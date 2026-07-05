Какие лекарства нельзя взять в самолет: полный список

За границей точный список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Взять с собой в самолет можно как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако пассажирам стоит учитывать несколько моментов в этом вопросе, так как с некоторыми препаратами вас просто не пустят на борт. Подробнее обо всем рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как провозить лекарства

Если вы берете с собой аптечку в самолет и летите за границу, то лучше прояснить несколько моментов, во избежании неприятных ситуаций. Важно выяснить, разрешены ли те препараты, которые вы берете с собой, в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы.

«Обычные лекарства — жаропонижающие, препараты для ЖКТ и прочие нерецептурные препараты — можно провозить с собой в личной аптечке в багаже или ручной клади», — сообщили в АТОР.

При этом лучше иметь при себе рецепт для рецептурных препаратов и обязательно — действующий рецепт и назначение врача для тех препаратов, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества.

Какие нужны документы

Если пассажир летит за границу, то на таможенном контроле могут потребовать перевод документа или рецепта препарата на английский или язык страны назначения. Так, при вылете или прилете любые лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, должны быть в обязательном порядке задекларированы с приложением медицинских документов в «красном» коридоре.

Если же лекарства из такого списка необходимы человеку по жизненным показаниям и их применение может понадобиться в полете, следует предупредить об этом сотрудников при досмотре, предъявив на такие препараты документы.

«То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать)», — пояснили в АТОР в разговоре с РИА «Новости».

Важно помнить, что если лекарства в жидкой форме, то на них распространяется правило об ограничении объема жидкости: флаконы не более 100 миллилитров и не более одного литра в совокупности. Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие препараты были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией.

Список разрешенных лекарств

За границей точный список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны. Многие препараты, разрешенные в России, могут быть запрещены за рубежом.

«Где-то это валокордин или корвалол, где-то — даже обычный аспирин. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите», — предупредили в ассоциации.

Если вы возвращаетесь из-за границы и приобрели лекарства там, то нужно изучить состав и проверить, нет ли там сильнодействующих, наркотических или психотропных веществ. В противном случае можно столкнутся с недопониманием со стороны сотрудников таможенного контроля.

Для личного пользования эти лекарства можно ввозить, но лишь по медицинским показаниям. Поэтому нужно обязательно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов.