Президент одновременно подписал 37 документов. О чём они — полный разбор

26 июля президент подписал большой пакет федеральных законов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин 26 июля подписал большой пакет федеральных законов — одновременно 37 документов. В нём есть как системные реформы — новые правила для трудовых мигрантов, отдельный закон об искусственном интеллекте и перестройка корпоративных банкротств, — так и точечные решения о ремонте техники, здоровье спортсменов, рекламе винодельческих регионов, социальных выплатах и работе государственных ведомств.

26 июля Владимир Путин начал с поздравлений с днем ВМФ, а продолжил в Петербурге в Адмиралтействе и соседней набережной в толпе петербуржцев и туристов. Пока военные моряки рапортовали о новых кораблях, на сайте президента один за другим появлялись только что подписанные президентом законы. Часть норм начнет действовать уже осенью 2026 года, но многие наиболее заметные изменения отложены до 2027-го. «Фонтанка» разобрала документы и собрала контекст: какие проблемы власти пытались решить, что говорили при обсуждении законопроектов и кого затронут новые правила.

Какие законы подписал Владимир Путин 26 июля

Искусственный интеллект получил отдельный федеральный закон. Мигрантам установят минимальный доход и новые платежи по НДФЛ. Бизнес попытаются спасать до начала ликвидации. В Трудовом кодексе появится стажировка для выпускников. Производителей обяжут обеспечивать ремонт техники. За нарушения при подключении к сетям увеличат ответственность. За кражу коммерческой и банковской тайны усилят наказание. Данные о здоровье спортсменов соберут в одной системе. Компенсации при поствакцинальных осложнениях назначат автоматически. Винодельческим регионам разрешат наружную рекламу. Минобороны введет специальные проверки для отдельных должностей. Из публичной кадастровой карты смогут скрывать стратегические объекты. Памятники будут исключать из реестра по новой процедуре. Военным, добровольцам и силовикам расширят гарантии. Другие законы: транспорт, выборы, пробация, Сколково и персональные данные.

Искусственный интеллект получил отдельный федеральный закон

В России появляется базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Он вводит в законодательство определения ИИ и больших фундаментальных моделей, формулирует принципы государственной политики и определяет, какими способами власти смогут поддерживать разработчиков и внедрение российских решений.

До этого регулирование складывалось из национальной стратегии, президентских поручений, экспериментальных правовых режимов и отраслевых требований. В Государственной думе необходимость отдельного правового поля объясняли тем, что ИИ уже используется в медицине, образовании, производстве, транспорте и СМИ, но законодательство развивается медленнее технологий. При парламентском обсуждении звучала и более осторожная позиция: нейросеть должна оставаться инструментом и не подменять врача, учителя или другого специалиста, принимающего решения.

Закон в первую очередь не запрещает, а создает систему государственной поддержки. Речь идет о содействии исследованиям, разработке отечественных моделей, подготовке кадров, создании инфраструктуры, внедрении технологий в экономику и государственное управление и продвижении российских продуктов за рубежом. Отдельно закрепляется задача технологической независимости.

При этом документ оставляет возможность вводить специальные правила в чувствительных областях — обороне, безопасности, правоохранительной деятельности и других сферах, где последствия автоматического решения могут быть особенно серьезными. Таким образом, нынешний закон становится рамкой: конкретные требования к разработчикам, операторам систем и отдельным видам ИИ еще предстоит устанавливать отраслевыми актами.

Для бизнеса ключевое значение имеет именно появление общей терминологии. До сих пор компания могла называть искусственным интеллектом практически любую автоматизированную систему. Теперь государство начинает отделять обычные алгоритмы от сложных моделей и формировать единые правила для получения поддержки.

Мигрантам установят минимальный доход и новые платежи по НДФЛ

Два закона образуют единую реформу трудовой миграции. Один меняет правила работы и пребывания иностранных граждан, второй — порядок уплаты ими НДФЛ. Власти переходят от проверки самого факта наличия патента к контролю доходов иностранца, его трудоустройства и способности содержать семью.

Во время рассмотрения инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял ее принцип так: приехавший работать человек должен содержать себя и членов семьи, которые живут с ним в России, а не перекладывать эти расходы на социальную систему.

