Вы чего, GTAтнулись? Что известно о выходе игры, из-за которой сходят с ума геймеры по всему миру

Основа сюжета вдохновлена историей реальной парочки бандитов Бонни и Клайда Источник: Rockstargames.com

Чуть больше чем за неделю разработчики только готовящейся к выходу видеоигры GTA6 собрали на предварительных заказах около трех миллиардов долларов. Причем до ее официального релиза остается пять месяцев, а купить ее можно не во всех странах. Рассказываем, что известно о самом ожидаемом хите игровой индустрии 2026 года.

Зашибают миллиарды

Серия Grand Theft Auto стартовала еще в 1997 году и с тех пор регулярно попадала в списки лучших игр, обрастая огромной фанатской базой. Предыдущая часть франшизы вышла на консолях 13 лет назад и принесла студии-создателю Rockstar Games около 10 миллиардов долларов, став самой финансово успешной в истории.

Для сравнения: на счетчике самого кассово успешного голливудского фильма в три раза меньше — «Аватар» 2009 года заработал 2,9 миллиарда долларов. Ежедневная аудитория GTA5 и ее онлайн-дополнения до сих пор, по данным только игровой платформы Steam, составляет 18 миллионов пользователей.

Особенность игры — огромный открытый мир, спроектированный как реальный мегаполис, с возможностью свободно перемещаться по нему пешком, на автомобиле, мотоцикле, авиа- и водном транспорте, устраивать погони, перестрелки и многое другое. За 29 лет существования франшизы ее игровые механики и графические качества расширились до утопических масштабов. От GTA6 не без оснований ждут очередного витка гейм-эволюции.

Что обещают разработчики

Судя по заявлениям Rockstar, в компании уверены, что установят высокую планку — как в творческом, так и в техническом смыслах. По словам создателей, огромный акцент они сделали на реализм. Представить их потенциал можно по 5-й части и еще одной игре студии Red Dead Redemption 2, которую называют «GTA на Диком Западе».

RDR2, в частности, поразила геймеров реалистичным циклом поведения NPC-персонажей — даже те, что не участвуют в основном сюжете и дополнительных миссиях, проводят свои «жизни» со своими «бытовыми» задачами, «запоминают» игрока и реагируют на него соответствующе, карта постепенно застраивается новыми объектами, а оружие, одежда и транспорт изнашиваются.

Впервые в истории серии одним из игровых героев GTA станет женский персонаж Источник: Rockstargames.com

В GTA6 разработчики обещают улучшить живую экосистему, поведение персонажей и природы, физику транспорта и систему стрельбы. В Сети то и дело появляются видео с «утечками» геймплея, но не все из них подтверждены студией. Кстати, одного хакера, который слил файлы, суд приговорил к лечению в психиатрической больнице. Люди реально сходят с ума в ожидании новинки. Но из официальных заявлений Rockstar уже известно следующее:

за основу открытого мира взят штат Флорида, а жителей реального Майами обещают поразить детальным сходством его игрового прообраза Вайс Сити;

карта существенно увеличится по сравнению с предыдущей частью. По оценкам фанатов-дизайнеров, ее площадь должна составить около 130 квадратных километров;

два игровых персонажа, между которыми можно переключаться;

возможность выбора одежды и аксессуаров, а также кастомизациия внешнего вида;

персонажи будут толстеть, если не следить за их питанием и физической активностью, а внешность будет меняться;

игрок сможет замедлять время;

NPC-персонажи будут вызывать полицию, если вы вторгнетесь в их дома, и попытаются задержать вас до приезда полиции;

в игре можно будет арендовать отели и мотели;

весь арсенал оружия нельзя брать с собой, но для его хранения можно использовать багажник авто;

много мини-игр и активностей — гольф, рыбалка и прочее.

Ну, здравствуй, Вайс Сити! Источник: Rockstargames.com

Когда выйдет игра и сколько денег стоит

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года. В этот день она выйдет только на консолях — PlayStation и XBOX. Физическая версия Grand Theft Auto VI станет доступна с 12 ноября, но в упаковках с игрой будет не привычный диск, а только цифровой код, активирующий загрузку.

Дату выпуска на компьютерах создатели пока не объявляли, но, если судить по опыту предыдущих их разработок, ждать придется не менее года-двух. Технические требования для ПК пока тоже не утверждены. Однако на основе трейлеров игры и обещаний разработчиков можно составить предполагаемый список:

операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i5-12400 °F или AMD Ryzen 5 5600;

оперативная память: 16 ГБ;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ) или AMD Radeon RX 6600 XT;

место на диске: 150–200 ГБ на NVMe SSD.

Базовая версия обойдется почти в 80 долларов (по текущему курсу валют — более 6 тысяч рублей). Кроме того, предзаказ открыт на Ultimate-издание за 100 долларов (7,6 тысячи рублей). Но в России напрямую через официальные игровые магазины купить GTA6 не получится, поскольку издатели ограничили продажу.

Геймеры с трудом сохраняют спокойствие в ожидании GTA6 Источник: Rockstargames.com

Однако российские геймеры и ретейлеры придумывают способы обхода. Самые популярные методы — создание игрового аккаунта в другом регионе или покупка цифровых кодов активации для зарубежных профилей. Ряд торговых сетей объявили, что организует их продажу даже в своих салонах.

Так, один из крупнейших дистрибьюторов в России установил цену в 10 000 рублей. Причем сами разработчики не намерены исключать из GTA6 российскую локализацию. Как и прежде, оригинальная версия и озвучка будут английскими, но ее снабдят переводом и субтитрами.