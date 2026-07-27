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Происшествия Атаки БПЛА Удмуртия отражает самую мощную атаку беспилотников, в Крыму погас свет: главное о налете дронов

Удмуртия отражает самую мощную атаку беспилотников, в Крыму погас свет: главное о налете дронов

Склад Wildberries эвакуировали

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Режим беспилотной опасности сохраняется (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРежим беспилотной опасности сохраняется (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Режим беспилотной опасности сохраняется (фото носит иллюстративный характер)

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

В Удмуртии силы ПВО отражают самую массированную атаку беспилотников за последнее время, сообщил глава региона Александр Бречалов. Сортировочный центр Wildberries пришлось эвакуировать. Об этом и других ударах дронов рассказываем в нашем материале.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бречалов в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил о включении сирен в Глазове, Ижевске, Воткинске и более чем в 20 районах республики. Он призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Информации о разрушениях пока не поступало.

Персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

В Крыму ввели временные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сети. Это вынужденная мера, которую принял системный оператор, сообщили в ГУП «Крымэнерго».

«Это вынужденная мера. Она необходима, чтобы исключить перегруз электрической сети и не допустить аварию во всей энергосистеме. В связи с тем, что решение об отключении электроснабжения принял системный оператор, точных почасовых графиков по районам электрических сетей сейчас нет. Отключения будут проводить точечно и по необходимости», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что отключения будут точечными и по необходимости. После снятия ограничений электроснабжение восстановят полностью.

В Курской области за прошедшие сутки сбили 114 беспилотников различного типа. 108 раз применялась артиллерия по населенным районам. 11 раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 276 беспилотников над 17 регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Московском регионе, Крыму, Татарстане, Удмуртии и Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Wildberries Удмуртия Крым Перебои с электричеством
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