Минимальный необходимый доход будут определять через региональный прожиточный минимум и специальный коэффициент. Если иностранец работает в нескольких субъектах РФ, применяется наиболее высокий показатель. Доходы супругов можно будет складывать, если дети находятся на иждивении обоих родителей.

ФНС и Социальный фонд будут передавать МВД данные о зарплатах, страховых взносах, налогах и доходах самозанятых. Если подтвержденный доход окажется ниже установленного уровня либо сведения о заработке отсутствуют, договор с иностранцем смогут признать прекращенным, а срок его пребывания и пребывания членов семьи — сократить.

Работодатель должен будет уведомлять МВД о заключении или расторжении договора в течение трех рабочих дней. Если иностранца для личных или домашних нужд нанимает обычный гражданин, сообщить об этом должен сам работник — в течение десяти дней.

Отдельно меняется система фиксированных авансовых платежей по НДФЛ:

1700 рублей в месяц — для иностранцев, работающих у физических лиц, например в качестве домашнего персонала, а также для ряда временно проживающих иностранцев, работающих без патента;

1200 рублей в месяц — для иностранцев, работающих по патенту в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Для категорий с базовым платежом 1700 рублей вводится надбавка в размере 50% за каждого ребенка или другого иждивенца. При одном ребенке платеж составит 2550 рублей, при двух — 3400 рублей, при трех — 4250 рублей. Суммы не окончательные: их будут индексировать на федеральный коэффициент-дефлятор, а регионы смогут применять собственные коэффициенты.

Патент родителя можно будет учитывать при продлении срока пребывания его детей до 18 лет, но за каждого ребенка придется внести соответствующий авансовый платеж. После совершеннолетия ребенку дадут 30 дней, чтобы оформить собственные документы или выехать. Если патент родителя аннулирован либо не продлен, семье придется покинуть страну в течение 15 дней, если других законных оснований остаться нет.

Повышается и зарплатный порог для высококвалифицированных специалистов. Для ученых, преподавателей, медиков и отдельных работников специальных территорий он составит 358,5 тысячи рублей в месяц. Раньше для многих льготных категорий действовал уровень около 83,5 тысячи рублей в месяц, а для некоторых участников специальных проектов фиксированный минимум не устанавливался.

Для остальных высококвалифицированных специалистов порог увеличивается с 750 тысяч рублей за квартал, то есть в среднем с 250 тысяч в месяц, до 717 тысяч рублей ежемесячно.

Большинство правил заработает с 1 января 2027 года, обмен информацией между ведомствами начнется с 1 октября 2026-го.

Бизнес попытаются спасать до начала ликвидации

Самый объемный документ пакета реформирует банкротство юридических лиц. Его основной смысл — дать компании возможность восстановиться до того, как имущество будет распродано, а само предприятие ликвидировано.

Вводится новая процедура — реструктуризация долгов юридического лица. Суд сможет утвердить план восстановления платежеспособности, изменить сроки расчетов, порядок погашения требований и условия управления компанией. Проводить такую процедуру будет новая фигура — антикризисный управляющий.

Дискуссия о реабилитационном банкротстве идет много лет. К действующей модели регулярно предъявляли одну главную претензию: она чаще используется как механизм прекращения бизнеса и продажи его активов, чем как способ сохранить предприятие. Сам законопроект был внесен как комплексная реформа закона о несостоятельности, а рост кредитной нагрузки компаний сделал вопрос особенно актуальным. В Госдуме весной 2025 года обращали внимание, что задолженность малого и среднего бизнеса по кредитам за два года выросла более чем наполовину — с 9,4 до 14,4 трлн рублей, а просрочка имелась почти у пятой части заемщиков из числа юрлиц и ИП.

Реформа не гарантирует, что должника обязательно спасут. План должен показать, что восстановление экономически оправдано и кредиторы получат больше, чем при быстрой распродаже активов. Если план не сработает, дело сможет перейти к конкурсному производству.

Одновременно создается государственный реестр арбитражных управляющих. В нем будут отражаться образование, опыт, участие в делах, дисциплинарные взыскания, дисквалификации, административная и уголовная ответственность. Назначать в дела смогут только специалистов, включенных в этот реестр.

