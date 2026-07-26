Ответят только самые умные: онлайн-кроссворд с непростыми вопросами

Есть игры и развлечения, которые идут на пользу умственной деятельности. Разгадывая викторины и проходя тесты, человек расширяет кругозор и тренирует память.
Та же история и с кроссвордами. Они позволяют держать ум в тонусе и расширять словарный запас. А продолжительные раздумья над зашифрованными словами помогают расслабиться и тренировать внимательность.
Предлагаем вам пройти очередной кроссворд от 76.RU. Если вы отгадаете все слова, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена хоть одна ошибка — красным.
Внизу ищите ответы на вопросы предыдущего выпуска.
Ответы на вопросы предыдущего выпуска
По вертикали: 1 — веретено, 2 — киоск, 3 — коррозия, 5 — монолог, 6 — хлорофилл, 7 — круассан, 11 — спагетти, 12 — консервы, 15 — аграрий, 16 — кукушка.
По горизонтали: 4 — мошенник, 8 — колобок, 9 — ураган, 10 — биссектриса, 13 — пляж, 14 — иномарка, 17 — комар, 18 — шедевр.