«Стоим на обочине, чешем репу». Как тест-драйв GAC в глухой местности пошел не по плану

GAC GS8 — пятиметровый семиместный кроссовер. Мы отправились на нем в красивейший район Урала Источник: Артем Краснов

Паркетник GAC стал лидером своего класса в прошлом году. Журналист 74.RU Артем Краснов решил сделать на него обзор. Спойлер: все пошло не по плану. Подробности — в его авторской колонке, дальше — от первого лица.

Артём Краснов Редактор раздела «Авто»

Я думал, проблемой будет бензин, но мне повезло заправить GAC GS8 до полного бака еще на выезде из города. И вообще первый день прошел прекрасно. А утром второго дня мы стояли на пыльной обочине и чесали репу…

Была небольшая надежда, что колесо просто разбортовалось, но, увы, боковой порез, несовместимый с жизнью Источник: Артем Краснов

Мы уже тронулись в сторону дома, когда раздалось шипение, словно съехал с крыши лист шифера. GAC GS8 дважды качнулся на штормовой волне, и датчик давления одного из колес показал честный ноль. Я вышел из машины, надеясь, что дух испустила лишь одна шина, а не весь борт. Слава богу, у GAC GS8, в отличие от многих китайских кроссоверов, есть докатка под задним свесом. Вот только как снять его колесо? И что вообще случилось?

Если не грубить со скоростью, езда на докатке мало чем отличается от обычной: машина остается стабильной и на грунтовках, и на асфальте. Докатку ставят только на заднюю ось, чтобы не нарушать управляемость Источник: Артем Краснов

Прорезать колесо на водоотводной трубе, проходящей под дорогой, было вдвойне обидно, потому что вчера мы наблюдали аналогичный инцидент с Subaru, который пропорол шину у соседней канавы. Я запомнил то место, но угодил на следующий водоотвод, не заметив в траве его край. Наступил на те же грабли. Точнее, наехал. Шикарной покрышке Michelin (стоит 30–40 тысяч) пришла труба — водоотводная.

В районе 70–80 км мы проехали по грунтовкам и полевым дорогам, где был риск напороться на камень… Но беда пришла, откуда не ждали Источник: Артем Краснов

Мне повезло, что в эту мини-экспедицию мы поехали с товарищем Димой и его уазиком, где были хороший домкрат и насос. Помощь напарника тут неоценима. Помучались мы, например, с декоративным колпаком, закрывающим центральную часть ступицы: для его снятия предусмотрен специальный крючок, но даже чтение инструкции не позволило решить эту головоломку сразу. Крутить? Давить? Тянуть? Молиться? Всё сразу?

Но мы справились. Травмированное колесо GAC на удивление легко поместилось в ту же нишу под задним свесом, то есть в принципе можно возить и полноценную запаску.

Проколотое колесо в нише под задним свесом. Физических сил для его поднятия не требуется: есть тросовая лебедка. Главное, не повредить при этом выхлопную систему Источник: Артем Краснов

GAC GS8 я тестировал зимой в компании Geely Monjaro и Kia Sorento, но в толчее порой сложно распробовать конкретную машину. Теперь мы устроили ему индивидуальный тест, достойный большого кроссовера: с вылазкой в глухие места, с ночевкой. Чтобы усугубить задачу, я задался целью переночевать в машине, но опять же плохо читал инструкцию.

GAC с его двухметровым ровным полом, что образуется после складывания сидений, с высоким потолком и множеством подсветок идеально подходит для сна — капсульный отель на колесах. Но приоткрытые с вечера окна к утру оказались закупоренными умным компьютером, который то ли отреагировал на ночной дождь, то ли закрыл их по таймеру. Позже я вычитал в инструкции, что функцию автозакрытия можно отключить, прикрыв проемы парой антимоскитных сеток. В общем, после небольшой подготовки тут можно жить хоть неделю.

Туристические вещи, которые забивают всю заднюю часть моей машины под потолок, в бездонном GAC сгрудились около борта, оставляя место для матраса размером 200 х 80 см. Ложиться и выбираться можно через багажник, который открывается и закрывается с ключа Источник: Артем Краснов

Сын лег в палатке. Но в сильный ночной ливень в GAC было приятнее. И, в отличие от палатки, его не нужно сушить по утру Источник: Артем Краснов

Мы отправились в одну из самых колоритных частей Урала, где Башкирия внедряется в Челябинскую область длинным мысом. Это Учалинский район, предгорья с невероятным ландшафтом: Бог наслаждался, создавая эту часть глобуса. Если хотите перевести дух от городской суеты, но не слишком упороться, вам сюда. Главное — ни на что не напороться.

