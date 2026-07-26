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Происшествия Шесть альпинистов погибли на вершине Эльбруса — что известно о группах

Шесть альпинистов погибли на вершине Эльбруса — что известно о группах

При восхождениях выжили только трое туристов

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Часть погибших еще остаются на вершине | Источник: МЧС Кабардино-БалкарииЧасть погибших еще остаются на вершине | Источник: МЧС Кабардино-Балкарии

Часть погибших еще остаются на вершине

Источник:

МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели спустили с горы Эльбрус двух погибших и двух выживших альпинистов, которые застряли там из-за непогоды. Тела еще трех участников восхождения предстоит найти. Также стало известно о гибели еще одного туриста из другой группы. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

Группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины при восхождении на Эльбрус сбилась с маршрута. Вечером 25 июля один из них спустился с вершины и сообщил, что на высоте 5100 метров двум участникам восхождения стало плохо и они скончались. 26 июля спасатели обнаружили их тела и эвакуировали. Также со склона спасли еще одного выжившего альпиниста.

Источник:

МЧС Кабардино-Балкарии

По данным СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике, трое остальных участников группы скончались, их тела остаются на горе. 26 июля в 18:00 по местному времени спасатели приостановили поиски из-за пурги со шквалистым ветром, операцию возобновят в 05:00 27 июля. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Кроме того, днем 26 июля на высоте 5300 метров еще двое альпинистов обратились за помощью. Когда спасатели их нашли, один из туристов уже скончался. Выжившего МЧС эвакуировало на поляну Азау, в медицинской помощи он не нуждается. Тело его напарника планируют спускать 27 июля в 06:00 по местному времени.

СК начал доследственную проверку по факту гибели альпинистов. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Альпинист Эльбрус Погибший Спасение МЧС
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Комментарии
1
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