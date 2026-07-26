«Там нет электричества, зубную пасту не найти»: как кубинец оказался в Сибири и обрел любовь и призвание

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Карлос Алонсо в видео рассказал о впечатлении от жизни в России и о том, чем отличаются жители двух стран

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Вся история — в одном видео

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

Многие до сих пор мечтают уехать за границу и получить зарубежное образование. Но бывает и наоборот — иностранцы приезжают в Россию и остаются здесь жить. Так произошло с Карлосом Алонсо из Кубы.

В Омск попал по учебе: хорошая успеваемость в местном военном институте позволила получить возможность учиться за рубежом. Здесь он выучил русский язык, познакомился с будущей женой и создал семью. По специальности инженер-технолог он не работает — его жизнь связана с другим делом.

Карлос уже 8 лет работает барбером, из них 6 — управляет парикмахерской. Говорит, что больше всего в работе ему нравится общение с людьми самых разных статусов, которые приходят к нему за стрижкой.

Русские девушки отдельно запали в душу Алонсо, а в особенности его жена Ольга. Он называет это химией и с улыбкой вспоминает их знакомство в 2013 году.

«Приехал на вечеринку, там танцевали под латиноамериканскую музыку. И смотрю: рядом с организаторами стоит красивая блондиночка. Подошел к ней. Ну, а мы на Кубе привыкли здороваться поцелуем в щеку. А она: „Это кто такой?“» — смеется Карлос.

Теперь пара воспитывает двух детей.

Подробнее о жизни на Кубе, первых впечатлениях Карлоса от России смотрите в видео выше.

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