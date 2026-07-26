«Я пришла к коровам с французским маникюром»: как зумерша сменила город на алтайское село и почему не жалеет

Девушка уже шесть лет живет в Горном Алтае Источник: Валерия Парамонова

Валерия Парамонова родилась и жила в Новосибирске, и долгое время город казался ей местом возможностей. Но пандемия, путешествие автостопом до Сахалина и любовь к Алтаю подтолкнули ее к переезду в село, когда девушке было всего 19 лет.

Сейчас ей 25, и возвращаться к городской жизни Валерия не планирует. О том, как деревня меняет ценности, почему она считает свой поселок безопасным местом и чем жизнь на природе лучше городской, — читайте в материале NGS22.RU.

Источник: NGS22.RU

«Единственное место, куда меня тянуло, — это Алтай»

На Алтае Валерия бывала с детства — ездила туда на отдых с семьей. Позже ее родители решили перебраться в республику на ПМЖ.

— Мы постоянно ездили в район Телецкого озера. В 2018 году родители решили уехать из Новосибирска. Сначала рассматривали Краснодарский край, но потом папа съездил на ретрит в Уймонскую долину и влюбился в эти места. До этого мы там ни разу не были, — рассказывает она.

В Уймонской долине семье удалось купить дом у староверов. Однако сама Лера была категорически против переезда.

В республику горожанка перебралась во время пандемии коронавируса Источник: Валерия Парамонова

— Я тогда приехала, посмотрела и сказала: «Всё красиво, конечно, но в селе не хочу жить». Но потом, когда началась пандемия коронавируса, я недельку посидела в однокомнатной квартире и поняла, что нужно ехать на лето на Алтай, — улыбается наша собеседница.

Свою роль в переезде в республику сыграло и то, что тем же летом она с Алтая автостопом доехала до Сахалина.

— Единственное место, куда меня тянуло в каждой точке, — это Алтай. И когда я вернулась туда, поняла, что даже в Новосибирск не хочу вот возвращаться, продала там квартиру и окончательно перебралась в республику, — говорит путешественница.

«Настоящая жизнь — на природе»

После переезда жизнь Валерии забила ключом — она вышла замуж и вместе с мужем занялась строительством дома и обустройством базы отдыха, где потом и работала.

— Вокруг тебя кипит жизнь, в прямом и переносном смысле. Деревенская оказалась намного насыщеннее городской. Здесь люди все друг с другом общаются. Лично для меня оказалось намного больше общения и знакомств, чем в городе, — рассказывает она о переменах.

А тут еще и вишенка на торте — атмосфера спокойствия и потрясающая природа.

— Здесь нет спешки для достижения успешного успеха. Люди выстраивают свои дни, чтобы оставалось время на себя. Когда ты живешь постоянно на природе, это абсолютно другое ощущение, чем когда ты в бетонной коробочке. Здесь каждая смена сезона неповторима. Осень, зима, весна — всё шикарно. Настоящая жизнь — на природе. В городе тоже здорово, но там этого ощущения нет, — считает Лера.

Жизнь в алтайской деревне оказалась гораздо насыщенней, чем она представляла Источник: Валерия Парамонова

Однако жизнь в деревне — это не только красивые виды, но и существенная смена быта с отказом от бонусов большого города. Валерия признаётся, что ей как горожанке поначалу было непросто.

— Когда я только переехала, жила в доме, можно сказать, необустроенном: туалет на улице, душ — баня, зимой топила печку. Если чуть проспала — дом остывает, надо кочегарить, — говорит она.

Со временем провели коммуникации в дом, и жить стало легче. Правда, ручной труд всё равно остался: весной нужно убирать территорию от прошлогодней листвы, летом — косить траву и так далее.

— Здесь ручного труда намного больше, чем в городе, — новоявленной жительнице Алтая пришлось привыкать к сельским условиям.

А были еще и культурные шоки. В начале 20-х годов, по словам Леры, сфера услуг в районе была на зачаточном уровне и многое еще делали по старинке.

— Первое время было необычно менять крутые маникюрные кабинеты на комнатку в деревенской избушке, где тебе делают маникюр под светом из окна, размачивая кожу в ванночках. Но это прикольный опыт про жизнь, — философски говорит бывшая горожанка.

Корова, козы и французский маникюр

Обосновавшись на новом месте, Валерия решила попробовать себя в агротуризме. Она завела двух коров, одна из которых потом родила бычка, пять коз и куриц. Правда, знаний о том, как нужно ухаживать за животными, у нее тогда не было.

— Я пришла к коровам на первую дойку с длиннющими ногтями и французским маникюром и два часа мучила бедную корову. Благо она была суперспокойная, — призналась Лера.

На помощь начинающему фермеру пришли соседи. Они учили девушку ухаживать за скотом.

