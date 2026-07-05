Нашли мертвым у дороги: в Ярославской области погиб водитель мопеда

В Ярославской области в ДТП погиб 38-летний водитель мопеда.
Происшествие случилось 5 июля в 6:30 на трассе Киндяки-станция Лом-Большое село в Рыбинском округе.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал с дороги», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.
Мопед после съезда с проезжей части опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В Госавтоинспекции напомнили водителям мопедов о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, надевать мотошлем и защитную экипировку.
Напомним, многодетная мама погибла в ДТП в Ярославской области 1 июля. Авария произошла в районе деревни Ростилово на трассе М-8 в Даниловском районе.
По предварительной информации ГИБДД, автомобиль «Рено» выехал на встречку и столкнулся с «Ниссаном», в котором ехала многодетная семья из Вологды. В результате мать троих детей погибла, 12-летняя девочка была госпитализирована, 8-летняя девочка и мальчик-грудничок будут лечиться амбулаторно.