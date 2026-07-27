Франция и Испания сгорают в масштабных пожарах — тысячи человек эвакуируют. Кадры бушующего огня

Из-за высоких температур и засухи очаги продолжают разгораться Источник: Ana Beltran / Reuters

Во Франции и Испании с выходных бушуют масштабные пожары. Огонь выжег гектары леса, а сотням тысяч человек пришлось срочно эвакуироваться.

По указам властей обеих стран свои дома покинули больше 300 тысяч человек. По последним данным, во Франции эвакуировали уже около 220 000 человек, в Испании — более 90 000.

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Во Франции огонь захватил курортный полуостров Кап-Ферре и подобрался к винодельческому городу Бордо. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес заявлял, что пожар не удается локализовать, и назвал ситуацию «крайне неблагоприятной». Пламя уничтожило 240 жилых домов. С начала лета оказалось выжжено около 115 тысяч гектаров земли.

Источник: The Informant / X

Источник: Little Think Tank / X

По данным BBC News, в Испании из регионов вокруг Мадрида и Авилы вывезли более 90 тысяч человек. Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила, что от огня уже пострадало около 77 тысяч гектаров леса. Она добавила, что лесной пожар в Авиле стал крупнейшим в новейшей истории страны.

Источник: Ana Beltran / Reuters

Источник: Impact Index Daily / X

Источник: Victor / X

На момент публикации, из-за пожаров в Испании погиб один мирный житель. Ранее на этой неделе скончались двое пожарных во Франции.

Источник: Eva Manez / Reuters