— Люди, которые там родились, выросли, живут и тоже держат свое хозяйство, меня прямо погружали в деревенский быт, как тут всё заведено, как правильно доить, как себя вести, когда корова телится, как принимать роды, — рассказала сибирячка.

Валерия занималась сельским хозяйством и работала на базе отдыха Источник: Валерия Парамонова

В таком темпе Валерия прожила три месяца, а потом поняла, что не вывозит. Животные требовали много внимания и ухода, а времени из-за работы оставалось мало.

— Нужно было вставать в 6 утра, доить корову, отдавать в стадо, потом встречать, как ребенка из садика. И нельзя никуда уехать. Параллельно у меня была работа на базе, нужно было встречать гостей. И я поняла, что всё, заканчиваюсь. Но опыт всё равно был прикольный, — говорит она.

Животных в итоге продали. Сейчас хозяйство держат родители девушки: у них есть куры и кони. А сестра Валерии тренирует скаковых лошадей и участвует в республиканских скачках.

«Приезжий никогда не станет местным»

Сейчас Лера живет в поселке Чендек, где после развода с мужем у нее остался дом. Она занимается недвижимостью: помогает людям покупать и продавать участки на Алтае, а еще ведет блог, в котором рассказывает о жизни в долине.

— Тут вся жизнь — сплошное развлечение. Даже по дороге в магазин едешь и любуешься красивыми пейзажами. Если говорить о развлечениях, то всё сводится к общению или выездам на природу. Я каждый вечер сейчас беру собак, и мы едем купаться в Катуни. Для меня это кайфово, такая разгрузка после рабочего дня, — поделилась жительница Алтая.

Активность Леры зашкаливает: она летает на воздушных шарах, любит конные прогулки, да еще и катается на квадроцикле.

— Для меня в кайф выехать куда-то на природу. Но на самом деле в летний сезон я постоянно в работе, поэтому практически нигде еще не была в походах. Порой туристы приезжают и успевают посетить больше мест, нежели чем я за всю жизнь здесь, — смеется она.

За шесть лет, по мнению Валерии, Уймонская долина преобразилась в плане инфраструктуры. Появились хорошие дороги, сетевые магазины, пункты выдачи маркетплейсов и заправки.

Несмотря на годы на Алтае, героиня не ощущает себя местной Источник: Валерия Парамонова

— Раньше даже зелень не завозили — привезут пару пучков петрушки на весь район, и всё. И то она уже невкусная, залежалая. А сейчас цивилизация до нас добралась, — радуется она.

При этом Валерия считает, что за все это время местной она так и не стала.

— Я никогда не стану здесь местной, даже для себя. Может быть, если бы мои дети родились здесь, они бы стали местными. А так я отчасти городская жительница, — добавила она.

Впрочем, в город Лера возвращаться не планирует — даже после того, как в 2025 году попробовала пожить в Москве.

— Москва прекрасна, но приезжать туда хорошо на отдых, чтобы насладиться всеми ее благами. А жить хорошо на Алтае — с чистой водой, воздухом, без шума. Я еще не нашла другого такого места, где бы я ощущала себя так же хорошо, — улыбается сибирячка.

«Алтай — безопасное место»

Валерия отмечает, что в последние годы интерес к Алтаю вырос, а вместе с ним и стоимость земли. Цены подскочили примерно в 10 раз.

— Раньше участок можно было купить за 200–300 тысяч, сейчас — от 2 миллионов, — приводит цифры риэлтор.

Люди, по ее словам, всё чаще выбирают Алтай из-за безопасности и экологии.

— В связи с тем, что происходит в мире, люди хотят чувствовать себя безопасно. Алтай равноудален от четырех океанов. Сюда ехали жить во все тяжелые времена, — говорит Валерия.

Кроме того, свою роль играет и инфраструктура: дороги, аэропорт в Горно-Алтайске, строительство курорта «Манжерок».

— Люди приезжают, влюбляются и хотят здесь жить. Даже если не жить — иметь кусочек земли, — объяснила жительница Алтая.

Валерия не жалеет о переезде, потому что на Алтае нашла свое призвание Источник: Валерия Парамонова

Вражды между местными и приезжими, по мнению Валерии, нет. Но есть нюанс.

— Исторически у местных настороженное отношение к приезжим, потому что в 90-е здесь образовывали секты, пытались вовлечь детей. Но сейчас всё нормально, если заходить с уважением, — говорит она.

Сама же девушка считает, что жизнь на Алтае ее сильно изменила. Она стала спокойнее и нашла свое призвание.

— Я начала принимать события такими, какие они есть. Здесь я также нашла, как себя реализовать, занялась продажей недвижимости, хотя обычно за этим едут в город. Да и ценности поменялись: ты перестаешь стремиться за успешным успехом и начинаешь наслаждаться моментом, — признается Валерия.