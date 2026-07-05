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Криминал Незаконно присвоила землю на 8 миллионов: жительницу Ярославской области будут судить за мошенничество

Незаконно присвоила землю на 8 миллионов: жительницу Ярославской области будут судить за мошенничество

Подробности дела

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Жительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей. Уголовное дело о мошенничестве в отношении 46-летней женщины направила в суд региональная прокуратура.

«По версии следствия, в 2018 году на основании поддельных правоустанавливающих документов обвиняемая регистрировала право собственности на земельные участки в городе Ярославле и Ярославском районе Ярославской области, находящиеся в муниципальной собственности. После совершения регистрационных действий один из земельных участков она раздробила и продала. В результате противоправных действий в незаконный оборот вовлечены четыре земельных участка общей площадью свыше 3,7 га рыночной стоимостью более 8,3 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Женщине предъявлены обвинения по частям 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), части 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере). За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Расследованием занималась полиция, сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения.

По искам прокуратуры и местных властей сделки с землей признаны недействительными, земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мошенничество Земля Суд Прокуратура Ярославской области
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Я удивляюсь как люди на такое идут😬поддельные документы, мошенничество...
Гость
16 минут
Вот это да. 3.7 гектара украла. надо было думать головой. прокуратура молодцы!
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