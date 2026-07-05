«Система дает базовый минимум»: почему миллениалам и зумерам не стоит рассчитывать на пенсию

К 2046 году доля пожилых россиян может достигнуть 30% Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Согласно данным Росстата, к 2046 году доля пожилых граждан в России может достигнуть 27%. Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева считает, что этот показатель приблизится к 30,4%. Население стремительно стареет, и пенсионная реформа в этой ситуации не спасет. Один из возникающих сегодня вопросов — стоит ли миллениалам и зумерам надеяться хоть на какие-то пенсионные выплаты? 161.RU спросил об этом у экспертов.

Россия оказалась в демографической яме. Активная пропаганда многодетности не принесла ожидаемых результатов: по данным Росстата, в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в стране составил 1,374. За год до этого он был равен 1,4.

Официальная статистика за 2024-й — тогда в РФ родилось чуть больше 1,2 млн детей — уже свидетельствовала о том, что рождаемость приблизилась к уровню 1999 года. Меньше рожать стали даже в регионах Северного Кавказа, где показатели традиционно были высокими.

Известный экономист профессор МГУ Наталья Зубаревич подчеркивает, что демография — дополнительный фактор давления на экономику.

«Мы перешли на другую модель рождаемости. Когда сначала выучился, начал работать, порешал материальные вопросы, сделал карьеру, а потом рожаешь. Когда в следующий раз будут говорить, что мы сейчас повысим рождаемость у студентов и школьниц, давайте уже как-то с чувством юмора [к этому относиться]. Мне тут сказали, что университеты обязали оборудовать комнату матери и ребенка. Ну хорошо, что не в школе, да? Спросила, есть ли результат, сообщили: „У нас африканская семья родила ребеночка и пользуется этой комнатой“», — приводят слова Натальи Зубаревич наши коллеги из 74.RU.

«Дальше будет хуже»

Эксперт по управлению семейным капиталом (family office), структурированию активов и наследованию, международный сертифицированный специалист Юлия Погасий отмечает, что сегодняшние демографические показатели работают против распределительной системы: пенсии платят из взносов работающих, а их становится на каждого пенсионера всё меньше.

«Сейчас на одного пенсионера приходится примерно два человека трудоспособного возраста, а по реально занятым в экономике — еще меньше. Дальше будет хуже. В рабочий возраст входят малочисленные поколения, рожденные в провал 90-х и начала 2000-х, а пожилых становится всё больше. Повышение пенсионного возраста этот спад лишь оттянуло. В 2026 году оно добавило около 1,5 миллиона трудоспособных, но это разовый эффект, а не разворот тренда», — комментирует 161.RU эксперт.

Еще менее оптимистично настроен член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. Он объясняет, что государство миллениалов и зумеров полностью пенсии не лишит, поскольку право на социальное обеспечение закреплено Конституцией. Но пенсионная выплата может оказаться настолько незначительной, что не сможет обеспечить базовые потребности. Собеседник добавляет, что средняя пенсия по России позволяет жить очень скромно.

«Сейчас самая „старая“ страна в мире — Япония. Там почти каждый третий — старше 65 лет. Но в Японии одна из самых высоких средних зарплат, очень достойные пенсии, а также одна из самых высоких продолжительностей жизни на планете, — рассуждает Анатолий Баранов. — Мы до этих показателей не дотягиваем. Поэтому да, при нашей высокой смертности в работоспособном возрасте и низкой рождаемости доля старого населения будет расти».

О будущем стоит позаботиться заранее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

При этом не стоит забывать, что сегодня пенсионная система в РФ работает на баллах. И здесь есть свои подводные камни.

«За год официальной работы начисляют пенсионные коэффициенты, на 2026 год один балл стоит 156,76 рубля, плюс фиксированная выплата 9584 рубля. Подводных камня два. Баллы копятся только с белой зарплаты, серый доход в пенсии не виден вообще. Накопительная же часть заморожена с 2014 года, та модель из нулевых просто не работает. Вывод не радостный, но честный: система дает базовый минимум, и относиться к ней стоит именно так», — говорит Юлия Погасий.

Вкладывайте в себя

Спикер добавляет, что в целом российская пенсионная система ориентирована на низкие средние заработки и, соответственно, низкие пенсионные выплаты. Но какие шаги в таком случае стоит заранее предпринимать работающим гражданам?



«Если у вас нет настоящих денег, которые исчисляются в миллиардах рублей, то вопросы инвестирования для вас практически не существуют. Можете купить несколько квартир в надежде сдавать их в старости, но базовые расходы будут большие. Чтобы отбить вложенное, нужно будет прожить лет двести, — комментирует Анатолий Баранов. — Можно купить золото, оно на дальних сроках дешеветь не будет».

Он констатирует, что сегодня мало перспектив для инвестора с небольшими деньгами, поэтому вкладывать лучше в себя — в доходную профессию и в здоровье, которое позволит в дальнейшем работать и в преклонном возрасте.

Юлия Погасий видит три действенных способа для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

«Под пенсионную задачу в России есть три рабочих инструмента, и я бы их совмещала. Программа долгосрочных сбережений, где государство добавляет к взносам до 36 тысяч рублей в год десять лет подряд, — это редкая гарантированная прибавка. ИИС-3 дает вычет с 400 тысяч рублей в год и освобождение прибыли от налога при закрытии. Третий слой — это обычный брокерский портфель, — заявляет эксперт. — Дальше дело в пропорции по возрасту. Чем моложе, тем выше доля акций, ведь просадки успеют отыграться. Ближе к пятидесяти вес идет в облигации и вклады».