В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

В связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле изменили маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как работает транспорт:
автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
Напомним, утром 28 июля Ярославская область подверглась вражеской атаке. Была объявлена беспилотная опасность.
Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Всю информацию о ситуации мы публикуем в онлайн-трансляции.
Как объехать перекрытый участок на автомобиле
Из Москвы в сторону Ярославля:
автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);
на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;
на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-западную окружную дорогу — «Обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;
на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша.
Из Ярославля в сторону Москвы:
через Гаврилов-Ям;
по улицам Калинина, Ивановской, автодороге Ярославль — Заячий Холм — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодороге Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;
через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорогу Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;
движение осуществляется по Юго-Западной окружной дороге в сторону Московского проспекта