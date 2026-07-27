Смерч устроил марафон туристам в Сочи: воронка вышла прямо на пляж. Видео

Туристы не ожидали, что воронка дойдет до берега Источник: ЧП Сочи / Telegram

Кадры выхода смерча на берег разлетелись по соцсетям. Днем в воскресенье на одном из пляжей федеральной территории «Сириус» смерч решил не ограничиваться морем — он вышел прямо на берег.

Сначала туристы, заметив водяную воронку, принялись снимать её на телефоны — казалось, что стихия пройдет стороной. Но когда вихрь начал приближаться, улыбки сменились паникой. Люди бросились врассыпную, спасаясь бегством. То, как ветер подхватил шезлонги, зонты и сломал их, уже никто не снимал. Кадры поломанного инвентаря выложили позже.

Источник: ЧП Сочи / Telegram

Смерч сломал шезлонги Источник: ЧП Сочи / Telegram

А в Лазаревском туристы передвигаются по колено в воде. Тут подтопило прибрежную часть поселка.

«Вас уже ничем не удивишь. Но это полный пипец», — комментирует видео автор.

Источник: Kub Mash / Telegram

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогода задержится до утра 27 июля. Пляжи закрыты, на море усиливается шторм.

«Волнение моря до 4-х баллов, с высотой волн — до 1,8 м в Сочи и ФТ „Сириус“ 26–27 июля 2026», — говорится в рассылке МЧС.