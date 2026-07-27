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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

Как ходит транспорт

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В Ярославле временно изменили схему движения автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле временно изменили схему движения автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле временно изменили схему движения автобусов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле изменили маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Как работает транспорт:

  • автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

  • межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

Напомним, утром 28 июля Ярославская область подверглась вражеской атаке. Была объявлена беспилотная опасность.

Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Всю информацию о ситуации мы публикуем в онлайн-трансляции.

Как объехать перекрытый участок на автомобиле

Из Москвы в сторону Ярославля:

  • автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

  • на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;

  • на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-западную окружную дорогу — «Обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

  • на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша.

Из Ярославля в сторону Москвы:

  • через Гаврилов-Ям;

  • по улицам Калинина, Ивановской, автодороге Ярославль — Заячий Холм — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодороге Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

  • через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорогу Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

  • движение осуществляется по Юго-Западной окружной дороге в сторону Московского проспекта

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Перекрытие дороги БПЛА Автобус Изменение маршрута
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Комментарии
2
Гость
8 минут
Ни фига себе : в Вологду и Кострому через Гаврилов- Ям и даже Писцово... Это 60 км сделать в противоположном направлении
Гость
19 минут
Лучше так, чем рисковать
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Гость
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