Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 5:29 27 июля объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме.

При этом для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил Михаил Евраев.

С 5:11 в ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.