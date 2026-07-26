ИИ будет учиться на книгах, а для букмекеров введут штрафы до полумиллиона: какие законы подписал Путин

Законы коснутся разных сфер жизни и категорий граждан Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд новых законов. Документы опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов 26 июля. Рассказываем, какие правила начнут действовать в России.

Штрафы букмекерам за прием ставок от граждан с самозапретом

Для букмекерских контор введут штрафы за прием ставок и предоставление доступа в игорные заведения гражданам, которые установили самозапрет на азартные игры. Новые положения дополнят Кодекс РФ об административных правонарушениях. Наказание составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Владельцев букмекерских контор и тотализаторов будут штрафовать за прием ставок у граждан с самозапретом и за направление им рекламы азартных игр. Казино и залы игровых автоматов будут наказывать за предоставление таким клиентам доступа в само игорное заведение или онлайн в личный кабинет. Кроме того, владельцы казино начнут получать штрафы, если на их сайтах не будет информации о возможности установить самозапрет и ссылки на этот раздел на Госуслугах.

Закон о возможности установить самозапрет на участие в азартных играх вступит в силу с 1 сентября 2026 года. С этого же момента начнут действовать и новые правила для букмекеров.

Штрафы для УК за недопуск операторов связи в многоквартирные дома

Закон вводит наказание для управляющих компаний (УК) за недопуск операторов связи в многоквартирные дома (МКД) для размещения и эксплуатации сетей связи.

Согласно новой части статьи 9.21 КоАП, за это должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Новые правила помогут регулировать случаи, когда представители УК препятствуют доступу операторов в МКД, уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия за плату.

«Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», — говорится в документе.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Закон об ответственности за нарушения при продаже сим-карт

В России вводится уголовная ответственность для представителей операторов связи за оформление сим-карт иностранцам без указания в договоре идентификационных номеров (IMEI) их мобильных телефонов. Мера предусмотрена в случае, если лицо уже дважды за год привлекали к административной ответственности за такое нарушение. Также это распространяется на тех, кто имеет судимость за подобное преступление.

Согласно документу, наказанием может стать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до года. Обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 180 часов или исправительные работы на срок до шести месяцев. Максимальное наказание по новому закону — до одного года лишения свободы.

Штрафы за нарушение режима на военных объектах

Новые штрафы появятся за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В качестве наказания гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 25 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 100 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация орудия совершения административного правонарушения. Документ вступит в силу через 180 дней с даты официального опубликования.

Новые правила в сфере ИИ

В России разрешат использовать объекты авторского права для обучения отечественных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав. Это положение стало частью базового закона о поддержке развития технологий ИИ.

Обработка информации из книг, фильмов, музыки и других объектов авторского права не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для суверенной или национальной модели ИИ. По новому закону, разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.

Кроме того, по новым правилам предлагается обязать владельцев моделей ИИ уведомлять пользователей об авторских правах на сгенерированный контент. Крупные интернет-ресурсы и приложения начнут предоставлять возможность маркировать ИИ-контент.

Другие законы:

Кредитные организации, которые имеют право переводить деньги, обяжут раскрывать информацию об условиях оказания услуг.

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