Для кредиторов меняется порядок голосования, утверждения плана и контроля за его выполнением. Для собственников бизнеса это означает появление дополнительного шанса сохранить предприятие, но одновременно — более формализованный и прозрачный контроль со стороны суда и кредиторов.

В Трудовом кодексе появится стажировка для выпускников

В Трудовом кодексе впервые отдельно закрепляется стажировка в сфере труда. Это не бесплатная практика и не испытательный срок, а полноценная работа по срочному трудовому договору, предназначенная для получения первого профессионального опыта.

Такой договор сможет заключить выпускник колледжа, вуза, программы профессионального обучения или переподготовки. По общему правилу сделать это можно будет не позднее чем через год после окончания обучения. Срок продлевается на периоды военной службы, мобилизации, беременности и родов, ухода за ребенком, болезни и в других предусмотренных законом случаях.

Проблема, на которую отвечает закон, хорошо известна рынку труда: работодатели требуют опыт даже от соискателей, которые только закончили обучение, а сами стажировки оформляются по-разному — от трудового договора до неоплачиваемой практики или гражданско-правового соглашения. Новая глава должна отделить стажировку от попыток получить бесплатный труд и распространить на стажера обычные трудовые гарантии.

Работодатель будет обязан оформить отношения официально, платить зарплату и соблюдать требования по охране труда, режиму рабочего времени и отдыху. При этом срочный характер договора позволит заранее определить период получения опыта.

Производителей обяжут обеспечивать ремонт техники

Изготовитель должен будет обеспечить возможность использовать товар в течение всего срока его службы. Для этого он обязан организовать ремонт и техническое обслуживание, выпускать и поставлять сервисным организациям и предпринимателям запасные части, а также предоставлять техническую документацию.

Если в документации что-то изменилось, производитель должен передавать и обновленные сведения. Обязанность действует не только пока товар выпускается, но и после его снятия с производства — в течение всего установленного срока службы. Если срок службы не определен, минимальный период составит десять лет со дня передачи товара покупателю. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Поправки укладываются в международную дискуссию о «праве на ремонт». Ее участники критикуют практику, при которой устройство физически можно починить, но у независимого сервиса нет деталей, схем, программного доступа или инструкции производителя. В результате покупателю дешевле либо проще приобрести новый товар.

Российский закон не обязывает производителя бесплатно ремонтировать любую старую технику. Он требует сохранить саму возможность ремонта: обеспечить детали, документацию и обслуживание. Стоимость работы и запчастей будет зависеть от гарантии, договора и характера поломки.

Для потребителя наиболее заметным последствием может стать увеличение срока фактической жизни бытовой техники и электроники. Для изготовителей и импортеров — необходимость дольше поддерживать склад деталей и сервисную инфраструктуру. Проект прошел думское рассмотрение весной и летом 2026 года именно как уточнение обязанности изготовителя обеспечивать ремонт и обслуживание товара.

За нарушения при подключении к сетям увеличат ответственность

Поправки расширяют административную ответственность за нарушения при технологическом присоединении к электрическим, газовым, тепловым, водопроводным и другим сетям. Нормы затрагивают также доступ к инфраструктуре и размещение оборудования связи в многоквартирных домах.

Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Речь идет, например, о необоснованном отказе в подключении, нарушении сроков и порядка рассмотрения заявки, создании дискриминационных условий или препятствий оператору связи со стороны управляющей организации.

Связанный пакет поправок расширяет перечень органов и должностных лиц, которые вправе составлять протоколы. Идея состоит в том, чтобы нарушение не оставалось лишь предметом долгого гражданского спора: контрольное ведомство сможет возбудить административное дело.

Отдельные законы в том же блоке вводят ответственность для организаторов азартных игр за нарушение установленных требований: для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, для организаций — 300–500 тысяч рублей. Еще один документ устанавливает штрафы за незаконное проникновение на территорию военных объектов в закрытых военных городках: для граждан — 3–5 тысяч рублей, должностных лиц — 10–25 тысяч, организаций — 30–100 тысяч рублей.

