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Происшествия Смерч устроил марафон туристам в Сочи: воронка вышла прямо на пляж. Видео

Смерч устроил марафон туристам в Сочи: воронка вышла прямо на пляж. Видео

Ураган снес зонты и шезлонги

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Туристы не ожидали, что воронка дойдет до берега | Источник: ЧП Сочи / TelegramТуристы не ожидали, что воронка дойдет до берега | Источник: ЧП Сочи / Telegram

Туристы не ожидали, что воронка дойдет до берега

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Кадры выхода смерча на берег разлетелись по соцсетям. Днем в воскресенье на одном из пляжей федеральной территории «Сириус» смерч решил не ограничиваться морем — он вышел прямо на берег.

Сначала туристы, заметив водяную воронку, принялись снимать её на телефоны — казалось, что стихия пройдет стороной. Но когда вихрь начал приближаться, улыбки сменились паникой. Люди бросились врассыпную, спасаясь бегством. То, как ветер подхватил шезлонги, зонты и сломал их, уже никто не снимал. Кадры поломанного инвентаря выложили позже.

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Смерч сломал шезлонги | Источник: ЧП Сочи / TelegramСмерч сломал шезлонги | Источник: ЧП Сочи / Telegram

Смерч сломал шезлонги

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

А в Лазаревском туристы передвигаются по колено в воде. Тут подтопило прибрежную часть поселка.

 «Вас уже ничем не удивишь. Но это полный пипец», — комментирует видео автор.

Источник:

Kub Mash / Telegram

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогода задержится до утра 27 июля. Пляжи закрыты, на море усиливается шторм.

«Волнение моря до 4-х баллов, с высотой волн — до 1,8 м в Сочи и ФТ „Сириус“ 26–27 июля 2026», — говорится в рассылке МЧС.

Кроме того, продолжатся сильные дожди и ливни с грозами, местами возможен град и шквалистый ветер, с порывами до 20–22 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, в горах — риск схода селевых потоков.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Сочи Смерч Пляж Лето Потоп
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