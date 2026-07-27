Больше не случайность. Как застраховаться от атаки БПЛА, когда ты — Wildberries

Все складские комплексы маркетплейса были застрахованы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

После череды пожаров на складах Wildberries глава маркетплейса Татьяна Ким подсветила проблему страхового рынка: все складские комплексы были застрахованы, но компании это не помогло. Страховщики не хотят брать на себя ответственность за ущерб на миллиарды и не включают террористические риски и атаку БПЛА в полисы для крупного бизнеса. «Фонтанка» проверила, действительно ли юрлица беззащитны перед терактами и почему даже маленькие селлеры остались без выплат от страховой.

Атаки БПЛА за неделю затронули ряд складских объектов RWB (Wildberries) общей площадью 552 тыс. кв. метров — это около 10% всех логистических мощностей компании, подсчитал «Коммерсант». Строительство такого же объема новых складов может обойтись компании в 35,5 млрд рублей. С учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд.

Накануне Татьяна Ким заявила: все складские комплексы маркетплейса были застрахованы, однако компенсацию за сгоревшие товары и помещения компания не получит.

Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА. Татьяна Ким основатель Wildberries, глава RWB

Спрос бизнеса на страховку от БПЛА растет

«Мы фиксируем кратный рост интереса со стороны крупного бизнеса к страхованию от рисков терроризма и применения БПЛА (помимо стандартных рисков, таких как пожар или залив). С 2024 года спрос на подобные продукты вырос в несколько раз. Динамика крайне высокая: только за последние несколько дней в целом по компании поступило более ста запросов от владельцев бизнеса, в том числе и от владельцев складских помещений», — сообщил «Фонтанке» Кирилл Павлов, директор филиала Росгосстраха в Петербурге и Ленобласти.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Фонтанке» пояснили, что юридические лица могут добровольно застраховать свое имущество, но условия договоров у разных страховых компаний различаются. Для селлеров маркетплейсов доступны два основных варианта:

товары продавца на складе маркетплейса страхует сам маркетплейс;

собственник товара оформляет договор страхования либо напрямую со страховщиком, либо воспользовавшись опцией, которую ему предоставляет маркетплейс.

Несмотря на то, что три крупнейших российских маркетплейса обзавелись собственными банками, своих страховых компаний у них пока нет. Они работают в партнерстве с профессиональными участниками страхового рынка.

«Товары могут быть застрахованы в том числе по рискам „Терроризм“ и „Диверсия“, что подразумевает наличие покрытия на случай причинения ущерба в результате атаки БПЛА, поскольку такие события, как правило, квалифицируются по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации („Террористический акт“)», — сообщили в ВСС.

Вопрос не в пожаре, а в причине. Почему страховка не всегда защищает

Другой момент: так как последствия атак беспилотников квалифицируются как террористический акт, такие риски чаще всего не входят в стандартный страховой полис. Один из селлеров, чей товар сгорел на складе в Электростали, рассказал «Фонтанке», что его товар был застрахован на сумму 1 млн рублей — в пожаре он потерял товары на 2 млн.

«Подумал, что возместят хотя бы половину, плюс — выплаты от компании. Обратился в страховую — оказалось, что раз пожар начался из-за атаки БПЛА, то деньги я не получу, потому что этот риск не был включен в мой полис», — поделился он.

В этом убедился и корреспондент «Фонтанки», который обзвонил крупные страховые компании с запросом застраховать бизнес, в том числе от последствий возможной атаки БПЛА. В большинстве компаний рассказали, что защита грузов или имущества от таких рисков рассматривается индивидуально, и предложили составить заявку. В «Альфа-Страховании» отметили, что страхование от БПЛА — «достаточно популярный запрос», и посоветовали оставить данные, чтобы рассчитать стоимость полиса.

В правилах страхования имущества бизнеса у компании «Согаз» указано, что договором может быть предусмотрено покрытие ущерба в результате террористического акта или диверсии.

