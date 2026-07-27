Если попало: как получить компенсацию за ущерб после атаки БПЛА — инструкция для ярославцев

В Ярославской области установлены суммы выплат при повреждениях имущества из-за налетов вражеских беспилотников Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Утром 27 июля Ярославль пережил очередную атаку беспилотников. В 5:29 утра в городе заорали сирены и объявили беспилотную опасность. Перекрыли въезд и выезд из Ярославля в сторону Москвы по трассе М-8.

Жители сообщают, что в некоторых районах Ярославля сотрясались окна.

Если во время налета вражеских БПЛА пострадало ваше имущество, вы имеете право на компенсацию.

«В случае получения ущерба от применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов для граждан установлены меры социальной поддержки Размеры единовременной помощи установлены указом Губернатора Ярославской области от 20 августа 2024 года № 248», — говорится на сайте регионального правительства.

Суммы выплат:

— при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 000 рублей (повреждено 3 и более предмета имущества первой необходимости);

— при полной утрате имущества первой необходимости — 100 000 рублей;

— при повреждении жилого помещения — 100 000 рублей;

— при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 000 рублей.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться:

в территориальную администрацию по месту причинения ущерба для составления акта фиксации повреждений;

в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне для фиксации факта причинения ущерба.

Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции установлен постановлением Правительства Ярославской области от 12 февраля 2025 года № 114-п.