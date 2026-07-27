Сели на байк и больше не отвечали: брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде

Пропавший юноша еще несовершеннолетний Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Двое россиян — брат и сестра из Тюменской области пропали на курорте Паттайя в Таиланде. Они уехали из дома рано утром и перестали выходить на связь. По словам матери, за ее дочерью могли следить.

Семья живет в Таиланде уже семь лет — Зарина Назимова переехала сюда с детьми в 2018 году. Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля. Около четырех часов утра 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман выехали из дома на мотоцикле и не предупредили об этом свою мать. Через 20 минут их GPS-трекер зафиксировал точку в 200 метрах от жилища, после чего перестал обновляться.

Перед странным исчезновением Диана успела написать маме тревожное сообщение, которое начиналось со слова «URGENT!» («СРОЧНО!»). В нем девушка рассказала, что за ней могли следить. Как выяснилось, ее смартфон обнаружил поблизости незнакомый bluetooth-трекер. После этого брат с сестрой перестали выходить на связь.