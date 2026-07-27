Не вписался в новые нормы: предприниматель судится с мэрией из-за торгового комплекса в Ярославле

Из-за известного многим ярославцам торговоко комплекса на Всполинском поле сейчас идут сцды Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле мэрия и предприниматель судятся из-за торгового комплекса на Всполинском поле. Речь идет о двухэтажном магазине на пересечении с Мышкинским проездом, прямо у остановки общественного транспорта. Рассказываем, что известно о ситуации.

Не вписался в новые параметры

В мэрии порталу 76.RU рассказали, что земельный участок площадью 1293 кв. метра, на котором сейчас расположена постройка, находится в государственной собственности. В 2012 году площадку передали в аренду предпринимателю Борису Милицину для эксплуатации временного торгового комплекса. Договор был заключен на неопределенный срок.

Однако в 2015 году в Ярославле изменились правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и требования к ним. В частности, такие объекты стало можно размещать только в тех местах, которые включены в утвержденную властями схему размещения НТО. А сами помещения, по правилам благоустройства города, должны вписываться в определенные параметры: киоски должны быть по площади не больше 20 кв. метров, павильоны — не больше 300 кв. метров. Кроме того, все подобные объекты обязаны быть одноэтажными.

В 2016 году муниципалитет Ярославля решил, что на пересечении Мышкинского проезда и улицы Всполинское поле должны быть предусмотрены четыре места под нестационарные торговые объекты — каждое площадью по 100 кв. метров. Существующий двухэтажный торговый комплекс площадью 504 кв. метра, принадлежащий Борису Милицину, в установленные параметры не вписывался и соответственно место под него не было внесено в схему размещения НТО.

«В связи с изменением действующего законодательства срок действия договора аренды, заключенного с Милициным, был прекращен 29 января 2021 года. После расторжения договора Милицин был вправе заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта на ранее занимаемом месте, включенном в схему, на 8 лет без проведения торгов», — рассказали порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии.

Объект не соответствует новым требованиям к нестационарным торговым объектам Источник: Александр Куренной / 76.RU

В феврале 2024 году по заявлению предпринимателя муниципалитет принял решение объединить три из четырех мест на этой площадке в одно общей площадью 300 кв. метров.

«1 апреля 2024 года Милицину был выдан для подписания экземпляр договора на право размещения НТО, который до настоящего времени им не возвращен», — сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом.

В июле 2024 года предприниматель подал заявление в мэрию с просьбой включить в схему размещения НТО место площадью 504 кв. метра.

«Мэрия, учитывая ограничение по площади объекта в 300 кв. метра, направила отказ», — прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом.

Кто такой Борис Милицин Узнать По информации сервиса «Контур.Фокус», Борис Милицин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в марте 2002 года в Ярославле. Среди видов его деятельности указаны торговля стройматериалами, производство деревянных строительных конструкций, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и другие. Также он является владельцем и директором ООО «Агентство по эксплуатации объектов недвижимости», ООО «Радуга обоев», ООО «Торговый дом Всполье», ООО «Негоциант-М», председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Лахость» в Гаврилов-Ямском округе. Кроме того, на сайте Национальной ассоциации инвесторов Борис Милицин указан как руководитель регионального представительства в Ярославской области, там же подписано, что он — директор по развитию технопарка «Локалов» (расположен в Гаврилов-Яме).

Аргументами обмениваются в судах

Споры по поводу ситуации идут и в судах. В частности, в 2021 году Борис Милицин обратился в Арбитражный суд Ярославской области с требованием продлить договор аренды, но ему было отказано. Также в 2023 году суд не поддержал иск предпринимателя о признании недействительным прекращения договора аренды (правда, на стадии апелляции предприниматель отозвал свой иск, в итоге решение и производство по этому делу было отменены).

В 2024 году Борис Милицин еще раз обратился в суд с иском о сохранении за ним права пользования торговым комплексом и требованием к мэрии — принять необходимые меры для включения объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов и заключить с ним договор на право размещения данного торгового объекта.

Сам бизнесмен не стал давать комментарии нашему порталу по ситуации. Однако его позиция изложена в материалах упомянутого нами судебного разбирательства.

«Обращаясь в суд с настоящим исковым заявлением, предприниматель указал, что более 25 лет использует земельный участок для размещения временного нестационарного сооружения с соблюдением действующих требований законодательства РФ», — отмечается судебном деле.

По информации Бориса Милицина, фигурирующей в материалах, постановление мэра Ярославля о предоставлении ему земельного участка для размещения временного торгового комплекса «Все для дома» на пересечении улицы Всполинское поле и Мышкинского проезда было принято еще в 2002 году. Площадь участка тогда составляла 780 кв. метров. Ввод магазина в эксплуатацию, по информации бизнесмена, также был согласован с уполномоченными органами.