Когда можно получить выплату за ущерб от теракта или диверсии Узнать «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ» — совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений;

«ДИВЕРСИЯ» — совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

Если эти риски прямо в договоре не указаны, то ущерб не будет страховым случаем. Для того, чтобы доказать, что имущество пострадало из-за террористического акта или диверсии, страховой нужно предоставить документы из органов внутренних дел:

талон-уведомление о принятии заявления страхователя;

справка об обращении в органы внутренних дел;

копия постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о приостановлении производства по уголовному делу, заверенная печатью органа внутренних дел, протокол осмотра места происшествия, приговор суда;

копии судебных актов (приговор, решение, определение, постановление), заверенные судом в установленном порядке.

Как рассказали «Фонтанке» во Всероссийском союзе страховщиков, компании оценивают принимаемые на страхование риски, исходя из вероятности наступления страховых случаев. Если такая вероятность является слишком высокой, предпринимателю могут предложить более высокие страховые тарифы либо отказаться от принятия риска на страхование. Такое возможно, если, например, степень риска чрезмерно высокая и не позволит сформировать сбалансированный страховой портфель. Баланс достигается, когда при взятом на себя уровне риска компания может и зарабатывать деньги, и выполнять свои обязательства перед клиентами.

Кроме того, риски утраты или повреждения большого количества товаров перестраховываются в Российской национальной перестраховочной компании (АО РНПК, на 100% принадлежит Банку России). Она фактически выступает «страховкой для страховщиков»: если происходит крупный страховой случай, РНПК помогает покрыть по нему ее обязательства. Поэтому, когда страховщик заключает прямой договор страхования, он исходит в том числе из условий, на которых этот риск будет перестрахован. Это актуально в случае таких крупных объектов, как распределительные центры.

В настоящее время дать прогнозы об уровне тарифов по страхованию складов маркетплейсов от атак БПЛА затруднительно, поскольку ситуация меняется очень быстро — еще неделю назад складские помещения маркетплейсов не считались объектами повышенного риска, а сейчас ситуация резко изменилась. Всероссийский союз страховщиков

Защита от терроризма оплачивается отдельно

«Фонтанка» изучила, что страховые компании предлагают бизнесу на случай атак БПЛА. У «Сбер Страхования» риски зависят от программы. Например, по полису «Сбереги Бизнес ПВЗ» отдельно прописано, что риск падения беспилотников входит в страховку, выплаты — до 500 тысяч рублей. В другие полисы такие риски обычно не входят — нужно составить заявку, и дальше условия будут рассматривать индивидуально, предупредили корреспондента по телефону.

«Немного иная ценовая политика будет. Точную сумму вам заранее никто не скажет. Если бы был готовый калькулятор, мы бы смогли рассчитать. Там сумма может варьироваться от минимальной до достаточно высокой стоимости», — объяснила сотрудница. На вопрос, есть ли вероятность, что страховщики рассмотрят заявку и защищать от БПЛА откажутся, корреспонденту ответили:

— Если результат будет отрицательный, коллеги вас обязательно уведомят об этом.

В страховой компании «ПАРИ» в стандартный пакет страхования недвижимости или оборудования для бизнеса входят, например, пожар, действие природных сил, хищения или вандализм, наезд транспортных средств или падение летательных пилотируемых аппаратов или их обломков. При этом атака БПЛА под последний пункт не попадает — это дополнительный риск, который дополнительно и оплачивается.

Корреспонденту «Фонтанки», который хотел застраховать имущество, в том числе товары и оборудование, расходы подсчитали так: порядка 95 тысяч на стандартный пакет рисков, еще 90 тысяч — за страхование рисков терроризма и диверсии с лимитом 65 млн.

В правилах страхования грузов «РЕСО-Гарантия» также указано, что ущерб, произошедший вследствие военных рисков, актов терроризма и диверсий, не является страховым риском, если иное не предусмотрено договором. По телефону предупредили, что страхование от последствий атак БПЛА нужно будет прописать в договоре отдельно.

Страховая компания «Югория» запустила продукт «Антидрон» для покрытия рисков, связанных с падением БПЛА. По телефону корреспондента предупредили, что программа актуальна только для имущества физлиц — застраховать от дронов можно дом, квартиру, апартаменты, баню, беседку или гараж. Ни грузы, ни помещение юрлица под программу не попадают, а в стандартные пакеты для страхования бизнеса риски терактов не входят.

Почему страховщики не готовы платить за теракты

Участившиеся атаки БПЛА на склады маркетплейсов (а точнее одного из них) породили среди профессионалов страхового рынка общественную дискуссию. Суть положения, в котором оказались страховщики, накануне изложил в своей колонке для Агентства страховых новостей (АСН) Максим Шепелев, генеральный директор «Росгосстраха». К слову, компания принадлежит банку ВТБ — стратегическому партнеру Wildberries.

В своей колонке Шепелев объясняет: проблема со страхованием складов маркетплейсов от атак БПЛА связана с тем, что страховые компании не могут полностью покрывать подобные риски из-за огромного потенциального ущерба. На крупных складах одновременно находятся здания, оборудование и товары тысяч продавцов, поэтому одна атака может привести к потерям на десятки и даже в отдельных случаях сотни миллиардов рублей.

Значительную часть таких рисков страховщики передают перестраховщикам, однако их возможности ограничены. После ухода международных компаний основная нагрузка легла на РНПК, ресурсов которой может не хватить для покрытия крупных объектов при серии атак. При этом убыточность программ страхования от терроризма и атак БПЛА, по словам Шепелева, в ряде случаев достигла уже 2 800%. Страхование от беспилотников обычно оформляется отдельно от стандартного полиса, стоит дорого и предусматривает высокие франшизы. Для крупных промышленных объектов они выросли с 30–40 млн до 250–500 млн рублей, а по ряду объектов — до 1 млрд рублей.

Есть и еще одна проблема: страховой риск по своей природе должен быть непредвиденным и случайным. Однако с учетом количества, частоты и последствий атак БПЛА такие события, по мнению Шепелева, постепенно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых. Поэтому даже при желании владельца склада застраховать его от беспилотников у страховщика может не быть покрытия на всю необходимую сумму. Для решения проблемы, считает эксперт, потребуется новая система распределения рисков между страховыми компаниями, РНПК, страховым пулом и государством.

Уже сегодня мы наблюдаем существенное удорожание страхования: рыночные тарифы за последние 4 года выросли в разы, заметно увеличились и франшизы по крупным промышленным объектам. Росгосстрах, например, в корпоративном сегменте выплатил по событиям, связанным с БПЛА, около 1 млрд рублей в 2025 году. За первое полугодие 2026 года выплаты уже превысили 600 млн рублей. Кирилл Павлов директор филиала Росгосстраха в Петербурге и Ленобласти

После атак в отношении Wildberries законодатели начали предлагать инициативы, которые могли бы улучшить ситуацию. В частности, «Единая Россия» предложила создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием РНПК. Суть в том, чтобы законодательно закрепить, что относится к военным рискам и является страховыми случаями, распространить страхование на широкий круг юридических лиц (не только на маркетплейсы и селлеров), а также расширить перестраховочные возможности РНПК.

Однако, как отмечает АСН, инициатива упирается в проблему, с которой и призвана бороться, — нехватку перестраховочных емкостей. На фоне интенсивных атак дронов Российская национальная перестраховочная компания, наоборот, обсуждает с рынком не расширение, а сокращение покрытия терактов и диверсий. Его хотят предоставлять только на три месяца и без возможности продления, если наступил страховой случай, писал «Коммерсант». Причины опять же в высокой убыточности. Изменения могут вступить в силу уже с 1 октября 2026 года.