За кражу коммерческой и банковской тайны усилят наказание

Ужесточается статья УК о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Закон отдельно выделяет использование служебного положения, корыстную заинтересованность, предварительный сговор и организованную группу.

В зависимости от состава преступления предусмотрены:

штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере дохода за период от одного года до двух лет;

запрет занимать определенные должности до пяти лет;

принудительные работы до четырех лет;

арест до шести месяцев;

лишение свободы до четырех лет.

По более тяжким составам штраф достигает 300–500 тысяч рублей, а срок лишения свободы — пяти лет. Одновременно уточняется, какие правоохранительные органы должны расследовать такие преступления.

Контекст поправок шире классического промышленного шпионажа. Коммерческой или банковской тайной могут быть клиентские базы, условия договоров, внутренние финансовые показатели, сведения о счетах и операциях. Значительная часть таких утечек происходит не через сложный взлом, а через сотрудников и подрядчиков, имеющих законный доступ к данным.

Новый закон усиливает ответственность прежде всего в случаях, когда такой доступ используется для заработка, передачи информации конкурентам или организованной торговли базами.

Данные о здоровье спортсменов соберут в одной системе

В России создается федеральная государственная информационная система здоровья спортсменов. В нее будут поступать сведения о медицинских осмотрах, противопоказаниях, допуске к тренировкам и соревнованиям и других данных, необходимых для медицинского сопровождения.

Развитие и эксплуатация системы становятся отдельным полномочием государства в сфере спорта. Предоставлять сведения должны будут федерации, профессиональные лиги, организации спортивной подготовки, организаторы соревнований и другие участники спортивной системы.

Сейчас медицинская информация может находиться одновременно в спортивной школе, поликлинике, федерации, врачебно-физкультурном диспансере и у организаторов турнира. При переходе в другую организацию часть обследований и документов приходится собирать повторно.

Единая система должна позволить быстрее проверять допуск и видеть актуальные ограничения. Одновременно это один из наиболее чувствительных массивов персональных данных: сведения о здоровье относятся к специальной категории. Поэтому практическое значение будут иметь будущие правила доступа — кто именно сможет видеть диагноз, результаты обследований и заключения врачей.

Закон создает саму инфраструктуру и распределяет обязанности по передаче информации. Конкретный состав сведений и порядок работы системы должны определить подзаконные акты.

Компенсации при поствакцинальных осложнениях назначат автоматически

Граждане, у которых официально установлены поствакцинальные осложнения, сохраняют право на единовременные пособия, ежемесячные денежные компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности. Новое в законе — порядок назначения.

Социальный фонд сможет предоставлять единовременную выплату и ежемесячную компенсацию без заявления, используя сведения единой цифровой платформы в социальной сфере и данные, поступившие от медицинской организации через государственную систему здравоохранения. В случае смерти гражданина из-за осложнения выплата положена членам семьи.

Речь не идет о введении новых оснований для признания любого ухудшения самочувствия последствием прививки. Медицинская организация по-прежнему должна установить, что случай относится к предусмотренным законодательством поствакцинальным осложнениям.

Закон меняет главным образом бюрократическую часть. Человеку не придется самостоятельно переносить сведения из системы здравоохранения в систему социальной защиты и подтверждать уже имеющиеся у государства данные.

Это продолжение перехода к проактивным социальным услугам, когда ведомство назначает выплату после появления юридически значимого события в государственном реестре.

Винодельческим регионам разрешат наружную рекламу

Закон создает исключение из ограничений на рекламу алкоголя. Винодельческие хозяйства, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары смогут рекламировать себя на территории региона, где они находятся, в том числе вдоль автодорог.

Конструкции разрешается размещать на стенах, крышах и других элементах зданий либо отдельно от них. В рекламе можно указывать виды производимой продукции, сведения о винограде и классификации вина.

Но рекламировать конкретную бутылку закон по-прежнему не позволяет. Нельзя указывать отдельные названия вин, использовать товарные знаки и другие средства индивидуализации алкогольной продукции. Обязательным остается предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Логика документа связана с развитием винного туризма. Продвигать предлагается не столько алкогольный бренд, сколько место производства: винодельню, район или терруар. Это приблизит такую рекламу к туристической навигации и региональному продвижению.

