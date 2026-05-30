ХК «Локомотив» продлил контракты с двумя игроками: кто остается в команде

Ярославский ХК «Локомотив» продлил контракт с нападающим Максимом Березкиным и защитником Даниилом Мисюлем. Игроки останутся в клубе еще на два года.

«Березкин в прошедшем сезоне сыграл за клуб 86 матчей, в которых набрал 40 (12 + 28) очков, у Мисюля — 80 игр в сезоне и 14 (4 + 10) набранных очков», — рассказали в пресс-службе КХЛ.

Ранее в хоккейных кругах обсуждался возможный переход Максима в НХЛ, якобы он планировал заключить контракт с «Эдмонтон Ойлерз».

Биография Максима Березкина

Напомним, что Березкин — воспитанник ярославской школы хоккея, играет за ярославский «Локомотив». Впервые в составе команды он появился в сезоне-19/20. На данный момент он дважды обладатель Кубка Гагарина. До этого, в сезоне-18/19, стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды.

В сезоне-22/23 ему прошлось пройти через фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот». Туда часто отравляют воспитанников ярославской хоккейной школы после выпуска из Молодежной хоккейной лиги. Там Максим провел 9 игр, на возвращение в Ярославль повлияла травма другого игрока. После этого Березкин стал закрепляться в составе «Локомотива».

Именно после его возвращения в Ярославль начала формироваться лучшая тройка: Березкин — Шалунов — Каюмов. Если Шалунов и Каюмов уже играли в одной связке, то Березкин стал недостающим элементом.

Березкин — любимчик многих. Молодой хоккеист уже успел проявить себя во многих матчах, в том числе в борьбе за Кубок Гагарина. В сезоне-25/26 хоккеист стал героем FONBET OVERTIME. Он получил именные часы, на циферблате которых указано время той самой шайбы, которая вывела команду в финал.

Даниил Мисюль

Даниил Мисюль родился в Минске, в юношестве переехал в Ярославль. Воспитанник ярославской школы хоккея. В сезоне-2017/18 начал выступать в МХЛ за «Локо». В КХЛ дебютировал в феврале 2019 года. В том же году был выбран клубом «Нью-Джерси Девилз» на драфте НХЛ.

В сезоне-2023/24 и 2024/25 был в НХЛ в системах клубов «Нью-Джерси Девилз» и «Бостон Брюинз». Дебютировал в лиге, сыграв одну встречу за «Девилз».

В ярославский клуб вернулся в июне 2025-го. В 2026-м Даниил вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.