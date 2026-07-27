Временное явление? На темпах роста цен подорожание бензина почти не скажется — что говорят экономисты

Бензин в России дорожает. А всё остальное? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Топливный кризис в России еще не закончился. Хотя ситуация, как заверяют власти, частично стабилизируется. За это время бензин подорожал на глазах, на некоторых АЗС цена улетела далеко за сотню. Автомобилисты вынуждены тратить гораздо больше денег на заправку своего транспорта, в том числе те водители, которые по своей работе связаны с логистикой и другими сферами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 24 июля, что удорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг, а для разворота темпов роста экономики важно, чтобы решения в сфере ДКП принимались с учётом ситуации. При этом она заметила, что рост цен — временное явление.

Опрошенные экспертом 72.RU рассказали, как дорогой бензин отразится на цена на товары.

«Ситуация негативно отражается на инфляционных ожиданиях»

Топливный кризис оказывает прямое давление на инфляцию, говорит Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер». Он отмечает, что годовой показатель на 13 июля составил 5,6%, а накопленный с начала года — 4,64%. По словам Вишневского, за неделю, с 7 по 13 июля, бензин подорожал в среднем на 2,3%, дизельное топливо — на 3,2%, причем рост цен зафиксирован в 78 регионах. В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил 1,3 и 0,3% соответственно, что подтверждает системный характер удорожания.

«Такая динамика неизбежно приведет к росту цен на товары с высокой транспортной составляющей: стройматериалы, продукты питания и логистические услуги. Кроме того, текущая ситуация негативно отражается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса», — добавил аналитик.

Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер», обращает внимание, что на данный момент рост цен на топливо является ключевым фактором для роста инфляционных ожиданий. Он добавляет, что чем дольше население наблюдает перебои с поставками бензина и очереди на заправках, тем охотнее оно будет экстраполировать эту ситуацию в будущее.

«Бензин — товар-маркер, население замечает его рост мгновенно. Кроме того, его устойчивый рост в дальнейшем может привести к росту цен на все товары и услуги. Сценарий снижения сейчас маловероятен. Для снижения инфляционных ожиданий необходимо, чтобы топливный кризис оказался краткосрочным и не привел к вторичным эффектам в других отраслях, что пока не подтверждается данными», — говорит Ефанов.

«Издержки на логистику в себестоимости большинства товаров и услуг занимают довольно небольшую долю»

По мнению Бориса Копейкина, главного экономиста Института экономики роста имени П. А. Столыпина, преувеличивать влияние подорожания топлива на темпы роста цен в целом не следует.

«В большинстве отраслей на него приходится, по оценкам, не более 30% всех транспортно-логистических издержек, которые также включают зарплаты водителей, логистов и грузчиков. Часто в эту сумму входят и проценты по кредитам или лизинговым платежам за автомобили и оборудование, которые коррелируют с размером ключевой ставки: чем она выше, тем выше проценты. Сами же издержки на логистику в себестоимости большинства товаров и услуг занимают довольно небольшую долю», — поясняет свой тезис эксперт.

Поэтому, продолжает экономист, подорожание бензина, конечно, хороший повод попытаться повысить цены, но себестоимость из-за смены ценников на заправках для большей части товаров и услуг растет крайне незначительно. Главное, отмечает Копейкин, цена определяется в первую очередь не себестоимостью, а балансом спроса и предложения.

«С учетом охлаждения рынка труда потребители вряд ли с легкостью примут попытки увеличения цен и отреагируют на них сокращением спроса, что не лучшим образом скажется на состоянии российской экономики, она и так уже практически не растет», — добавил экономист.