«Согласно пояснениям предпринимателя, 7 ноября 2005 года постановлением мэра Ярославля ему было разрешено осуществить надстройку второго этажа во временном торговом комплексе. Строительство надстройки было произведено, получены необходимые согласования. 13 января 2006 составлен акт приемки в эксплуатацию двухэтажного нестационарного торгового сооружения. Таким образом, по утверждению предпринимателя, размещение нестационарного торгового сооружения производилось в соответствии со схемой размещения, согласованной УАГ от 13 января 2006 года и договором от 26 ноября 2004 года», — сообщается в материалах суда.

УАГ — это сокращение от «Управление архитектуры и градостроительства».

Согласно позиции предпринимателя, торговый комплекс размещен законно Источник: Александр Куренной / 76.RU

Также в судебном деле указано, что в марте 2007 года постановлением мэра Ярославля арендуемая площадь земельного участка была увеличена до 1293 кв метров. На основании данного постановления был заключен договор аренды. В дальнейшем этот договор неоднократно перезаключался.

«Согласно доводам предпринимателя, утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. Предприниматель настаивал, что принадлежащий ему объект не подлежит корректировке и должен быть сохранен в исходном, первоначально согласованном органами местного самоуправления виде. Однако, договор аренды с истцом расторгнут, компенсационных мест не предложено», — приводит позицию бизнесмена суд.

Мэрия в свою очередь возразила на это, указав, что право на сохранение существующих мест размещения нестационарных торговых объектов при утверждении схемы не является абсолютным и безусловным и не может расцениваться как предоставляющее возможность хозяйствующим субъектам, разместившим такой объект до утверждения схемы или внесения в нее изменений, эксплуатировать торговый объект в одном месте бессрочно вне зависимости от интересов муниципального образования, жителей города и требований действующего законодательства.

В качестве причин, по которым торговый комплекс не был внесен в схему размещения НТО (помимо его габаритов), власти указали и то, что объект нарушает законодательство о размещении павильонов для пассажиров (для остановок предусмотрены определенные нормы, которые якобы не могут быть выполнены из-за торгового павильона) и об охранных зонах сетей связи.

«Место размещения НТО расположено в охранной зоне сетей связи», — пояснили порталу 76.RU в мэрии

Правда, в суде предприниматель представил пояснения от ПАО «Ростелеком» о том, что торговый объект частично размещен на кабельной канализации в охранной зоне линии связи, при этом собственнику выданы технические условия на сохранность и защиту.

В мае 2026 года в удовлетворении иска предприниимателю опять же было отказано. Суд сослался на то, что судебные акты не могут подменять собой решения органов власти по вопросам, отнесенным к их компетенции.

«Требование предпринимателя о сохранении права пользования двухэтажным временным торговым комплексом зависит от разрешения вопроса по включению соответствующего места в схему, производно от него, следовательно, обращение к суду с соответствующим требованием преждевременно», — пояснили в суде.

Внутри торгового объекта торгуют преимущественно обоями и дверями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что дальше

Борис Милицин подал апелляцию. Ее рассмотрение назначено на 27 августа.

Параллельно в суде рассматривается иск предпринимателя о признании незаконным бездействия мэрии, которая не рассмотрела его обращения о внесении торгового комплекса в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославля.

Тем временем, в мэрии порталу 76.RU обозначили видение статуса этого торгового комплеса.

«Учитывая, что место для размещения НТО площадью 504 кв. метра не предусмотрено схемой размещения НТО, торговый объект расположен без правоустанавливающих документов, размещение нестационарного торгового объекта является незаконным», — сообщила в ответ на наш запрос заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич.

В мэрии добавили, что при выявлении фактов незаконного размещения НТО власти принимают меры в соответствии с постановлением от 11 октября 2016 года N 1493 «О мерах по пресечению самовольного занятия земельных участков». Согласно этому документу, в случае выявления самовольно размещенных объектов или самовольного занятия земельных участков материалы направляются в уполномоченные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Также информация направляется в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии для принятия решения о демонтаже или перемещении самовольно размещенных объектов.

Получается, из-за новых правил мэрии о том, как и где в городе размещать НТО, установленный когда-то по закону ТЦ стал незаконным.

Чем закончится противостояние властей и предпринимателя, пока не понятно. Однако случаи, когда мэрия добивалась сноса незаконных по разным основаниям построек, немало. Среди них — снос популярного кафе в парке на прудах «Очки» в Дзержинском районе.

В Ярославле также хотят снести спортивный комплекс с ледовой ареной Overtime на улице Журавлева. Иск к владельцу здания и участка под ним подал департамент градостроительства мэрии Ярославля. По информации властей, причиной стало то, что при возведении и эксплуатации объекта были выявлены нарушения. Судебные споры по этому объекту еще не закончены.