Мошенники уже научились использовать уязвимость Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июля.

Иранское судно атаковали в Каспийском море

Иранское торговое судно подверглось атаке в Каспийском море, один моряк погиб, еще один ранен. По данным МИД Ирана, нападение совершили Вооруженные силы Украины.

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», — говорится в публикации в Telegram-канале иранского МИД.

В Тегеране назвали инцидент нарушением статьи 2, пункта 4 Устава ООН, запрещающей угрозу силой против территориальной целостности государств. Иран оставил за собой право на ответные действия. В МИД также подчеркнули, что вся ответственность за последствия ляжет на Киев и его сторонников.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права», — заявили в МИД страны.

Тайфун «Ноул» обрушился на Китай

Из-за тайфуна «Ноул» в Китае эвакуировали более 715 тысяч человек, скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Об этом сообщает Nanfang Daily.

Тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля, затронув провинцию Гуандун и Гонконг. Сильные дожди и штормовой ветер привели к массовой отмене авиарейсов. На кадрах из эпицентра видно, как ветер сносит людей с ног, разрушает конструкции и валит деревья, а дороги превратились в реки.

Источник: gamu0514 / X

В 16 городах провинции Гуандун власти ввели режим повышенной готовности. Больше всего людей вывезли из Хуэйчжоу — оттуда эвакуировали 205 тысяч человек. В Шаньвэе — 192 тысячи, в Мэйчжоу — 94 тысячи.

Источник: Sharing Travel / X

По прогнозам, тайфун продолжит ослабевать, но в ближайшие часы в регионе сохранятся проливные дожди. Спасательные службы продолжают мониторить ситуацию.

89 поездов задерживаются в Ростовской области из-за урагана

Из-за аварийного отключения тяговых подстанций в Ростовской области в пути задерживаются 89 пассажирских поездов. Максимальное время задержки достигает восьми часов, сообщили в РЖД.

«В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживаются 89 пассажирских поездов», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

К устранению последствий привлекли более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. Сейчас работу тяговых подстанций восстановили. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечивают питанием, сотрудники поездных бригад оказывают помощь, об изменениях информируют по SMS.

Ростовскую область накрыл мощный ураган. Во время бури пострадало несколько десятков человек, есть погибший. О текущей ситуации в регионе можно почитать в онлайн-трансляции.

После ливней по России ударит волна инфекций

Из-за смешения паводковых вод с канализацией и отходами повышается угроза острых кишечных инфекций. Об этом предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с Городскими медиа.

«Во время паводков разлив рек и подтопление территорий приводят к смешению паводковых вод с канализационными стоками, содержимым уличных туалетов, бытовыми и сельскохозяйственными отходами, а также с почвой. В результате образуется „коктейль“ из химических веществ и множества микроорганизмов, потенциально опасных для человека», — пояснил Неронов.

Основную опасность представляют патогенные штаммы кишечной палочки, протей, возбудители дизентерии и сальмонеллеза, а также ротавирусы и норовирусы. Они чаще всего становятся причиной роста заболеваемости при загрязнении питьевой воды и контакте с паводковой водой.

Инфекции передаются через воду и продукты, приготовленные на такой воде, а также при случайном проглатывании воды во время купания. Лептоспироз, по словам врача, встречается реже и связан с контактом с водой, загрязненной мочой грызунов и сельскохозяйственных животных.

Долиной подарили квартиру

Народная артистка России Лариса Долина получила новую квартиру от друзей вместо той, что потеряла из-за мошенников. Об этом она рассказала на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово.

По словам певицы, подаренное жилье оказалось намного лучше прежнего. Долина отметила, что не вспоминает злополучную недвижимость и перевернула эту страницу. Возвращать потерянную квартиру она не планирует.

«У меня сейчас квартира намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт, всё в другом стиле, чем было раньше», — сказала артистка в беседе с Пятым каналом.

Именитые друзья выручили певицу после затяжного судебного спора с покупательницей ее квартиры в Хамовниках.