Иными словами, щит «винодельческий район находится в пяти километрах» станет возможен, а наружная реклама конкретной марки вина — нет.

Минобороны введет специальные проверки для отдельных должностей

Министр обороны получит право определять перечень воинских должностей, для которых действуют дополнительные требования к профессиональной пригодности. Сам перечень в законе не указан.

Кандидатам и действующим военнослужащим, назначаемым на такие должности, могут назначать:

психофизиологические исследования с использованием специальных технических средств;

дополнительный профессиональный отбор;

проверку пригодности к конкретной должности;

химико-токсикологическое исследование на наркотические и психотропные вещества.

Порядок определит Минобороны.

Такие проверки уже традиционно связаны с профессиями, где ошибка, зависимость, неустойчивость к стрессу или снижение реакции могут создавать повышенный риск. Однако закон не позволяет заранее утверждать, что он касается только летчиков, спецназа, операторов сложных систем или других конкретных подразделений: юридически круг должностей появится лишь после ведомственного акта.

Из публичной кадастровой карты смогут скрывать стратегические объекты

По заявлениям уполномоченных органов и правообладателей Росреестр сможет прекращать отображение части сведений о стратегически важных объектах на публичной кадастровой карте.

Речь идет об особо важных, режимных, критически важных и потенциально опасных объектах, в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Скрывать можно сведения о зданиях, сооружениях, незавершенном строительстве, связанных участках и зонах с особыми условиями использования.

При этом данные не удаляются из ЕГРН. Ограничивается только их воспроизведение в открытом сервисе. Не должны скрываться сведения о местоположении границ участков и границ соответствующих зон в тех случаях, которые прямо исключены законом.

Обратное отображение также возможно — по заявлению уполномоченного органа или правообладателя. Росреестру отводится семь рабочих дней для прекращения либо возобновления публикации.

Памятники будут исключать из реестра по новой процедуре

Закон подробно распределяет полномочия при исключении объекта культурного наследия из государственного реестра.

Для памятника федерального значения основанием станет акт Правительства России, принятый по представлению федерального органа охраны и на основании государственной историко-культурной экспертизы.

Для объекта регионального значения решение принимает высший исполнительный орган субъекта РФ по представлению регионального органа охраны, на основании экспертизы и по согласованию с федеральным ведомством.

Для муниципального памятника также потребуется акт высшего исполнительного органа региона, представление регионального органа охраны, историко-культурная экспертиза и обращение соответствующего муниципалитета.

После принятия решения документы должны поступить в Росреестр. По федеральным объектам их направляет федеральный орган охраны культурного наследия, по региональным и муниципальным — региональный орган. Срок — не более 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего акта.

Поправки не означают, что любой памятник теперь можно исключить из реестра простым административным решением. Ключевым основанием остается заключение государственной историко-культурной экспертизы. Закон формализует цепочку согласований и передачу информации в ЕГРН.

Военным, добровольцам и силовикам расширят гарантии

Сразу несколько документов касаются военнослужащих, добровольцев, сотрудников МВД, таможни и членов их семей.

Гражданам, находящимся в добровольческих формированиях, предоставят дополнительные сутки отдыха. Случаи, количество дней и порядок их использования определят Минобороны и Росгвардия.

Дети погибших добровольцев либо умерших от полученных при выполнении задач ранения, травмы, контузии или заболевания получат образовательные гарантии, аналогичные льготам для детей погибших военнослужащих.

Сотрудникам таможенных органов — ветеранам боевых действий — положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Вместо него по выбору можно взять отпуск без сохранения денежного довольствия продолжительностью до 35 дней в году.

Для супругов сотрудников МВД, уголовно-исполнительной системы и ряда других ведомств, ставших инвалидами I или II группы из-за ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении, вводится право взять отпуск одновременно с сотрудником. Продолжительность можно уравнять с его отпуском, но дополнительные дни сверх обычного отпуска супруга предоставляются без сохранения заработка.

Если супруга нет, воспользоваться гарантией сможет один из родителей либо один из детей сотрудника. Тем же законом детям Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы предоставляется первоочередное право на места в государственных и муниципальных детсадах и школах по месту жительства.

