечание, — советует Елена Вершинина. — Используйте технику короткого ответа: „Большое спасибо за совет, я подумаю“. Это работает гораздо лучше десятиминутных оправданий или неубедительных отговорок».

Техника единого фронта

Конфликты с участием свекрови и семейной пары растут там, где муж и жена транслируют различные позиции. Чтобы гармонично дистанцироваться от чрезмерного вмешательства матери мужа в свою жизнь, вам нужно добиться поддержки от супруга.

«Постарайтесь донести второй половинке, что ради общего благополучия мужу и жене важно уметь выступать единым фронтом и придерживаться одинакового мнения в некоторых вопросах», — поясняет психолог.

По словам специалиста, если у вас это получится, то удастся общаться со своей свекровью без ущерба для собственных нервов. При любых спорных моментах вы сможете обозначать границы так: «Мы с мужем подумаем и примем окончательное решение». Это тактичное напоминание о том, что теперь здесь выросла отдельная семья.

Техника эмоционального дистанцирования

Осознайте очень простой, но важный момент: взрослый и уверенный в себе человек никогда не будет злиться, если его мнение не разделяют другие. Каждый имеет право на собственную точку зрения. Елена Вершинина дает два важных совета: во-первых, перестаньте остро реагировать на то, что у свекрови есть другое мнение на тот или иной вопрос. Это ее позиция, которая имеет право на существование, даже если расходится с вашим видением ситуации.

Во-вторых, не старайтесь искать одобрения у свекрови и не злитесь на непрошеные советы. Выслушайте человека спокойно, поблагодарите за участие и сделайте так, как считаете правильным. На вопросы из серии «Почему меня не послушала?» вежливо ответьте, что сочли нужным поступить именно так.

«И вновь вернемся к первому пункту: не оправдывайтесь и не кидайтесь в словесную дуэль. Вы имеете право не соглашаться с чужим мнением, но не забывайте разрешать свекрови иную точку зрения, не пытаясь ее поменять. Никто не обязан доказывать собственную правоту, потому что это бесполезное и утомительное занятие», — резюмирует психолог.

Кстати

Если вы сама — будущая свекровь, вы можете провести небольшой тест, чтобы понять, какие отношения будут у вас с невесткой. По словам семейного психолога Виктории Дмитриевой, есть целая пачка признаков, что свекровь из вас будет так себе:

вы говорите «мы» по отношению к сыну, даже если ему уже больше трех лет;

вы искренне верите в стереотипы вроде «жен много, а мать одна» и в то, что ваш мальчик всегда поступает правильно;

вы рожали «для себя», а сын — главный мужчина в вашей жизни. По такой логике, вам очень не захочется терпеть в жизни сына другую женщину;

вы уверены, что у детей не должно быть секретов от родителей. И вообще — ребенок для мамы всегда ребенок, взрослым он никогда не станет;

вы убеждены, что дети обязаны родителям по гроб жизни просто потому, что родились;

у вас есть установка «никто не будет любить его так, как мама».