Что такое образовательный кредит и кому он подходит

В России действует программа образовательных кредитов с господдержкой, позволяющая оплатить обучение в вузе или колледже по льготной ставке 3% годовых. Часть расходов банку компенсирует государство, а заемщик распределяет платежи на несколько лет.

«По сути, это субсидируемый государством банковский кредит с рядом особых условий. Ключевым отличием от стандартных кредитов является низкая процентная ставка, так как часть процентных выплат берет на себя государственный бюджет», — пояснил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Такой кредит в первую очередь подходит студентам и их семьям, которым нужно оплатить обучение, но нет возможности внести всю сумму сразу. Однако это полноценный заем, поэтому важно заранее оценить будущие доходы и перспективы трудоустройства.

Оформить кредит можно для оплаты специалитета, магистратуры, аспирантуры или ординатуры на любой форме обучения в аккредитованном вузе. Срок кредита достигает 15 лет. Льготный период включает весь срок обучения и еще девять месяцев после выпуска, в это время студент выплачивает только часть процентов.

Средства имеют целевой характер — их расходование контролирует банк, поэтому нужно предоставить договор с вузом или колледжем, у которых есть лицензия и аккредитация Минобрнауки. Перед оформлением стоит оценить не только текущую стоимость обучения, но и будущие доходы и финансовую нагрузку.

Мошенники оставляют карту в банкомате и обвиняют нашедшего в краже

Злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте», рассказали в пресс-центре МВД России.

«Схема с „забытой“ картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется „владелец“ со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует „решить вопрос на месте“», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Еще один новый тренд — звонок от лжесотрудника банка с сообщением о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за «подозрения в дропперстве», отметили в ведомстве.

Возврат билетов на электрички с сентября станет доступен онлайн

С 1 сентября 2026 года билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Ранее это можно было сделать только в кассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.

Минтранс внес изменения в правила железнодорожных перевозок. В приказе говорится об исключении из пункта слов «в билетной кассе». Нововведение вступает в силу с 1 сентября.

«В предложении первом пункта 158 слова „в билетной кассе“ исключить… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в новом документе.

Условия возврата остаются прежними. При возврате более чем за два часа до отправления пассажиру вернут полную стоимость за вычетом сбора. Если обратиться позже, компенсируют только половину цены билета.

В России создали аппарат для лечения опухолей

В России создали уникальный аппарат для лечения опухолей молочной и щитовидной железы

Уникальный отечественный аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы зарегистрируют в России до конца 2026 года. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года», — говорится в сообщении ФМБА.

Устройство использует метод ультразвуковой абляции (HIFU) — воздействие высокоинтенсивными сфокусированными ультразвуковыми волнами. Процедура проходит без повреждения кожных покровов и окружающих тканей, пишет РИА Новости.

«При HIFU-воздействии в наведенной точке организма температура поднимается очень быстро (в течение одной секунды) до уровня до 90 градусов Цельсия, что создает цитотоксический эффект, вызывая необратимые изменения в клетках через механизм коагуляционного некроза, что эффективно убивает опухолевые клетки», — добавили в агентстве.

Между опухолью и здоровыми тканями существует выраженная разница температур, что гарантирует сохранность соседних участков. Разработку выполнили с применением отечественных комплектующих — локализация аппарата превышает 90%. Устройство создали в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с госкорпорацией «Ростех».

Какие браузеры опасны

Исследователи проанализировали семь популярных ИИ-браузеров и выяснили, что они уступают традиционным по защите данных. Об этом сообщает Live Science.

Встроенные ИИ-агенты могут анализировать страницы, заполнять формы и выполнять действия за пользователя. Однако для этого им нужен доступ к нескольким вкладкам сразу, что снижает защиту.

Злоумышленники могут разместить на сайте скрытые инструкции — ИИ-агент выполнит их без ведома пользователя. Это может привести к утечке паролей или банковских данных.

Среди опасных — Atlas, Claude for Chrome, Google Chrome с Gemini и Perplexity Comet. Более безопасные — Brave, Edge с Copilot и Firefox AI Mode, но их функциональность ограничена. Исследователи советуют не работать с конфиденциальными данными в таких браузерах.

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