Село Старобайрамгулово. Здесь есть озеро Аушкуль, гора Ауштау и святой источник Аулия Источник: Артем Краснов

Вот бараны! На самом деле куда сложнее с коровами, которые, как трамваи, имеют тут безусловный приоритет Источник: Артем Краснов

Места рыбацкие, но мы ничего не поймали Источник: Артем Краснов

Забрались на хребет Нурали, который примерно в 7 км от Старобайрамгулово. Дорога к нему плохая: можно на легковушке, но лучше кроссовер, идеально — уазик Источник: Артем Краснов

Гору Ауштау видно сразу при въезде в село Источник: Артем Краснов

Село Старобайрамгулово Источник: Артем Краснов

Вечером тут благодать, если найдете место на пологом берегу Аушкуля, что непросто: туристов много. Как и в остальной Башкирии тут аномально чисто, так что берите с собой мусорные пакеты и не оставляйте следов Источник: Артем Краснов

Если хотите описание GAC GS8 в двух словах, то вот они — крупный калибр. Слоняра. Из всех школ автомобилестроения он тяготеет к американской, и, я думаю, это было в техническом задании: мол, сделайте-ка автомобиль типа Cadillac Escalade. Внешне, кстати, они перекликаются, да и внутренне тоже: массивные сиденья, подлокотник размером со столешницу, плоский капот перед глазами… В GS8 непроизвольно принимаешь вальяжную позу и едешь так, словно познал жизнь и не торопишься. Даже если торопишься. И ничего не познал.

Интерьер GAC GS8 по субъективным ощущениям весьма качественный. Хороша и обзорность: зеркала не липнут к стойкам, выручает камера с 3D-панорамой Источник: Артем Краснов

Торопиться на нем действительно не хочется. Восьмиступенчатый «автомат» японской компании Aisin неспешно берет с места, и даже спортивный режим не превращает его в холерика. Двухлитровый турбодвигатель (231 л. с.) тянет ровно, как электромотор, но не ждите от него убойной прыти гибридов, типа GAC S7 или Lixiang L6. GS8 более чем на миллион доступнее S7, не говоря о Lixiang, и вопрос динамики вполне дискуссионный: гибриды стремительней, но нужны ли светофорные разгоны в жизни? Обгоняет GS8 непринужденно, а в остальном его философия исключает езду педаль в пол. Да и педали тут используешь не всегда.

Когда разгоняешься на грунтовке до приличных скоростей, подвеска радует стабильностью, но фильтрация мелких неровностей могла быть лучше Источник: Артем Краснов

Вот мы едем по трассе на круиз-контроле, точнее — на автопилоте начального уровня. GAC самостоятельно тормозит, разгоняется и удерживает себя в полосе, реагируя на разметку и даже на ее отсутствие. Этот режим особенно выручил на обратном пути, когда мы «тошнили» с предельной для докатки скоростью 80 км/ч. В отличие от многих автопилотов такого типа, «гаковский» не склонен к чрезмерным перестраховкам, например, не тормозит панически при обнаружении медленной машины впереди: оставляет вменяемую, но не избыточную дистанцию. И подстегивать его газом нет нужды.

На трассах с разметкой можно пользоваться автопилотом, который включается одной кнопкой на руле и фиксирует скорость, с которой вы ехали до этого Источник: Артем Краснов

Поначалу ехать в таком режиме тревожно, но когда начинаешь доверять электронике, приходит вкус. Автопилот позволяет проезжать сотни километров, почти ничего не делая, главное, не переоценивать его возможностей. GAC вполне адекватно вписывается в повороты на скоростных трассах, но, например, не опередит сам медленную фуру и не повернет на перекрестке. И на грунтовках, понятно, лучше не рисковать: коварные байрамгуловские трубы он вряд ли объедет.

