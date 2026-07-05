Вьетнам с подвохом, Дубай с выгодой: 3 важных новшества в сфере туризма, о которых нужно знать

Тревел-гид рассказала о новостях в туристической отрасли Источник: Полина Авдошина / Городские медиа, Инна Шуть

Июнь оказался богат на события в туристической отрасли и добавил немало возможностей для путешественников не только на лето, но и на предстоящие осень и зиму. Так, страны Ближнего Востока снова открыты для поездок, появились прямые рейсы из Москвы на остров Занзибар, а Вьетнам ввел онлайн-анкеты для туристов. Почему это важно, нашим коллегам из 86.RU рассказала тревел-гид Инна Шуть.

Ближний Восток: время планировать новогодний тур

Страны Ближнего Востока снова открыты. Сняты все ограничения на перелеты, и это значит, что можно планировать любимые многими Эмираты на осень — зиму. Тем более прямые вылеты в ОАЭ сейчас есть не только из Москвы.

Дубай снова готов принимать туристов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«По сравнению с теми ценами, по которым туристы летали в Дубай в сентябре — октябре, сейчас стало дешевле. В настоящий момент купить тур в Эмираты на осень — зиму и на Новый год можно очень выгодно, — рассказывает эксперт. — ОАЭ добирают сегодня тот утраченный объем, который у них не был реализован с марта месяца из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но, конечно, когда наступит осенний сезон — самый приятный для стран Персидского залива, цены вырастут. Поэтому я своих туристов ориентирую на то, что сейчас очень выгодно рассматривать Эмираты на предстоящий отпуск».

Занзибар: отдых на любой кошелек

С июля 2026 года Air Tanzania запустила прямые рейсы из Москвы на Занзибар. Но есть нюанс: обратно перелет будет со стыковкой в Дар-эс-Саламе. Это направление в туристической отрасли давно ждали. Специалисты уверены, что оно заинтересует путешественников.

«Занзибар — очень интересный остров в Индийском океане. Там шикарные пляжи с белоснежным песком. Отели представлены на любой кошелек и любой запрос туристов. Есть хорошие трешки и четверки, которые предлагают более бюджетный отдых. Есть отличные премиальные отели с высоким уровнем сервиса и питания. Также представлены отели для детского отдыха с анимацией или только для взрослых. В общем, разнообразие действительно очень большое, — продолжает Инна Шуть. — Занзибар в тандеме с сафари-парками — это отдельная, очень интересная тема. За время путешествия можно прожить уникальный жизненный опыт: насладиться пляжным отдыхом на острове и увидеть животных в дикой природе на материке».

Занзибар: минимальная стоимость тура на двоих на 10 ночей в июле — от 250 тысяч рублей (завтраки, отель 3*). Бюджет на доступные отели — 250–300 тысяч рублей, обратный перелет совершается с посадкой в Дар-эс-Саламе. Как летим: авиакомпанией Air Tanzania с 02.07.2026 по вторникам, четвергам и субботам на 8–10 и более ночей. Туры рассчитаны до середины марта 2027 года. Вылет из Москвы в 10:40, прилетаем на Занзибар в 19:10. Обратных вылетов несколько, стыковка в Дар-эс-Саламе — от 5 часов. Багаж включен.

Вьетнам: регистрация иностранцев

Вьетнам — одно из самых любимых направлений для отдыха Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще одна новость: Вьетнам запустил систему предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров (PAI). Заполнение онлайн-анкеты для въезда, по информации посольства РФ во Вьетнаме, сейчас пока необязательно, программа работает в тестовом режиме. Но в перспективе для въезда в крупнейшие аэропорты страны — Ханой, Хошимин, Камрань и Фукуок — она понадобится.

«Сейчас многие страны вводят такие анкеты присутствия. То есть для въезда в страну необходимо заполнить короткий опросник. В анкете содержатся данные о туристе: Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные, номера рейсов и название отелей. То есть она фиксирует приезд человека и место его отдыха, — рассказала Инна Шуть. — Сейчас такую анкету ввел уже и Таиланд. Действуют они и в ряде других стран. Пока российские туристы, которые в ближайшее время улетают, их не заполняют».