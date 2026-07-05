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Происшествия Нашли мертвым у дороги: в Ярославской области погиб водитель мопеда

Нашли мертвым у дороги: в Ярославской области погиб водитель мопеда

Что случилось

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Водитель мопеда погиб в ДТП под Рыбинском | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ruВодитель мопеда погиб в ДТП под Рыбинском | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

Водитель мопеда погиб в ДТП под Рыбинском

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

В Ярославской области в ДТП погиб 38-летний водитель мопеда.

Происшествие случилось 5 июля в 6:30 на трассе Киндяки-станция Лом-Большое село в Рыбинском округе.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал с дороги», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Мопед после съезда с проезжей части опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции напомнили водителям мопедов о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, надевать мотошлем и защитную экипировку.

Напомним, многодетная мама погибла в ДТП в Ярославской области 1 июля. Авария произошла в районе деревни Ростилово на трассе М-8 в Даниловском районе.

По предварительной информации ГИБДД, автомобиль «Рено» выехал на встречку и столкнулся с «Ниссаном», в котором ехала многодетная семья из Вологды. В результате мать троих детей погибла, 12-летняя девочка была госпитализирована, 8-летняя девочка и мальчик-грудничок будут лечиться амбулаторно.

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Екатерина Лещенкова
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Соболезнование семье погибшего!
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ш. Лермонтова, д. 46, Челябинск 973901
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