Интересно, что GAC GS8 предлагают в трех вариантах с разной длиной: 4980, 5015 (тестовый автомобиль) и 5110 мм в версии GX Traveller. Отличия лишь в дизайне, хотя в последнем случае на пятой двери появляется кофр.

GAC GS8 Traveller имеет другой дизайн и экспедиционный бокс на пятой двери Источник: пресс-служба компании GAC

Версия Traveller обеспечивает чуть лучшую геометрическую проходимость за счет некрашеной и скошенной вставки переднего бампера. В остальном GS8 на пересеченной местности — не вундеркинд, но и не аутсайдер. Просвет у него зависит от нагрузки, от 194 до 160 мм, и с учетом пышных бамперов во все тяжкие на таком не ринешься. Но по лесным дорогам и полянам он едет самодовольно, а на случай внезапного ливня есть полный привод с муфтой BorgWarner. На шоссейной резине шириной с автомобиль «Ока» месить грязь он не готов, но въехать на мокрый травянистый склон полный привод помогает.

Такое бездорожье ему по зубам. Ехать по сильным ухабам мешает страх за передний бампер и подножки Источник: Артем Краснов

Подвеска на крупных выбоинах ощущается такой же вальяжной, как сам автомобиль: рельсы или колодезные люки за счет больших колес GAC проезжает по-американски равнодушно. Но вот на мелких неровностях и гравийных дорогах подвеску переперчили: она чувствительна к мелочевке: так и хочется чуть смягчить настройки амортизаторов «быстрое сжатие» и «быстрый отбой». Зато у него неплохая шумоизоляция, в том числе, колесных арок: звук песка по аркам не такой назойливый, как и в иных «чайнакарах», а двигатель вообще почти не слышишь.

В прошлом году GS8 предложили в параллельно-гибридной версии Dragon, но в марте этого года сняли с продажи, видимо, в пользу последовательного гибрида GAC S7 Источник: Артем Краснов

В плюсы «Гаку» я поставил отсутствие типичных «китаизмов», которые достают в других автомобилях из Поднебесной. У него фиксируемый рычаг поворотника и селектор «автомата», понимающий все с одного касания, а не с двух, как у того же Geely Monjaro. Даже тройной сигнал, когда отходишь от машины с ключом, приглушен. Хотя лучше бы его вообще не было. Зачем? Автомобиль всё делает сам: подходишь — расправляет зеркала, отпирает замки, отходишь — наоборот. Ключ можно положить в карман и забыть. Аккомпанемент не нужен.

Дизайн GAC разработан под руководством Чжан Фаня — вице-президента компании по стилистике, который до этого работал в Mercedes-Benz над А-классом Источник: Артем Краснов

Разговоры о сборке таких машин на одном из петербургских автозаводов идут не первый год, но GAC и ныне там: пока все машины импортируют. Несмотря на отсутствие локализации, марке удалось почти невероятное — попасть в топ-10 официальных продаж (без учета «параллельной» Toyota), причем в этом году с уходом Chery и снижением влияния Geely (марка все больше маскируется под российские суббренды) GAC имеет все шансы стать самой популярной иномаркой без российской локализации. При этом GS8 является ее бестселлером и в прошлом году обеспечил почти половину продаж.

GAC GS8 в прошлом году стал лидером класса полноразмерных кроссоверов Источник: Артем Краснов

Почему он популярен? Думаю, из-за отсутствия притворства. GS8 не пытается казаться спортивным, креативным, портативным или каким-то еще. Он весь выстроен вдоль одной идеи — большая машина для семьи, путешествий, коттеджей, рыбалок и дач. И в этой ипостаси он честен как топор: что видишь, то и получаешь.

Почти все интересные места в России находятся в окружении вот таких дорог: неудивительно, что кроссоверы потеснили седаны в сердцах россиян Источник: Артем Краснов

Кстати, марка GAC привлекла мое внимание и в другом аспекте: как-то делал обзор рейтингов надежности «чайнакаров», и именно GAC удалось попасть в лидеры как американской метрики J. D. Power (включая его совместные предприятия с Toyota и Honda), так и национальной системы Chinese Automobile Quality Network.

