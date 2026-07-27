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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Не работает аэропорт, перекрыта дорога

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 5:29 27 июля объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме.

При этом для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил Михаил Евраев.

С 5:11 в ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Жителям нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Комментарии
29
Гость
7 минут
Я спокоен, абсолютно спокоен
Гость
58 минут
В 05.39 услышала первых бабах, а смс пришла в 07.08, нормально! Сирен у нас на Горвале нет! Не хотят нас тревожить лишними звуками. Об атак узнаём уже по взрывам.
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Гость
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