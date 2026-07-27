Привязка карты к онлайн-сервисам оказалась опасной: риски

Ошибки в платежах сложно доказать Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Привязка банковской карты к приложениям, такси, маркетплейсам и другим сервисам оборачивается неожиданными списаниями и угрозой взлома. О том, как не попасть в ловушку цифрового комфорта, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Привязывая карту к множеству профилей, пользователь множит потенциальные точки взлома. Если хакеры получат доступ к аккаунту на любом из этих сервисов, они смогут воспользоваться сохраненными платежными данными. Защищенность различных сайтов и приложений варьируется, и далеко не все из них имеют надежное шифрование», — предупредил Хаминский.

Главная ловушка, по его словам, — бесплатные пробные периоды. Сервисы предлагают тестовый доступ, но просят привязать карту. Если вовремя не отключить подписку, платежи становятся регулярными, и их легко пропустить. Вернуть деньги после первого списания практически невозможно.

Еще один источник проблем — технические сбои. Платежные системы иногда дают сбой, и одна покупка может списаться несколько раз. Чтобы вернуть излишне уплаченное, придется писать официальные претензии и доказывать ошибку, а это долго и утомительно.

Чем больше площадок хранят данные карты, тем выше риск, что одна из них окажется слабым звеном. Киберпреступники ищут именно такие уязвимости. К тому же привязанная карта провоцирует на лишние траты: платить становится слишком легко и рука самa тянется к спонтанным покупкам.