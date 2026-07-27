От Белого моря до Тихого океана: зачем мотоциклист проводит отпуск в колониях России

Первая остановка — Архангельская воспитательная колония Источник: УФСИН России по Архангельской области, Михаил Горбуновский

Михаил Горбуновский отправился в необычное путешествие из Санкт-Петербурга: на мотоцикле он колесит по всей России и посещает колонии для несовершеннолетних. В начале июля он выехал из Питера, а первой остановкой стала Архангельская воспитательная колония. Наши коллеги из 29.RU узнали, почему Михаил решил провести свой отпуск именно так, о чем говорил с ребятами в колонии и сложно ли завезти мотоцикл на режимную территорию.

Источник: Михаил Горбуновский

Михаил — действующий сотрудник ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, систему знает изнутри. Идея посетить колонии пришла, можно сказать, сама по себе.

— Была мечта проехать от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но так просто скучно, появилась в конце того года идея проехать через территорию России и сделать полезное дело. Почему именно воспитательные колонии, точно не могу сказать, навеяло, пришло в голову… Возможно, потому что я сам отработал в Колпинской воспитательной колонии два года заместителем начальника колонии по тылу, — поделился с 29.RU Михаил.

Источник: Михаил Горбуновский

Первая остановка — Архангельская воспитательная колония в Талагах. По словам Михаила, идею приехать к ребятам начальник колонии активно поддержал. И даже удалось закатить мотоцикл на режимную территорию.

— Это была моя изначальная идея, для наглядности важно, чтоб они прикоснулись к реальности, к «инструменту», так сказать, путешествия. Решение по технике принимает начальник учреждения, всю запрещенку мы выложили, всё прошло в рамках режимных требований.

Источник: УФСИН России по Архангельской области

Куда сильнее Михаил переживал не из-за мотоцикла, а о том, удастся ли найти общий язык с воспитанниками.

— Опасения и страхи были очень сильные. Ребята трудные, скорее, даже ребята с трудной жизненной историей. Очень сложно попасть им в душу и сердце, они, как правило, очень закрыты в силу своих жизненных обстоятельств: трудное детство, отсутствие родителей или родители такие, что лучше, чтоб их не было… Они всё воспринимают или в черном, или в белом цвете.

Источник: УФСИН России по Архангельской области

Но страхи не оправдались: с воспитанниками удалось выстроить живой и предметный диалог, Михаил почувствовал интерес и отклик: помогла искренность намерений.

Ребятам Михаил рассказал о путешествии, городах и колониях, которые собирается посетить, о мотоцикле, экипировке, об экстремальных видах спорта и о том, как лично на него повлиял мотоцикл.

Источник: УФСИН России по Архангельской области

— Результат превзошел ожидания. Коннект получился максимальный. Спрашивали про технику, о городах, через которые проеду, интересовались, не буду ли я проезжать города, из которых они родом. Просили завезти мотоцикл, многие хотели примериться к седлу мотоцикла, мы им с администрацией разрешили.

Михаил не в последнюю очередь благодарит руководство и сотрудников колонии, которые и сами прониклись этой встречей.

Источник: УФСИН России по Архангельской области

— Впечатление от посещения непередаваемое, я был счастлив, что моя идея нашла отклик и обратную связь. Ребятам было реально интересно, никто не перебивал, не ухмылялся, не пытался сорвать общение. Очень дружелюбная атмосфера.

Михаил считает, что подросткам, оказавшимся в такой ситуации, особенно важно подавать пример.

— Нужно мотивировать подростков, рассказывать и показывать, что есть другая жизнь, жизнь по правилам общества, морали, человеческих принципов, но при этом эта жизнь может быть яркой, увлекательной и полезной для общества. Мы, взрослые, должны быть образцом и примером, — уверен путешественник. — Я много с ними говорил о мечте. Если посеять зерно мечты в подростках, это может сработать как мотивационный фактор. Я на личном примере рассказывал, что у меня есть мечта и, чтобы ее осуществить, необходимо приложить определенные усилия. Все границы и тормоза — в нашей голове. Я рассказывал им о любви, вере в то, что только мы сами — творцы своих судеб.

И как бы ни казалось, что сейчас тяжело, всё в жизни можно изменить, необходимо личное, внутреннее желание. Михаил Горубновский путешествует по воспитательным колониям

При этом Михаил понимает, что после выхода на свободу ребятам может быть сложно адаптироваться и здесь многое зависит от среды.

— С теми подростками, которые выходят до совершеннолетия, работают органы соцопеки, детские дома и другие организации. А вот те, которым исполнилось 18, при выходе никому не нужны, к сожалению. Они считаются взрослыми, и государство снимает с себя ответственность. Если этих ребят некому принять в обществе, они опять попадают в ту негативную среду, где, как им кажется, они нужны. Вот к этим вопросам я и хочу привлечь внимание общества.