Нашли мертвым у дороги: в Ярославской области погиб водитель мопеда

Водитель мопеда погиб в ДТП под Рыбинском Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

В Ярославской области в ДТП погиб 38-летний водитель мопеда.

Происшествие случилось 5 июля в 6:30 на трассе Киндяки-станция Лом-Большое село в Рыбинском округе.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал с дороги», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Мопед после съезда с проезжей части опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции напомнили водителям мопедов о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, надевать мотошлем и защитную экипировку.

Напомним, многодетная мама погибла в ДТП в Ярославской области 1 июля. Авария произошла в районе деревни Ростилово на трассе М-8 в Даниловском районе.