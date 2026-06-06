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Спорт Хоккейный сезон 25/26 Нападающий ХК «Локомотив» переходит в другой клуб: о ком речь

Нападающий ХК «Локомотив» переходит в другой клуб: о ком речь

Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге

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Нападающий «Локомотива» переходит в другую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий «Локомотива» переходит в другую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий «Локомотива» переходит в другую команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летний нападающий «Локомотива» Александр Волков переходит в нижегородский ХК «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Александр Волков — воспитанник московского «Спартака». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 Волков играл в «Молоте», в 2024-м был отдан в аренду «Ладе».

В «Локомотив» Волков вернулся в 2025 году. В сезоне 2025/2026 сыграл 39 матчей и набрал 11 очков. Всего на его счету в КХЛ 116 матчей и 30 очков. Контракт с ярославской командой у форварда истек 31 мая 2026 года.

Хоккеист имеет статус ОСА (ограниченно свободного агента), такие игроки имеют право принимать предложения других клубов до 20 июня включительно. Предположим, если Волков соглашается перейти в «Торпедо», то «Локомотив» имеет право сохранить хоккеиста у себя либо отказаться, получив денежную компенсацию или право на переход в другую команду.

Ранее мы рассказывали, с кем из игроков «Локомотив» официально продлил контракты.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив Контракт ХК Торпедо КХЛ
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Все пропало шеф , квартальный ! Как играть то теперь !
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Гость
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