Другие законы: транспорт, выборы, пробация, Сколково и персональные данные

На реках появятся регулярные пассажирские маршруты

Кодекс внутреннего водного транспорта дополняется правилами организации регулярных пассажирских перевозок. Вводятся понятия маршрута, расписания, остановочного пункта и зарядной станции для электросудов.

Фактически регионы получают более понятную правовую основу для организации речного общественного транспорта, в том числе на электрических судах.

Бывшие заключенные после военной службы смогут обращаться за пробацией

Постпенитенциарную пробацию распространяют на бывших осужденных, которые после освобождения были призваны на военную службу или заключили контракт в период мобилизации, военного положения либо военного времени.

После увольнения со службы они смогут обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию за помощью в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Основанием станет заявление и оценка индивидуальной нуждаемости.

Второй шанс для кандидатов

Если отказ избирательной комиссии заверить список кандидатов отменен судом или вышестоящей комиссией, организующая выборы комиссия должна повторно рассмотреть вопрос не позднее чем через один день.

Документы для регистрации разрешается представить после общего срока, но не позднее пяти дней после нового решения и не позднее чем за 15 дней до голосования. Окончательное решение должно быть принято не позднее чем за восемь дней до выборов.

Президент будет назначать попечительский совет управляющей компании «Сколково»

Управляющей компанией проекта признается российское юридическое лицо в форме общественно полезного фонда, на которое Правительство возложило реализацию проекта.

Председателя и членов его попечительского совета будет назначать президент. Действующий состав продолжит работу до новых назначений.

Волонтерство официально распространится на благоустройство

В перечень целей благотворительности и добровольчества добавляется содействие благоустройству территорий. Это дает прямое правовое основание для проектов по уборке, озеленению и обустройству общественных пространств.

Изменятся правила передачи персональных данных за границу

При формировании перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, главным становится не формальное участие страны в международной конвенции, а соответствие ее регулирования и мер защиты основным принципам безопасности и конфиденциальности.

Из закона убираются жесткие формулировки, привязывавшие порядок к статусу страны как стороны Конвенции Совета Европы.

Правительство сможет вводить специальные правила почтовой связи

До 2030 года кабинет министров сможет определять особенности применения отдельных правил почтовой связи на территориях субъектов РФ, установленных президентом. Какие именно регионы и нормы попадут под специальный порядок, сам закон не определяет.

Банки раскроют условия переводов через СБП

Кредитные организации должны будут публиковать условия переводов через Систему быстрых платежей, использования электронных средств платежа и изменения тарифов. Новые требования вступят в силу 1 сентября 2027 года.

В Москве станет больше мировых судей

Количество мировых судей и судебных участков в столице увеличивается с 471 до 500. Расходы на новые участки предусматриваются в федеральном бюджете.

Присяжным разрешат электронные документы

Заявления и другие документы в системе формирования списков присяжных можно будет направлять в электронной форме, в том числе с усиленной квалифицированной электронной подписью. Предусматривается и межведомственная электронная передача сведений.

Рыбу в море будут принимать под контролем инспектора

Приемка, выгрузка и перегрузка уловов и произведенной из них продукции на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне по общему правилу должны проходить в присутствии должностного лица органа охраны.

Правительство сможет определить случаи, когда инспектор не нужен, и установить требования к таким операциям.

Автономные учреждения перестроят наблюдательные советы

В наблюдательном совете должно быть от 7 до 15 человек. Представители органов власти не смогут занимать больше половины мест, работники самого учреждения — больше четверти.

На изменение уставов отводится год, на приведение состава советов в соответствие — шесть месяцев после корректировки документов.

Россия расширит миграционное сотрудничество с Киргизией

Ратифицировано соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов России и Киргизии по вопросам внутренних дел и миграции. Оно создает основу для непосредственной работы представителей ведомств на территории другой страны и более быстрого обмена информацией.

Россия и Белоруссия согласуют работу с драгоценностями

Второе международное соглашение касается взаимодействия в сфере драгоценных металлов, камней и изделий из них. Документ должен упростить обмен информацией между регуляторами и сблизить правила обращения такой продукции.