Незаконно присвоила землю на 8 миллионов: жительницу Ярославской области будут судить за мошенничество

Жительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жительницу Ярославской области будут судить за махинации с землей. Уголовное дело о мошенничестве в отношении 46-летней женщины направила в суд региональная прокуратура.

«По версии следствия, в 2018 году на основании поддельных правоустанавливающих документов обвиняемая регистрировала право собственности на земельные участки в городе Ярославле и Ярославском районе Ярославской области, находящиеся в муниципальной собственности. После совершения регистрационных действий один из земельных участков она раздробила и продала. В результате противоправных действий в незаконный оборот вовлечены четыре земельных участка общей площадью свыше 3,7 га рыночной стоимостью более 8,3 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Женщине предъявлены обвинения по частям 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), части 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере). За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Расследованием занималась полиция, сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения.