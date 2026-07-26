Путин высказался об окончании СВО: главные заявления президента

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Специальная военная операция на Украине рано или поздно закончится — такое заявление сделал 26 июля 2026 года президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге с командующими флота.

СВО, безусловно, рано или поздно закончится. Враг будет разбит, и победа будет за Россией. Владимир Путин президент России

Глава государства также заявил, что РФ «не начинала никакой войны», а лишь ответила на те боевые действия, на ту войну, которую развязал Киев при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины, «который ориентировался всегда на Россию».

Путин заверил, что получает всю возможную информацию об обстановке в зоне СВО.

«Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть», — сказал глава государства. По его словам, он получает сведения от официальных лиц, от отцов-командиров, от ребят-бойцов, от спецслужб и из средств массовой информации.