GAC известен в Китае совместными предприятиями с Toyota и Honda, временами используя их технологии (например, трансмиссия гибридного GS8 — от Toyota) Источник: Артем Краснов

Сыграла роль и цена, которая с учетом прямого дисконта стартует от 4,4 миллиона рублей, плюс еще 300 тысяч можно убавить за счет «условных» скидок. Примерно столько же стоит, например, Kia Sportage казахстанской сборки, но проблема тут даже не в том, что «кореец» ощутимо меньше. Главное — это позиция ФТС, которая предлагает доплатить за такие машины 1–1,5 миллиона уже постфактум.

Стоимость GAC GS8 в зависимости от версии — 4,4–5,2 миллиона рублей с учетом прямой скидки 150 тысяч. Автомобили 2025 года выпуска стартуют от 4,25 миллиона Источник: Артем Краснов

Более релевантны «белые» конкуренты из Китая, но выбор в этом классе не бесконечен. Hongqi HS7 стоит от 5,2 миллиона, Changan CS95 — от 4,86 миллиона, Exeed VX — от 5,19 миллиона, а харизматичный Nordcross 001 на базе Volvo — от 7,1 миллиона рублей.

Nordcross всем хорош, но дороговат Источник: Артем Краснов

Если не зацикливаться на семиместных версиях и посмотреть более компактные кроссоверы (длиной 4,8 метра), то есть Geely Monjaro, который скоро окончательно превратится в Volga K50 с ценой от 4,35 миллиона. За Geely Okavango и Changan Uni-K просят от 3,8–3,9 миллиона рублей. У Haval в этом классе играют рамные внедорожники типа H5 ценой от 4,049 миллиона, но это другая концепция: более проходимая, менее гражданская.

Geely Monjaro (Volga K50) популярен в России уже несколько лет Источник: Артем Краснов

И, конечно, есть модные нынче гибриды, чья актуальность растет из-за ситуации с бензином, но шестиместный Lixiang L9 стоит от 12 миллионов рублей, так что…

Гибрид есть и в арсенале самого GAC: модель S7 стоит от 5,9 миллиона рублей. Главный плюс — лучшая динамика. Но при сравнимой длине гибрид имеет лишь пять мест Источник: Артем Краснов, Семен Казьмин

В классе строго пятиметровых семиместных кроссоверов, несмотря на отсутствие локализации, «Гаку» удалось переиграть конкурентов по цене, и в чем тут загадка — не знаю. Китайские производители — мастера таких трюков, а что у них там за бухгалтерия, одному Си известно. Замечу лишь, что только утильсбор на этот GAC превышает миллион, а общие таможенные сборы — 2,3 миллиона рублей. Не столь дороги китайские машины, сколь наше дорогое государство…

Приятно проснуться в таком месте Источник: Артем Краснов

Назад мы доехали степенно из-за охромевшей машины, но GAC GS8 и создан для таких непринужденных дальнобоев. Ему хоть 80 км/ч, хоть 110 км/ч — всё одно. На нервную систему он действует, как таблетка магния, — успокаивающе. А хорошо это или плохо, зависит от того, что вам доктор прописал. Судя по спросу на «восьмерку», россиянам сейчас хочется именно покоя.

Докатываем домой Источник: Артем Краснов

О практичности GAC GS8

GAC GS8 просторен. На втором ряду придраться можно к низкому положению кресел второго ряда, что встречается почти во всех китайских машинах, вероятно, из-за панорамной крыши. Для седоков есть подогревы сидений и отдельный блок климат-контроля. Сами сиденья регулируются по углу наклона спинки и в продольном направлении.

Второй ряд вместителен, хотя проникать сюда не так удобно: из-за «галерки» средние кресла сместили вперед относительно проема Источник: Артем Краснов

Климат-контроль трехзонный, есть подогревы сидений и USB-порты двух типов Источник: Артем Краснов

Во всех версиях, кроме базовой, автомобиль семиместный. Третий ряд тут не только для галочки, в которую нужно согнуться, чтобы попасть на галерки иных кроссоверов. Здесь и заход вполне терпимый, и места достаточно: на короткие расстояния можно возить и взрослых. Складывается и раскладывается третий ряд электроприводами.

Запас места на третьем ряду неплохой Источник: Артем Краснов

Багажник при трехрядной компоновке Источник: Артем Краснов

Объем багажника при пятиместном салоне не указан, но на вид тут литров 600–700 Источник: Артем Краснов