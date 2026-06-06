Нападающий ХК «Локомотив» переходит в другой клуб: о ком речь

Нападающий «Локомотива» переходит в другую команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летний нападающий «Локомотива» Александр Волков переходит в нижегородский ХК «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Александр Волков — воспитанник московского «Спартака». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 Волков играл в «Молоте», в 2024-м был отдан в аренду «Ладе».

В «Локомотив» Волков вернулся в 2025 году. В сезоне 2025/2026 сыграл 39 матчей и набрал 11 очков. Всего на его счету в КХЛ 116 матчей и 30 очков. Контракт с ярославской командой у форварда истек 31 мая 2026 года.

Хоккеист имеет статус ОСА (ограниченно свободного агента), такие игроки имеют право принимать предложения других клубов до 20 июня включительно. Предположим, если Волков соглашается перейти в «Торпедо», то «Локомотив» имеет право сохранить хоккеиста у себя либо отказаться, получив денежную компенсацию или право на переход в другую команду.