Разрушены дома и закрыты аэропорты, есть погибшие: что известно о ночном налете беспилотников

Среди пострадавших есть дети Источник: оперштаб Белгородской области

Ночью 27 июля беспилотники атаковали несколько регионов. От ударов дронов пострадали и погибли люди, горели квартиры, частично разрушились дома. На фоне возникшей опасности временно закрылись аэропорты. Рассказываем, что известно о последствиях.

В Ростове-на-Дону беспилотник попал в многоквартирный дом (МКД). Здание получило повреждения. Как рассказал мэр Александр Скрябин, для его жителей открывают пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием.

После ночных атак в городе погибли два человека — супруги. Ранения разной степени тяжести получили пятеро местных жителей. Двое из них, включая подростка, в тяжелом состоянии.

«В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров», — рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информацию о последствиях будут уточнять. Всем пострадавшим пообещали оказать необходимую помощь.

Источник: оперштаб Белгородской области

Под массированную атаку беспилотников ночью попал Белгород. По данным местного оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, двое из которых дети.

«Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении оперштаба.

В одном из домов загорелись несколько квартир, на парковке вспыхнули более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, повреждения получили еще несколько МКД. Один частный дом частично разрушен.

Источник: оперштаб Белгородской области

Источник: оперштаб Белгородской области

Также известно, что в Севастополе отражают атаку беспилотников. Над городом сбили три дрона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Информации о последствиях пока не поступало.