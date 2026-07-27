НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +18

0 м/c,

штиль.

 744мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Атака БПЛА
Продают участки у реки
Здесь был Пушкин
Опасные слизни
Фоторепортаж из Кармановского
Появится необычная ярмарка
Восемь человек пострадали в ДТП
Почтальон развозит посылки на лодке
Экономика Привязка карты к онлайн-сервисам оказалась опасной: риски

Привязка карты к онлайн-сервисам оказалась опасной: риски

Удобство может обернуться потерей денег

93
Ошибки в платежах сложно доказать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОшибки в платежах сложно доказать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ошибки в платежах сложно доказать

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Привязка банковской карты к приложениям, такси, маркетплейсам и другим сервисам оборачивается неожиданными списаниями и угрозой взлома. О том, как не попасть в ловушку цифрового комфорта, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Привязывая карту к множеству профилей, пользователь множит потенциальные точки взлома. Если хакеры получат доступ к аккаунту на любом из этих сервисов, они смогут воспользоваться сохраненными платежными данными. Защищенность различных сайтов и приложений варьируется, и далеко не все из них имеют надежное шифрование», — предупредил Хаминский.

Главная ловушка, по его словам, — бесплатные пробные периоды. Сервисы предлагают тестовый доступ, но просят привязать карту. Если вовремя не отключить подписку, платежи становятся регулярными, и их легко пропустить. Вернуть деньги после первого списания практически невозможно.

Еще один источник проблем — технические сбои. Платежные системы иногда дают сбой, и одна покупка может списаться несколько раз. Чтобы вернуть излишне уплаченное, придется писать официальные претензии и доказывать ошибку, а это долго и утомительно.

Чем больше площадок хранят данные карты, тем выше риск, что одна из них окажется слабым звеном. Киберпреступники ищут именно такие уязвимости. К тому же привязанная карта провоцирует на лишние траты: платить становится слишком легко и рука самa тянется к спонтанным покупкам.

Хаминский в беседе с «Прайм» посоветовал подключать карту только к надежным сервисам. Также важно регулярно сверять выписки, а для разовых покупок вводить реквизиты заново.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Банковская карта Приложение Списание Подписка Оплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
37 минут
Кто предупрежден - то вооружен, все правильно. Надо быть осторожнее.
Гость
38 минут
У меня привязки только к маркетплейсам и Яндексу. Никогда не было проблем.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем