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Развлечения Игра Ответят только самые умные: онлайн-кроссворд с непростыми вопросами

Ответят только самые умные: онлайн-кроссворд с непростыми вопросами

Попробуйте разгадать все зашифрованные слова

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Кроссворд-онлайн для любителей интеллектуальных игр | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUКроссворд-онлайн для любителей интеллектуальных игр | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Кроссворд-онлайн для любителей интеллектуальных игр

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Есть игры и развлечения, которые идут на пользу умственной деятельности. Разгадывая викторины и проходя тесты, человек расширяет кругозор и тренирует память.

Та же история и с кроссвордами. Они позволяют держать ум в тонусе и расширять словарный запас. А продолжительные раздумья над зашифрованными словами помогают расслабиться и тренировать внимательность.

Предлагаем вам пройти очередной кроссворд от 76.RU. Если вы отгадаете все слова, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена хоть одна ошибка — красным.

Внизу ищите ответы на вопросы предыдущего выпуска.

Ответы на вопросы предыдущего выпуска

По вертикали: 1 — веретено, 2 — киоск, 3 — коррозия, 5 — монолог, 6 — хлорофилл, 7 — круассан, 11 — спагетти, 12 — консервы, 15 — аграрий, 16 — кукушка.

По горизонтали: 4 — мошенник, 8 — колобок, 9 — ураган, 10 — биссектриса, 13 — пляж, 14 — иномарка, 17 — комар, 18 — шедевр.

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