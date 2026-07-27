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Город Атака БПЛА на Ярославль Получил осколочные ранения: во время беспилотной атаки в Ярославской области пострадал человек

Получил осколочные ранения: во время беспилотной атаки в Ярославской области пострадал человек

Над регионом сбили 40 дронов

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В Ярославской области из-за атаки БПЛА пострадал человек | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославской области из-за атаки БПЛА пострадал человек | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Утром 27 июля Ярославская область подверглась массовой атаке вражеских беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что сегодня над регионом сбили 40 украинских БПЛА, пострадал человек, в домах выбило окна и повредило припаркованные рядом автомобили.

«Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», — сообщил губернатор.

Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции, установлен постановлением правительства Ярославской области от 12 февраля 2025 года № 114-п.

Всего над территорией России сегодня сбили 276 украинских летательных аппаратов. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Власти также добавили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — объяснил инструкцию Михаил Евраев.

Подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага. Беспилотная опасность сохраняется, однако, по словам губернатора, непосредственной угрозы атаки нет.

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом. Мы есть в Telegram, «ВКонтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность Угроза атаки БПЛА Пострадавший Михаил Евраев
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Во время атаки отходим как можно дальше от окон и ни в коем случае не выходим на улицу. Бережем себя
Гость
8 минут
Наши медики уже оказывают ему всю помощь, надеюсь, быстро восстановит здоровье
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Гость
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